Верховна Рада припинила повноваження трьох депутатів

Одразу трьох народних депутатів ВР достроково позбавлено мандатів. Серед них представник "Батьківщини", групи "Відновлення України" та один позафракційний, повідомив нардеп Железняк.

Верховна Рада України достроково припинила повноваження одразу трьох народних депутатів. Відповідні постанови народні обранці підтримали більшістю голосів під час пленарного засідання в п'ятницю, 8 грудня, про що повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.

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За словами Железняка, йдеться про народного депутата України групи "Відновлення України" Максима Єфімова, якого позбавили мандата на підставі його особистої заяви. Ухвалення відповідного проєкту постанови підтримали 283 народні депутати, уточнив Железняк.

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Так само достроково Рада припинила повноваження позафракційного народного депутата України Дмитра Шпенова, це рішення підтримали 289 народних депутатів.

Крім того, парламент достроково припинив повноваження народного депутата фракції "Батьківщина" Віталія Данілова, за що проголосував 291 народний депутат, додав Железняк.