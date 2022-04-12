Великобританія запровадила санкції до Медведчука

З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку війни за 12 квітня.

На цій сторінці DW стежить за подіями середи, 13 квітня (час київський).

Великобританія наклала санкції на Медведчука

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Великобританія внесла до санкційного списку ще 206 осіб через війну Росії проти України. Зокрема, до списку потрапив депутат Верховної Ради України, голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя" і кум президента РФ Володимира Путіна Віктор Медведчук.

Також санкції торкнулись: голови найбільшого російського нафтовидобувного концерну "Лукойл" Вагіта Алекперова, співвласника російської інвестиційної компанії АФК "Система" Володимира Євтушенкова, власника групи компаній "Евросевернефть" Григорія Березкіна, співвласника однієї з найбільших російських виробників рухомого складу для рейкового транспорту "Трансмашхолдинг" Андрія Бокарєва.

Крім того, до санкційного списку включили дружину міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова Марію. Обмежувальні заходи передбачають замороження активів і заборону на подорожі.

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17 музеїв Голокосту різко засудили російське військове вторгнення в Україну.

В спільній заяві вони закликали уряди своїх країн "робити більше, щоби припинити ці звірства та допомогти тим, з ким сьогодні жорстоко поводяться". Автори звернення також закликали провести міжнародне розслідування воєнних злочинів злочинів в Україні. Заяву підписали представники музеїв у США, Англії, Канаді та ПАР.

У свою чергу міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс написав у Twitter: "Після стільки жахливих сцен геноциду, воєнних злочинів і злочинів проти людяності, скоєних російськими військами в Україні, очевидно, що єдина країна в світі, яка потребує справжньої денацифікації - це Російська Федерація".

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Понад 40 відсотків підприємств у Німеччині підтримують ембарго на імпорт сировини з Росії, пише німецька газета Süddeutsche Zeitung з посиланням на опитування, проведене групою фахівців університету Мангейма. При цьому думки компаній розділилися у питанні про заборону постачання російського газу: близько 36 відсотків сприймають припинення імпорту газу з РФ негативно.

Тим часом міністр економіки ФРН Крістіан Лінднер (Christian Lindner) попередив про загрозу стагфляції у Німеччині через війну Росії проти України. Загрози стагфляції - низького економічного зростання за високої інфляції - не можна недооцінювати, тому потрібна стримана фінансова та майстерна економічна політика, зазначив Лінднер у статті для газети Handelsblatt. Міністр закликав скоротити односторонні залежності Німеччини, наприклад, у сфері постачання енергоносіїв з Росії, чи німецького експорту до Китаю.

Ракетний удару по Донеччині: семеро людей поранені

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РФ завдала ракетного удару по Черкаському на Донеччині вранці середи, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Пошкоджені багатоквартирні будинки. Щонайменше семеро людей поранені. "Держава-терористка продовжує обстрілювати міста і села по всій лінії фронту. Сьогодні під ударом вже опинилися Авдіївка та Велика Новосілка. В Авдіївці пошкоджено житловий будинок та об'єкти міської інфраструктури. У Великій Новосілці відомо про влучання у приватний будинок, власниця якого одержала легку контузію", - написав він у Telegram.

Розвідка: РФ почала використовувати мобільні крематорії для приховування вбивства цивільних

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Головне управління розвідки (ГУР) українського міністерства оборони заявляє, що керівництво Росії наказало нищити будь-які докази злочинів своєї армії в Україні.

"Після широкого міжнародного розголосу геноциду українського народу в місті Буча Київської області, російські війська почали використовувати в Україні мобільні крематорії. Зокрема у Маріуполі зафіксовано перебування 13 мобільних крематоріїв для здійснення зачистки вулиць від тіл загиблих цивільних мешканців. Воєнною розвідкою України неодноразово фіксувалися факти використання мобільних крематоріїв на території Чернігівської області. Роботу мобільного крематорію противника зафіксовано у місті Новоайдар Луганської області", - йдеться у повідомленні ГУР у Facebook.

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Один із найбільших нафтотрейдерів світу Vitol припинить торгувати російською нафтою до кінця року, повідомляє агенція Bloomberg. У другому кварталі цього року Vitol скоротить продаж, а до кінця 2022 року повністю зупинить продаж російської нафти. Зазначається, що рішення ухвалили після того, як Офіс президента України (ОПУ) Володимира Зеленського звернувся до керівництва Vitol та інших трейдерів з проханням припинити ділові відносини з РФ, аби перекрити грошовий потік, який допомагає фінансувати війну.

