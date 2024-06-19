Верховна Рада підтримує створення військової поліції

Нардепи підтримали більшістю голосів у першому читанні законопроєкт про створення військової поліції. Базою для її створення має виступати військова служба правопорядку в ЗСУ.

Депутати Верховної Ради України підтримали в першому читанні законопроєкт, що передбачає створення військової поліції.

Як свідчить картка законопроєкту на сайті Ради, під час пленарного засідання в середу, 19 червня, за нього проголосували 247 депутатів.

Завдання й головні функції військової поліції

Військова поліція має виступати як військове формування з правоохоронними функціями, що входить до складу сектору безпеки і оборони. Основним її завданням має стати забезпечення правопорядку та військової дисципліни у міністерстві оборони, Збройних силах України (ЗСУ) та Державній спеціальній службі транспорту.

Автори законопроєкту вважають, що військова поліція має забезпечувати правопорядок і військову дисципліну серед військовослужбовців, військовозобов'язаних і резервістів, а також захист їхнього життя, здоров'я, прав і законних інтересів.

Військову поліцію планують створити на базі військової служби правопорядку в ЗСУ. До її повноважень входитиме фіксація злочинів, розшук і затримання військовослужбовців, захист прав військових за стандартом НАТО AJP-3.21. Крім того, як розповів народний депутат від фракції "Слуга Народу" Павло Фролов, завданням військової поліції стане "розшук зниклих безвісти військовослужбовців".

Хто керуватиме військовою поліцією під час війни

Координувати діяльність військової поліції має Кабінет Міністрів України через міністра оборони, а під час дії правового режиму воєнного чи надзвичайного стану загальне керівництво та координацію її діяльності провадитиме головнокомандувач ЗСУ.

Військову поліцію пропонують комплектувати з військових ЗСУ та вона не може перевищувати 1,5 відсотка чисельності ЗСУ.