Великий адронний колайдер запускають з рекордною енергією

Європейський центр ядерних досліджень (CERN) у вівторок, 5 липня, після трирічної перерви знову запускає Великий адронний колайдер (ВАК, LHC) - найпотужніший у світі прискорювач заряджених частинок. Як повідомляє CERN, LHC працюватиме цілодобово протягом майже чотирьох років при рекордній енергії в 13,6 трильйона електронвольт (ТеВ), забезпечуючи більшу точність та потенціал відкриття, ніж раніше.

Насамперед, вчені мають намір дослідити з його допомогою природу бозона Хіггса - фундаментальної частки, виявленої в 2012 році, а також поглибити своє розуміння Всесвіту, вивчаючи природу баріонної асиметрії (переважання матерії над антиматерією у видимій частині Всесвіту) та стабільність вакууму у Всесвіті. Крім того, планується продовжити пошуки розпадів бозона Хіггса на частинки темної матерії.

ВАК побудований на 100-метровій глибині під територіями Франції та Швейцарії і є кільцевим тунелем довжиною 27 кілометрів. У ньому розташовано прискорювач заряджених елементарних частинок (протонів). При зіткненні на швидкостях, близьких до швидкості світла, повинні народжуватися нові елементарні частинки.