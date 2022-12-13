Верховна Рада ухвалила закон про медіа

Закон про медіа, зокрема, впроваджує у законодавче поле поняття онлайн медіа та передбачає для них добровільну реєстрацію, яка гарантуватиме законодавчий захист.
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Верховна Рада України у вівторок, 13 грудня, ухвалила Закон "Про медіа". "За" документ проголосували 299 парламентаріїв, повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram.
За його словами, було ухвалено компромісні позиції, зокрема, врегулювання статусу каналу "Рада". Він буде державним, має забезпечувати трансляцію засідань парламенту, а у час воєнного стану і обмеження прямих трансляцій канал викладатиме записи у день проведення пленарного засідання.
Інтеграція норм європейського законодавства
Як зазначається в доопрацьованій профільним парламентським комітетом у серпні пояснювальній записці, метою закону є створення єдиної, впорядкованої та взаємоузгодженої системи правових норм, спрямованих на регулювання правовідносин у сфері медіа. Також йдеться про інтеграцію норм європейського законодавства у національне законодавство України у цій сфері.
За словами заступниці голови парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенії Кравчук, новий закон також допоможе зменшити вплив приватних інтересів у сфері медіа та посилить роль медійного регулятора.
Законопроєкт, зокрема, впроваджує у законодавче поле поняття онлайн медіа та передбачає для них добровільну реєстрацію, яка гарантуватиме йому законодавчий захист. Також передбачається заборона розповсюдження зареєстрованого онлайн-медіа за рішенням суду.
Окремий розділ законопроєкту присвячено мовленню громад - третьому сектору мовлення, що існує в Європі паралельно із суспільним та комерційним.
Перше читання
30 серпня народні депутати проголосували за законопроєкт у першому читанні, запропонувавши розширити повноваження Національної ради з питань телебачення та радіомовлення. За це його критикувала опозиція. Ця версія документу також пропонувала обмежити вплив олігархів та роботу проросійських медіа.
Під час підготовки до другого читання до законопроєкту парламентарі подали 2332 поправки та пропозиції, пише "Інтерфакс Україна".
Раніше законопроєкт про медіа критикували у медіа-спільноті, зокрема, висловлювали побоювання щодо надмірних повноважень, які документ надаватиме Національній раді з питань телебачення і радіомовлення, нагадує агенція "Українські новини".
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