Тим часом керівник ОПУ Андрій Єрмак заявив у Telegram, що Росія може залишитися без акумуляторів. За його словами, РФ не видобуває літієву сировину, а після того, як Аргентина та Чилі призупинили експорт літієвої руди, постачання можливі лише з Болівії. "Літій критично необхідний для технологічного розвитку багатьох галузей - автопрому і виробництва акумуляторів, авіабудування, металургії та інших", - пояснив він.

До РФ примусово переміщені пів мільйона українців - Зеленський

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Президент України Володимир Зеленський заявляє, що більше 500 тисяч українців примусово переміщені до Росії. "Тільки уявіть собі, скільки це! Це якби окупанти, вибачте мені, взяли собі за мету вивезти весь Талінн, третину всіх ваших громадян", - сказав він, звертаючись онлайн до естонського парламенту. Він закликав Естонію знайти такі інструменти тиску на РФ у рамках Європейського Союзу, які допомогли би припинити депортацію та повернути людей додому.

"Євросоюз не має права бути спонсором депортації. Євросоюз не має права бути спонсором війни. Потрібно ще більш серйозно поставитись до санкційної політики прот Росії", - зауважив Зеленський. Зокрема, він вкотре наголосив на необхідності повного блокування російських банків і ембарго на російську нафту на рівні всього ЄС.

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Національна поліція України розслідує більше шести тисяч кримінальних справ щодо злочинів Росії в Україні, повідомила речниця керівника Офісу президента України Андрія Єрмака Дарія Зарівна на брифінгу. "68 справ стосуються зелених коридорів, коли окупанти свідомо розстрілювали цивільні авто та гуманітарний транспорт. 178 проваджень відкрито проти колаборантів, 11 стосуються злочинів проти журналістів", - сказала вона.

Також вона повідомила, що група українських та міжнародних експертів, яка вивчає вплив санкцій щодо РФ, зараз опрацьовує фінальні аспекти плану дій з посилення нинішніх і запровадження нових обмежувальних заходів, зокрема, повне ембарго на російські енергоносії і посилення обмежень проти банківських систем Росії та Білорусі.

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Міністерство оборони РФ заявило на брифінгу, що в Маріуполі на Донеччині в полон здалися більше тисячі українських військових 36-ї бригади морської піхоти. Тим часом радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович заявив у Facebook, що підрозділи 36-ї бригади внаслідок складного та дуже ризикованого маневру прорвалися на з'єднання з полком "Азов" у Маріуполі. "Азов отримав суттєве підкріплення. 36-та бригада уникла розгрому частинами і отримала додаткові серйозні можливості, фактично набула другого шансу. Захисники міста, тепер спільно, серйозно зміцнили свій район оборони. Загалом система оборони міста приросла і зміцнилася. Ось що буває, коли офіцери не втрачають голову, а твердо зберігають керування військами. Давайте і ми не втрачаємо. Армія знає, що робить", - написав він.

Макрон відмовився назвати дії РФ в Україні геноцидом

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Президент Франції Еммануель Макрон відмовився назвати дії РФ в Україні геноцидом. "Я був би обережний з такими термінами сьогодні, оскільки ці два народи - братні. Я хочу продовжувати намагатись, наскільки зможу, зупинити цю війну та відновити мир. Не впевнений, що загострення риторики допоможе в цьому", - сказав він в інтерв'ю телеканалу France 2, коментуючи той факт, що президент США Джо Байден назвав дії РФ в Україні геноцидом.

Еммануель Макрон

При цьому Макрон визнав, що Росія вчиняє в Україні воєнні злочини і додав, що Франція співпрацює з українською стороною для їхнього розслідування.

Згідно з оприлюдненим 8 квітня соціологічним опитуванням групи "Рейтинг", абсолютна більшість українців не підтримує тезу, що "росіяни та українці - один народ" - 91 відсоток, а 64 відсотки вважають, що відновлення дружніх стосунків між українцями та росіянами неможливе навіть з часом після завершення війни.

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За даними обласних військових адміністрацій, пізно ввечері 12 жовтня РФ завдала ракетних ударів по інфраструктурних об'єктах міста Чуднів у Житомирській області та Миргорода Полтавської області. Даних щодо постраждалих поки немає. У Запорізькій області російські війська здійснили артилерійський обстріл фосфорними боєприпасами в селі Новоданилівка, внаслідок чого спалахнула пожежа, але постраждалих немає.

