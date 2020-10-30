 Верховна Рада провалила призначення судді КСУ за власною квотою | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.11.2020

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Новини

Верховна Рада провалила призначення судді КСУ за власною квотою

Кандидат від ОПЗЖ Юрій Павленко не зміг отримати достатньо голосів депутатів, аби стати суддею Конституційного суду. Тож Верховна Рада призначила повторний конкурс.

Пленарне засідання Верховної Ради України

Пленарне засідання Верховної Ради України (фото з архіву)

Депутати Верховної Ради не змогли призначити нового суддю Конституційного суду України (КСУ) за своєю квотою на пленарному засіданні у п'ятницю, 6 листопада. Народні обранці не підтримали кандидатуру депутата "Опозиційної платформи - За життя" (ОПЗЖ) Юрія Павленка на цю посаду.

За Павленка віддали свої голоси лише 100 депутатів, хоча для ухвалення рішення потрібні були 226 голосів.

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Перед цим представник ОПЗЖ обійшов у рейтинговому голосуванні своїх суперників від фракцій "Голос", "Європейська солідарність" та "Батьківщина". При цьому під час рейтингового голосування Павленка підтримало 154 депутати.

Рада призначила повторний конкурс для судді КСУ

Після провалу голосування за призначення Павленка, спікер українського парламенту Дмитро Разумков попросив профільний комітет Верховної Ради підготувати проведення повторного конкурсу на посаду судді Конституційного суду України.

Раніше повідомлялося, що у п'ятницю, 6 листопада, Верховна Рада розгляне призначення двох суддів КСУ за парламентською квотою. А 4 листопада депутати передали до суду заяву із закликом до суддів добровільно скласти повноваження.

Криза через рішення суду щодо повноважень НАЗК

Нагадаємо, що 27 жовтня КСУ ухвалив і оприлюднив рішення, яким визнав неконституційними повноваження Національного агентства з протидії корупції щодо контролю і перевірки електронних декларацій, відкритого цілодобового доступу до реєстру декларацій, проведення моніторингу способу життя, а також низку положень закону України "Про запобігання корупції". Цим рішенням також визнана неконституційною стаття Кримінального кодексу про відповідальність за декларування недостовірної інформації.

Це рішення наразилося на гостру критику як політиків, так громадськості. 29 жовтня президент Володимир Зеленський вніс до парламенту законопроєкт щодо "відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства", яким він пропонує визнати нікчемним рішення КСУ від 27 жовтня та припинити повноваження складу КСУ, який це рішення ухвалив. Ця ініціатива Зеленського також викликала хвилю критики.

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