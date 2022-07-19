Верховна Рада спростила трудове законодавство на час війни

Верховна Рада України ухвалила зміни до трудового законодавства, що дозволяють запровадити договірний режим трудових відносин у сфері малого та середнього бізнесу на період воєнного стану. Відповідний законопроєкт №5371 у вівторок, 19 липня, підтримали 259 народних депутатів.

Згідно з документом, роботодавці, які зареєстровані як фізичні особи-підприємці та мають до 250 найманих робітників, можуть оформлювати договірні трудові відносини з працівниками, розмір місячної заробітної плати яких перевищує вісім мінімальних зарплат (зараз це понад 52000 гривень).

В такому разі окремі положення договорів щодо виникнення і припинення трудових відносин, норми праці, розміру оплати, премій, норм робочого часу, відпочинку та інших прав і гарантій сторони можуть визначати не керуючись Кодексом законів про працю.

На меті ухвалених змін - спрощення регулювання трудових відносин у сфері малого і середнього підприємництва та зменшення адміністративного навантаження на підприємницьку діяльність, зазначається у пояснювальній записці до документу.

Автори законопроєкту стверджують, що норми праці в Україні застаріли, адже регулюються Трудовим кодексом редакції 1971 року.

Реакція на ухвалені зміни

За словами голови партії "Слуга народа" Олени Шуляк, прийнятий законопроєкт позбавить необхідності оформлення зайвих паперів та накладення застарілих штрафів, а також дозволить збільшити зарплати працівникам та встановлювати гнучкі умови праці.

Разом з тим українські профспілки різко критикують цей законопроєкт, посилаючись на порушення прав найманих працівників та норм Конституції.

"Прийняття закону є ліквідацією захисту людини найманої праці. Всупереч Конституції України, міжнародним нормам і стандартам захисту працівника", - прокоментував законопроєкт на своїй сторінці у Facebook глава Конфедерації незалежних профспілок України, депутат Михайло Волинець ("Батьківщина") . Він побоюється, що нововведення продовжать свою дію і після скасування воєнного стану. Готується проєкт постанови Верховної Ради про скасування рішення про прийняття цього закону, заявив він.