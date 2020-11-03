Венеціанська комісія: Лист очільника - не юридична оцінка законопроєкту Зеленського

Лист від імені очільників Венеціанської комісії та GRECO (Група країн проти корупції, орган Ради Європи. - Ред.) на адресу спікера Верховної Ради України Дмитра Разумкова щодо законопроєкту про розпуск Конституційного суду України (КСУ) не є повною юридичною оцінкою цього документа. Про це йдеться у коментарі, який у понеділок, 2 листопада, надали DW у секретаріаті Венеціанської комісії. "Якщо Комісія отримає такий запит, то вона підготує свій висновок", - ідеться у коментарі.

Правовладдя та боротьба з корупцією - неподільні

Лист очільників Венеціанської комісії та GRECO є "висловленням занепокоєння з приводу можливого розвитку подій, що може представляти дуже серйозну перешкоду для демократичного функціонування інституцій України". Українська влада має сприймати його як "щиру пропозицію допомогти" у пошуку "прийнятних рішень, які будуть ефективними і водночас поважатимуть Конституцію".

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Рада Європа (РЄ) тривалий час "послідовно та наполегливо" заохочувала Україну запровадити ефективні механізми боротьби з корупцією. І РЄ продовжує наголошувати на тому, що боротьба з корупцією повинна лишатися пріоритетом для української влади. Проте боротьба з корупцією і верховенство права не можуть бути розділені, наголошується у коментарі. "Припинення мандату суддів Конституційного суду у неконституційний спосіб не може привести до культури правовладдя, яка є необхідною для ефективної боротьби з корупцією", - заявляють у Венеціанській комісії.

Конституційних суддів можна притягати до відповідальності

Венеціанська комісія - це дорадчий орган Ради Європи з питань конституційного права, котрий надає висновки про відповідність проєктів законодавчих актів країн-членів цієї організації європейським стандартам і цінностям. Проте, як пояснюється у коментарі, Венеціанка ніколи не надавала висновків щодо рішень Конституційного суду, оскільки "ці рішення повинні поважатися та виконуватися". "Венеціанська комісія неодноразово заявляла, що рішення можуть критикуватися, але політичні атаки на Конституційний суд як інституцію чи на окремих суддів не можуть вважатися законними", - пояснюється у коментарі.

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Окремо у секретаріаті наголошують, що судді органу конституційної юрисдикції повинні поважати Конституцію, а також юридичні та дисциплінарні норми. А якщо вони цього не роблять, то "їх індивідуально може бути притягнуто до відповідальності згідно з чинним правилами".

Нагадаємо, 31 жовтня голова Венеціанської комісії Джанні Букіккіо та президент GRECO Маріна Мрчели надіслали лист на ім'я голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова. У ньому зазначалося, що припинення мандату суддів КСУ є "кричущим порушенням Конституції та фундаментальних принципів поділу влади", на які не можна йти навіть заради продовження боротьби з корупцією. Відповідний проєкт закону у Верховній Раді зареєстрував президент Володимир Зеленський. Він зробив це через ухвалення Конституційним судом 27 жовтня рішення про визнання неконституційними низки положень антикорупційного законодавства.