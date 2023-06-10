ВР збільшила тривалість відпустки для військових до 40 днів

Верховна Рада України ухвалила проєкт закону про збільшення тривалості відпустки для військових. Він передбачає, що під час дії воєнного стану сумарно за рік вони можуть отримати 40 днів відпустки.

Верховна Рада України під час засідання у суботу, 10 червня, схвалила збільшення тривалості відпустки військовослужбовцям у сумі до 40 днів протягом року під час дії воєнного стану. Як повідомив народний депутат від фракції партії "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко, проєкт закону № 9378 підтримали 270 народних обранців.

"Військовим збільшили відпустки до 40 днів! Сьогодні Верховна рада проголосувала за мій законопроєкт (№9378) в цілому. За - 270 голосів", - написав він у Telegram.

Згідно з текстом проєкта закону, військовослужбовці у період дії воєнного стану тепер мають право на щорічну відпустку тривалістю 30 календарних днів, а також додаткову 10-денну відпустку за сімейними обставинами або з інших поважних причин. В пояснювальній записці зазначається, що раніше було передбачено 10 днів щорічної основної відпустки і 10 днів відпустки за сімейними обставинами. Тобто загалом до 20 днів без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад. При цьому частина щорічної основної відпустки могла бути надана один раз протягом календарного року.

Ухвалений сьогодні проєкт закону передбачає, що тепер щорічна основна відпустка може бути надана частинами тричі на рік за умови одночасної відсутності не більше 30 відсотків загальної чисельності військовослужбовців певної категорії відповідного підрозділу

Як уточнив в Telegram народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос"), ухвалений законопроєкт є частиною законодавчої ініціативи №9342, яка стосується виплат військовим, але її розгляд затягується до липня. "До другого читання у основному законопроєкті (№9342) була також норма про відпустку курсантів (20 днів літня +10 днів зимова), але цих норм в прийнятому сьогодні №9378 немає", - зауважив Железняк.

Тепер закон має бути підписаний головою Ради Русланом Стефанчуком. Згодом його передадуть на підпис президенту Володимиру Зеленському, після чого він набуде чинності.

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Нагадаємо, 30 травняРада ухвалила в першому читанні новий законопроєкт про щомісячні доплати військовослужбовцям. Передбачається, що військовим під час воєнного стану щомісяця мають виплачувати додаткову винагороду від 30 000 до 100 000 гривень пропорційно до часу виконання бойових (спеціальних) завдань. Законопроєкт також передбачає доплату в 6 000 гривень на місяць строковикам, а також пораненим, контуженим і покаліченим військовослужбовцям які зараховані до розпорядження командира як тимчасово непридатні до військової служби.

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