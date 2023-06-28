Верховна Рада ухвалила закон про доплати військовим

Народні депутати підтримали закон, який передбачає щомісячні доплати військовим за участь у боях у розмірі 30-100 тисяч гривень.

Верховна Рада України 311 голосами ухвалила законопроєкт №9342 про доплати військовим під час воєнного стану. Про це у середу, 28 червня, повідомили нардепи Ярослав Железняк (фракція "Голос") та Олексій Гончаренко ("Європейська солідарність").

"Через 2,5 місяці після голосування правки про "30 тисяч", парламент нарешті прийняв у другому читанні та в цілому законопроект №9342 про доплати військовим", - написав Железняк у Telegram.

"Від 30 000 до 100 000 гривень для військовослужбовців, які виконують бойові (спеціальні) завдання", - написав нардеп Гончаренко. "Оптимальним було би повернення 30 тисяч гривень доплати всім військовим, але, на жаль, на це не погодилась більшість", - додав також він.

Згідно з законом, додаткова винагорода виплачується на умовах, у розмірах та в порядку, встановлених урядом, уточнює агенція "Українські новини". Крім того, незмінними також залишили доплати строковикам у розмірі шести тисяч гривень та курсантам - у розмірі 2350 гривень на місяць.

Для поранених, які визнані тимчасово непридатними до військової служби та зараховані у розпорядження відповідних командирів, закон передбачає два місяці виплат за останньою займаною посадою, а з третього місяця до закінчення розпорядження додаткова виплата становитиме 20 100 гривень.

Читайте також: Марченко: Доплата всім військовим по 30 тисяч демотивує

100 тисяч гривень тяжко пораненим та полоненим

Водночас родинам померлих внаслідок поранення встановлена одноразова виплата у розмірі 100 тисяч гривень на умовах і порядку, визначеному кабміном. Також виплата 100 тисяч гривень щомісяця передбачена для тяжко поранених, полонених та зниклих безвісти військових.

Мінімальний поріг доплати для інструкторів передбачено у розмірі 15 тисяч гривень. Окрім цього, закон встановлює термін щорічної відпустки для військових - 30 днів та ще 10 днів за сімейними обставинами. Водночас для курсантів передбачено до 10 днів зимової і до 20 днів літньої відпустки.

Участь в бойових діях неможлива без підготовки

У законі також йдеться, що до участі у веденні бойових дій не допускаються військовослужбовці з числа призваних, які не пройшли курс базової військової підготовки. Мінімальний термін проходження становить один місяць.

Читайте також: Доплати військовим: чи реально повернути 30 тисяч гривень тим, хто не воює

Після повномасштабного вторгнення Росії Україна зобов'язалася виплачувати українським військовим доплати до регулярного грошового забезпечення - 100 тисяч гривень за участь у боях на передовій або 30 тисяч гривень за службу в тилу. Однак через брак коштів у січні 2023 року уряд вніс зміни до своєї постанови та скасував з 1 лютого централізовані та безумовні доплати в розмірі 30 тисяч гривень тим військовим, які працюють у тилу. Для тих, хто на передовій, доплати залишили.

Скасування виплат викликало критику серед військових. Було зареєстровано кілька петицій на сайті президента з вимогою повернути доплати, які підтримала необхідна для розгляду кількість людей. Депутати також подали кілька проєктів законів, які б дозволили повернути виплати, зокрема хоча б для медичних, логістичних та інших важливих підрозділів.

У парламенті наголошували, що повернення виплат усім військовим потребуватиме близько трильйона гривень додаткового фінансування.