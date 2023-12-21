Верховна Рада призначила нових членів Рахункової палати

Український парламент призначив чотирьох нових членів Рахункової палати, серед них - ексголова АМКУ Ольга Піщанська. Але голосування за призначення її головою органу відклали.

Верховна Рада України у четвер, 21 грудня, підтримала призначення чотирьох нових членів Рахункової палати. "За" відповідне рішення, як повідомив народний депутат від фракції "Голосу" Ярослав Железняк, проголосувало 247 депутатів парламенту.

Цим рішенням терміном на шість років членами Рахункової палати були призначені колишня очільниця Антимонопольного комітету України Ольга Піщанська, а також Єлизавета Пушко-Цибуляк, Сергій Ключка та Кирило Клименко.

Железняк також повідомив, що пізніше парламент провів сигнальне голосування щодо призначення Ольги Піщанської головою Рахункової палати, утім, за його результатами - 232 голоси "за" - було вирішено відкласти призначення на цю посаду на початок 2024 року.

"Тобто почали розгляд, але потім побачили проблему з голосами… Перевірили на сигнальному голосуванні (воно нічого не дає), побачили 232 і було очевидно, що зараз (голосування за призначення. - Ред.) зірветься. Тому відклали до, орієнтовно, 8-10 січня. Одразу на першому ж засіданні (Ради. - Ред.) буде голосування за призначення", - написав Железняк у Telegram.

19 грудня посли країн Великої сімки висловили стурбованість намірами українського уряду призначити членів Рахункової палати до завершення її реформи. "До ухвалення закону про реформу ці призначення підірвали б довіру до інституції, що відповідає за нагляд за міжнародною допомогою", - наголосили посли G7.

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У вересні цього року уряд США, за інформацією видання "Українська правда" , рекомендував українській владі, зокрема, посилити повноваження Рахункової палати в питаннях аудиту органів місцевого самоврядування, держпідприємств та діяльності у сфері державних закупівель. До реформування органу закликають також і в Євросоюзі.

10 квітня Верховна Рада звільнила з посади голову Рахункової палати Валерія Пацкана, який очолював її з березня 2018 року. Обов'язки голови Рахункової палати нині тимчасово виконує його заступник Андрій Майснер.