Гуманітарних коридорів у середу не буде

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У середу в Україні не працюватимуть гуманітарні коридори для евакуації мирного населення із зони активних бойових, повідомила віцепрем'єр-міністерка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. За її словами, у Запорізькій області військові РФ заблокували евакуаційні автобуси, а на Луганщині вони порушують режим припинення вогню. "Окупанти не тільки нехтують нормами міжнародного гуманітарного права, а й не можуть належним чином контролювати своїх людей на місцях. Все це створює такий рівень небезпеки на маршрутах, що ми змушені утриматися від відкриття гуманітарних коридорів сьогодні", - написала Верещук у Telegram.

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай підтвердив, що на середу не погоджений жоден із п’яти гуманітарних коридорів у регіоні, але додав, що за першої можливості людей евакуюють із Гірської громади, Попасної, Лисичанська, Рубіжного та Сєвєродонецька. "Евакуюйтесь, поки ми можемо вас забрати - росіяни накопичують техніку під Рубіжним, режиму тиші вони не дотримуються", - наголосив він у Telegram.

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Від початку війни в Україні від дій російської армії постраждали більше 540 дітей, повідомляє Офіс генерального прокурора. 191 дитина загинула, більше 349 отримали поранення різного ступеню тяжкості. Ці дані не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Тим часом генеральний штаб Збройних сил України заявляє, що загальні бойові втрати армії РФ склали орієнтовно 19,8 тис. осіб.

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Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Франція заморозила російські активи на 23,7 мільярда євро, повідомляє CNN із посиланням на французьке міністерство фінансів.

Левову частку складають активи Центрального банку Росії - 22,8 мільярда євро. Також ідеться про 33 об'єкти нерухомості загальною вартістю 573,6 мільйона євро, банківські активи на 178 мільйонів, три яхти на 125 мільйонів, шість гелікоптерів на 60 мільйонів і три твори мистецтва на 7 мільйонів євро.

До Києва замість президента Німеччини запросили канцлера

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З візитом до України замість президента Німеччини запросили канцлера. "Ми повідомили, що наш президент і наш уряд були би дуже раді, якби канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) завітав до Києва", - сказав посол України в Берліні Андрій Мельник в ефірі німецького телеканалу ProSieben. Раніше президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) повідомив, що лідер Польщі Анджей Дуда пропонував йому разом із балтійськими колегами відвідати українську столицю. "Я був готовий це зробити, однак, очевидно - і я повинен прийняти це до уваги - у Києві цього не захотіли", - зазначив він.

Заступник голови Вільної демократичної партії Німеччини Вольфганг Кубіккі (Wolfgang Kubicki) виключив можливість візиту Шольца до України. "Я не можу уявити, що канцлер уряду, сформованого за підтримки ВДП, поїде в країну, яка оголосила главу нашої держави небажаною персоною", - сказав він в інтерв'ю агентству dpa. Кубіккі заявив, що він розуміє, що Україна виборює виживання, але при цьому зазначив, що "всьому є межа".

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Росія продовжує просуватися на схід України, свідчать супутникові знімки. Компанія Maxar Technologies опублікувала фото від 11 квітня, на яких видно переміщення російських військ від Бєлгородській області РФ до кордону України поблизу Харківської та Луганської областей.

++08.46++

Британська військова розвідка вважає, що Росія змінила командувача військами на війні в Україні на генерала з сирійським досвідом Олександра Дворнікова через неефективне планування та координацію, а також рішучий опір українців. Зараз Росія переорієнтовується на наступ на Донбас, зауважує в Twitter міністерство оборони Великобританії.

Південна Корея збільшує допомогу Україні, але летальну зброю не дає

++08.20++

Наступного тижня Південна Корея направить Україні додаткову допомогу на 1,6 мільйона доларів, повідомляє південнокорейська агенція Yonhap із посиланням на джерела. Йдеться про бронежилети, шоломи, медикаменти та продукти харчування. Минулого місяця Південна Корея надала Україні нелетальну військову допомогу на понад 800 тисяч доларів. Водночас Сеул не відправляє Україні летальну зброю, аргументуючи це "обмеженнями".

Напередодні президент України Володимир Зеленський закликав Південну Корею переглянути правила постачання зброї та діяти швидко. "У вас є те, що може бути незамінним для нас", - сказав він.

