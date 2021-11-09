Верховна Рада України поповниться трьома депутатами від "Слуги народу"

Центральна виборча комісія (ЦВК) України встановила у вівторок, 9 листопада, результати проміжних виборів народних депутатів України в округах у Черкаській та Херсонській областях, які відбулися 31 жовтня. Також комісія визнала обраним нардепом наступника Ірини Верещук, яка стала міністеркою. Всі три мандати відійдуть пропрезидентській партії "Слуга народу".

За результатами голосування в окрузі №184 у Херсонській області депутатом обрали Сергія Козиря. За нього проголосували 62,6 відсотка виборців. Козир до жовтня очолював Херсонську обласну державну адміністрацію (ОДА). В окрузі №197 Черкаської області переміг мер міста Золотоноша Віталій Войцехівський,. За нього проголосували 46,1 відсотка виборців. Обидва кандидати висувалися від "Слуги народу".

Крім того, ЦВК визнала обраним депутатом Верховної Ради Сергія Кострійчука, включеного до виборчого списку "Слуги народу" під №140, замість Верещук, яку напередодні призначили міністеркою з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Кострійчук раніше працював помічником народного депутата Олександра Корнієнка, нинішнього першого віцеспікера Ради.

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Вони зможуть бути зареєстровані нардепами після того, як подадуть до ЦВК документи, що підтверджують звільнення з посад, несумісних з депутатським мандатом. Офіційно приступити до виконання нових обов'язків вони зможуть після складення присяги у сесійній залі парламенту.

Проміжні вибори до Верховної Ради

Нагадаємо, що проміжні вибори народних депутатів у Херсонській і Черкаській областях відбулися 31 жовтня. Їх призначили у зв'язку з достроковим припиненням повноважень народних депутатів Ігоря Колихаєва та Олександра Скічка. Колихаєв склав мандат після обрання на посаду міського голови Херсона, а Скічко - через призначення головою Черкаської ОДА.

Наразі у Верховній Раді України 420 депутатів. Найбільшу фракцію має "Слуга народу" - 241 парламентаря.