Венесуела і Гаяна домовилися уникати застосування сили

Венесуела і Гаяна домовилися уникати будь-якого застосування сили і не допускати зростання напруженості під час конфлікту навколо багатої нафтою провінції Ессекібо. На зустрічі в четвер, 14 грудня, у карибській острівній державі Сент-Вінсент і Гренадіни президент Венесуели Ніколас Мадуро та його гаянський колега Ірфаан Алі у спільній заяві наголосили на готовності "не погрожувати насильством і не застосовувати сили проти іншої сторони за будь-яких обставин", а також "утримуватися від ескалації будь-якого конфлікту або розбіжностей на словах або на ділі".

Суперечки між двома країнами вирішуватимуться відповідно до міжнародного права, вказується в заяві. Водночас у документі зазначається, що уряд Мадуро не визнає Міжнародний суд ООН. Обидві сторони домовилися знову зустрітися за три місяці в Бразилії.

Мадуро: Тріумф дипломатії

На зустрічі в аеропорту Кінгстауна Мадуро привітав можливість "відкрито поговорити про територіальні розбіжності" і підкреслив, що його країна має намір захистити свої права. Зі свого боку Алі заявив про відсутність шансів на виконання вимог Венесуели. За його словами, Гаяна не є агресором і не хоче війни, але залишає за собою право разом із союзниками гарантувати свою обороноздатність. Ессекібо залишиться в складі Гаяни, наголосив він.

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На зустрічі в Кінгстауні були присутні також представники Карибського співтовариства, уряду Бразилії, Співтовариства країн Латинської Америки і Карибського басейну (CELAC), а також спостерігачі ООН. Обидві сторони домовилися знову зустрітися через три місяці в Бразилії.

За даними видання El Nacional, Каракас і Джорджтаун домовилися створити спільну комісію у складі міністрів закордонних справ і технічних фахівців обох країн для "розв'язання взаємоузгоджених питань". Після повернення в Каракас Мадуро назвав день "плідним і напруженим" і вказав, що на зустрічі сторони "могли говорити правду". Він подякував Алі за його "відвертість і готовність вести ґрунтовний діалог" і назвав результати переговорів тріумфом дипломатії.

Конфлікт навколо провінції Ессекібо

На початку грудня Мадуро оголосив про плани створити нову військову базу приблизно за 100 кілометрів від гаянського кордону після референдуму з питання Ессекібо, який відбувся у Венесуелі і під час якого, за офіційними результатами, 95 відсотків тих, хто проголосував, висловилися за приєднання цього регіону.

Гаяна відмовилася віддавати частину своєї території і попередила про готовність звернутися до Ради Безпеки ООН, щоб задіяти статті 41 і 42 статуту організації, які можуть санкціонувати обмежувальні заходи або військові дії для відновлення міжнародного миру й безпеки. 6 грудня Венесуела мобілізувала армію. Після цього Мадуро підписав укази, які фактично включають Ессекібо до складу Венесуели.

Венесуела претендує на Ессекібо відтоді, як стала самостійною державою 1811 року. Йдеться про територію на захід від однойменної річки загальною площею 160 тисяч квадратних кілометрів, яка займає три чверті держави Гаяна. Ессекібо здебільшого являє собою непрохідні джунглі, але там є великі запаси нафти, газу, золота і міді.