++07.53++

У ніч на середу російські війська обстріляли залізничну станцію в центральній Україні, повідомив голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін. Населений пункт він не назвав. "Ніхто із наших пасажирів та залізничників не постраждав в результаті обстрілу. З міркувань безпеки ми змінили маршрут та графік для 17 пасажирських поїздів. Це призвело до затримки цих поїздів. Найдовша затримка склала 7 годин 23 хвилини", - написав він у Telegram.

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До України їдуть лідери Польщі та країн Балтії

++07.23++

Президент Литви Гітанас Науседа направляється з візитом до Києва, повідомив він у Twitter і додав фото біля потягу "Укрзалізниці", на якому також присутні президенти Польщі Анджей Дуда і Латвії Егілс Левітс. За даними ЗМІ, разом із ними до Києва має також прибути президент Естонії Алар Каріс.

++06.52++

Російські окупанти продовжують перекидання до України так званих "добровольців", повідомляє зранку у середу генеральний штаб Збройних сил України. "Так, за наявною інформацією, у Ленінградській області сформовано батальйон чисельністю близько 400 осіб. Складається він виключно з військовослужбовців, які мають бойовий досвід", - повідомили у генштабі.

Також зазначається, що на Донецькому і Таврійському напрямках збройні сили РФ продовжували завдавати авіаційних ударів по Маріуполю та вести наступ в районі металургійного комплексу "Азовсталь" та морського порту.

У ГШ, зокрема, вказують, що "ворог не перестає завдавати ракетно-бомбових ударів по об'єктах цивільної інфраструктури у Харківській та Запорізькій областях".

На території Донецької та Луганської областей захисниками України за минулу добу відбито шість атак ворога, знищено дві одиниці автомобільної техніки та три артилерійські системи противника, угрупованням Повітряних сил Збройних сил України за попередню добу збито ворожий літак Су-25, додали у генштабі.

++06.31++

Заступник голови німецької Вільної демократичної партії (ВДП) Вольфґанґ Кубікі (Wolfgang Kubicki) розкритикував рішення Києва відмовити у візиті президенту ФРН Франку-Вальтеру Штайнмаєру (Frank-Walter Steinmeier). На думку представника ВДП, яка входить до парламентської коаліції у Німеччині, після такого кроку до Києва не повинен їхати й канцлер країни Олаф Шольц (Olaf Scholz). "Я не можу собі уявити, щоб канцлер уряду, до якого входить ВДП, поїхав до країни, яка оголосила главу нашої держави небажаною персоною", - заявив Кубікі у коментарі агенції dpa. Він додав, що з розумінням ставиться до політичного керівництва України, яка зараз бореться за своє виживання. "Але усе також має свої межі", - зауважив політик.

++06.00++

Найбільша в Європарламенті фракція Європейської народної партії (ЄНП) вимагає від Євросоюзу надати Україні політичний захист. "Це включає негайний статус кандидата. Україна своєю кров'ю підписала членство в ЄС - надати його є нашою відповідальністю перед вибитими українцями", - йдеться в повідомленні ЄНП у Twitter.

Своє повідомлення ЄНП опублікувала у відповідь на твіт колишньої речниці президента України Юлії Мендель, в якому наводяться слова посла Євросоюзу в Україні Матті Маасікаса. "Україна має шанс стати країною-кандидатом на членство в ЄС через кілька тижнів, можливо, вже в червні", - зазначає посол.

++05.40++

Понад 40 відсотків компаній Німеччини підтримують вимогу запровадити ембарго на імпорт російських енергоносіїв, свідчать дані репрезентативного опитування, оприлюдненого виданням Süddeutsche Zeitung у середу. Утім, у питанні припинення закупівлі російського газу німецький бізнес виявився розділеним - 36 відсотків компаній виступають проти ембарго на імпорт газу з РФ.

++04.36++

У Київській області виявлено понад 720 тіл загиблих, ще понад 200 людей досі вважаються зниклими безвісти, повідомило МВС України у Facebook з посиланням на начальника головного управління Національної поліції Київської області Андрія Нєбитова. З початку війни на території Київщини зафіксовано понад 3050 кримінальних проваджень щодо злочинів, вчинених військовими РФ.

