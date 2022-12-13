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Ukraine Kiew | Parlamentssitzung des Verkhovna Rada
Фото: Volodymyr Tarasov/Avalon//Photoshot/picture alliance
ПолітикаУкраїна

Верховна Рада ухвалила закон про медіа

Тетяна Кирилюк
7 хв. тому

Закон про медіа, зокрема, впроваджує у законодавче поле поняття онлайн медіа та передбачає для них добровільну реєстрацію, яка гарантуватиме законодавчий захист.

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Верховна Рада України у вівторок, 13 грудня, ухвалила Закон "Про медіа". "За" документ проголосували 299 парламентаріїв, повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram. 

За його словами, було ухвалено компромісні позиції, зокрема, врегулювання статусу каналу "Рада". Він буде державним, має забезпечувати трансляцію засідань парламенту, а у час воєнного стану і обмеження прямих трансляцій канал викладатиме записи у день проведення пленарного засідання. 

Інтеграція норм європейського законодавства

Як зазначається в доопрацьованій профільним парламентським комітетом у серпні пояснювальній записці, метою закону є створення єдиної, впорядкованої та взаємоузгодженої системи правових норм, спрямованих на регулювання правовідносин у сфері медіа. Також йдеться про інтеграцію норм європейського законодавства у національне законодавство України у цій сфері.

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За словами заступниці голови парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенії Кравчук, новий закон також допоможе зменшити вплив приватних інтересів у сфері медіа та посилить роль медійного регулятора.

Законопроєкт, зокрема, впроваджує у законодавче поле поняття онлайн медіа та передбачає для них добровільну реєстрацію, яка гарантуватиме йому законодавчий захист. Також передбачається заборона розповсюдження зареєстрованого онлайн-медіа за рішенням суду.

Окремий розділ законопроєкту присвячено мовленню громад - третьому сектору мовлення, що існує в Європі паралельно із суспільним та комерційним.

Перше читання

30 серпня народні депутати проголосували за законопроєкт у першому читанні, запропонувавши розширити повноваження Національної ради з питань телебачення та радіомовлення. За це його критикувала опозиція. Ця версія документу також пропонувала обмежити вплив олігархів та роботу проросійських медіа.

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Під час підготовки до другого читання до законопроєкту парламентарі подали 2332 поправки та пропозиції, пише "Інтерфакс Україна".

Раніше законопроєкт про медіа критикували у медіа-спільноті, зокрема, висловлювали побоювання щодо надмірних повноважень, які документ надаватиме Національній раді з питань телебачення і радіомовлення, нагадує агенція "Українські новини". 

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