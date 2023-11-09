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Верховна Рада звільнила Гутцайта з посади міністра спорту

Дар'я Нинько
9 листопада 2023 р.

Рішення звільнити Вадима Гутцайта з посади міністра молоді і спорту підтримали 243 народних депутати. Заяву про відставку посадовець написав напередодні.

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Верховна Рада
Верховна Рада підтримала заяву Вадима Гутцайта про відставку з посади міністра спорту (ілюстративне фото)Фото: TASS/IMAGO

Верховна Рада України у четвер, 9 листопада, звільнила з посади міністра молоді та спорту України Вадима Гутцайта. Рішення підтримали 243 народних депутати, повідомив нардеп від фракції "Голосу" Ярослав Железняк у Telegram.

Нагадаємо, Гутцайт подав у відставку напередодні. "Сьогодні я ухвалив рішення про відставку з посади міністра молоді та спорту України та планую зосередитись на роботі в Національному олімпійському комітеті України, і за підтримку мого кроку вдячний президенту України Володимиру Зеленському, керівнику Офісу президента України Андрію Єрмаку, прем'єр-міністру України Денису Шмигалю", - написав він в соціальній мережі Facebook.

Гутцайт очолив міністерство молоді й спорту в березні 2020 року. У листопаді 2022 року він замінив Сергія Бубку на посаді президента Національного олімпійського комітету України. Відтоді поєднував обидві роботи. До 2020 року Гутцайт був директором департаменту міністерства молоді та спорту Києва, а в 2002-2010 роках працював головним тренером збірної України з фехтування.

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