  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Контрнаступ ЗСУ
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
ПолітикаУкраїна

Верещук: 180 тисяч людей помилково отримують виплати як ВПО

Роман Губа
31 серпня 2023 р.

За словами віцепрем'єки Верещук, понад сто тисяч внутрішньо переміщених осіб проживають за кордоном, але продовжують отримувати українські виплати. Їх позбавлять допомоги.

https://p.dw.com/p/4VoA2
Віцепрем'єр-міністерка - міністерка з питань реінтеграції ТОТ Ірина Верещук
Віцепрем'єр-міністерка - міністерка з питань реінтеграції ТОТ Ірина ВерещукФото: Andre Luis Alves/AA/picture alliance

Майже 180 тисяч громадян України помилково отримують виплати як внутрішньо переміщені особи (ВПО), понад половина з них проживає за кордоном. Про це у четвер, 31 серпня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявила віцепрем'єр-міністерка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

За її словами верифікація ВПО засвідчила, що 109 тисяч з них проживають за кордоном і отримають виплати там, 10 тисяч зазначені в реєстрі як померлі й продовжують отримувати виплати. Також існують випадки, коли й батько і мати подали на виплати для одних й тих самих дітей. "Таких родин знайшли майже 60 тисяч", - наголосила Верещук.

Віцепрем'єрка зазначила, що виплати таким особам припинять. За її словами, сьогодні виплати для переселенців отримують 2 мільйони 600 тисяч осіб.

Читайте також:Більше сексуального насильства і звернень від переселенців під час війни 

Цього року на виплати для ВПО потрібно 72 мільярди гривень

На початку серпня Верещук заявила, що для покриття цьогорічних виплат тимчасовим переселенцям  Україні потрібно 72 мільярди гривень. 

"У 2022 році було потрібно 57 мільярдів гривень. У 2023-му, за прогнозами, треба 72 мільярди гривень знайти державі, щоб виплатити всі належні виплати ВПО. Після оборони та безпеки це найбільша стаття видатків державного бюджету", - сказала Верещук.

За словами посадовиці, нині в Україні 4,9 мільйона офіційно зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб. Ще близько п'яти мільйонів українців перебувають за кордоном. "Аналіз Держприкордонслужби показує, що більше людей повертається, ніж тих, хто виїздить. І це добре для держави", - переконана Верещук.

Нині в Україні розмір допомоги на дорослу працюючу особу становить 2 тисячі гривень, на дитину або людину з інвалідністю - 3 тисячі гривень.

Читайте також: Шлях з окупації: як українці перетинають кордон між РФ і Україною

Забрати із пекла: літній табір для дітей з прифронтових міст

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Віцепрем'єр-міністерка - міністерка з питань реінтеграції ТОТ Ірина Верещук

Верещук: 180 тисяч людей помилково отримують виплати як ВПО

Політика31 серпня 2023 р.
1 стор. з 2
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Український дрон поблизу лінії фронту на сході України (архівне фото)

"Україна лідирує в інноваціях із застосування дронів"

"Україна лідирує в інноваціях із застосування дронів"

Конфлікти30 серпня 2023 р.
external

Обстріли Куп'янська: як проходить евакуація місцевих

Обстріли Куп'янська: як проходить евакуація місцевих

Конфлікти30 серпня 2023 р.05:56 хв.
Актриса Катеріна Муріно на відкритті бієнале

Голлівуд страйкує, Венеція приймає гостей

Голлівуд страйкує, Венеція приймає гостей

Кіно31 серпня 2023 р.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц

Чому німці так невдоволені урядом канцлера Шольца

Чому німці так невдоволені урядом канцлера Шольца

Політика31 серпня 2023 р.
Скрін-шот із фейкового відео, де стверджується, що українських біженців ображають назвами мереж Wi-Fi

Фейкове відео з логотипом DW про біженців з України в Польщі

Фейкове відео з логотипом DW про біженців з України в Польщі

ЗМІ31 серпня 2023 р.
Пожежа на аеродромі в Пскові, 29 серпня 2023 року

Атака дронів на регіони РФ і обстріл Києва: що треба знати

Атака дронів на регіони РФ і обстріл Києва: що треба знати

Конфлікти30 серпня 2023 р.
На головну сторінку