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КліматСвіт

Вересень став найспекотнішим за всю історію

Євгенія Наконечна
5 жовтня 2023 р.

Минулий місяць став з "надзвичайним" відривом найспекотнішим вереснем за всю історію спостережень.

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Пляж Ріо-де-Жанейро в Бразилії
Пляж Ріо-де-Жанейро в Бразилії 24 вересня 2023 в спеку 39,9 градуса ЦельсіяФото: TERCIO TEIXEIRA/AFP/Getty Images

Минулий місяць став найспекотнішим вереснем за всю історію спостережень, причому з "надзвичайним" відривом, повідомила в четвер, 5 жовтня, Copernicus - кліматична моніторингова програма Європейського Союзу.

Середня температура повітря у вересні становила 16,38 градуса за Цельсієм, що на 0,93 градуса вище середнього показника 1991-2020 років і на 0,5 градуса вище попереднього рекорду 2020 року. Зазвичай температурні рекорди б'ються з набагато меншою різницею - ближче до однієї десятої градуса.

Вересень став "найбільш аномально теплим" за весь час спостережень, починаючи з 1940 року, і приблизно на 1,75 градуса спекотнішим, ніж середній показник місяця в доіндустріальний період 1850-1900 років.

2023 рік стане найспекотнішим за всю історію

"Ми пережили найнеймовірніший вересень за всю історію з кліматичної точки зору. У це просто неможливо повірити. Зміна клімату - це не те, що станеться через 10 років. Зміна клімату відбувається вже зараз", - сказав директор "Коперника" Карло Буонтемпо агенції AFP.

Його заступниця Саманта Берджесс додала, що безпрецедентні вересневі температури "побили рекорди на надзвичайну величину". Вересню передувало найтепліше літо за всю історіюмоніторингу в Північній півкулі. 

Загалом середні температурні показники цього року перевищують аналогічні показники доіндустріального періоду на 1,4 градуса. Очікується, що 2023 рік стане найспекотнішим за всю історію спостережень, пише dpa.

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