++04.00++

Ексбоксер та ексчемпіон світу з боксу Володимир Кличко розкритикував відмову офіційного Києва прийняти з візитом президента ФРН Франка-Вальтера Штайнмаєра (Frank-Walter Steinmeier). "Зараз є надзвичайно важливо, щоб Україна разом з Німеччиною та усім Європейським Союзом демонструвала чіткий спільний фронт проти російського вторгнення", - зауважив Кличко у коментарі німецькому таблоїду Bild. Він також висловив сподівання, що візит Штайнмаєра до Києва все ж таки відбудеться у найближчі тижні. На думку Кличка, Штаймаєр, хоч і зробив у минулому "багато помилок", які "дуже зашкодили" Україні, утім, він визнав ці помилки та вибачився за них.

++03.40++

Президент України Володимир Зеленський привітав останню заяву президента США Джо Байдена про те, що він вважає геноцидом дії армії РФ в Україні. "Справжні слова справжнього лідера, президента США. Називати речі своїми іменами важливо, щоб протистояти злу", - написав Зеленський у Twitter у ніч на середу. "Ми вдячні за допомогу, яку США вже надали, і терміново потребуємо більше важкого озброєння, щоб запобігти подальшим звірствам Росії", - додав український президент.

++03.25++

Президент Франції Еммануель Макрон не очікує на швидку відмову Росії від своїх воєнних планів в Україні. В інтерв'ю французькій газеті Le Point глава держави сказав, що президент РФ Володимир Путін "вирішив, що не зупиниться". Навіть якщо він зрозумів, що Україна не підкориться, "йому потрібна військова перемога для себе", наголосив Макрон. Французький президент вважає, що відведення російських військ з півночі України може означати зосередження уваги на захопленні територій на сході країни, щоб провести "парад перемоги" 9 травня. З цієї причини "я слабо вірю в нашу колективну здатність посадити (Путіна - Ред.) за стіл переговорів найближчим часом", додав Макрон.

++02.50++

Міністр економіки та віцеканцлер ФРН Роберт Габек (Robert Habeck) закликав терміново надати Україні додаткове озброєння на тлі очікуваного наступу Росії на Донбас. "Все, що може зараз допомогти українській армії, має бути оперативно поставлено", - сказав Хабек німецьким телеканалам ProSieben та SAT.1. Водночас він зазначив, що країнам, які постачають зброю Україні, не можна "повністю оголюватися", а слід зберегти власну обороноздатність.

Зеленський закликав світ діяти превентивно

++02.35++

Президент України Володимир Зеленський вважає, що після повідомлень про застосування російськими окупантами у Маріуполі боєприпасу з отруйною речовиною світ має відповідним чином відреагувати. За його словами, поки не можна робити стовідсоткових висновків про те, що саме це була за речовина. "Зрозуміло, що у заблокованому місті неможливо провести повне розслідування і повний аналіз. Але враховуючи неодноразові погрози російських пропагандистів щодо застосування хімічної зброї проти захисників Маріуполя, і враховуючи вже неодноразове застосування російською армією, наприклад, фосфорних боєприпасів в Україні, світ має реагувати вже зараз. Реагувати превентивно, бо після застосування зброї масового ураження будь-яке реагування услід вже нічого не змінить і буде виглядати лише як приниження для демократичного світу", - наголосив Зеленський.

++02.23++

Очільники трьох комітетів німецького Бундестагу вважають, що Європейському Союзу слід якнайшвидше запровадити ембарго на купівлю російської нафти. Про це керівники комітетів оборони, закордонних справ та в справах Європи парламенту ФРН заявили у вівторок після візиту до України. За словами керівника комітету закордонних справ Міхаеля Рота (Michael Roth), запровадження нафтового ембарго могло би стати важливим сигналом, оскільки воно б вплинуло на одне з найбільших джерел прибутку для РФ. А на думку глави комітету у справах Європи Антона Гофрайтера (Anton Hofreiter), запровадити ембарго на російську нафту в рамках ЄС є можливим упродовж кількох тижнів. Також очільники трьох комітетів висловилися за подальші поставки зброї Україні та чітку перспективу вступу України до ЄС.

++02.05++

У Нідерландах митні органи взяли під "посилене спостереження" 20 яхт, які перебувають у верфях країни, у зв'язку із санкціями проти Росії та Білорусі через війну в Україні. Ці судна "не дозволяється постачати, передавати або експортувати", йдеться в заяві митниці, яку наводить агентство AFP. Зазначається, що 14 з цих яхт будуються, дві готові до постачання та ще чотири перебувають на технічному обслуговуванні.

++01.43++

Президент США Джо Байден підтвердив, що вважає геноцидом дії російських військ в Україні. "Я назвав це геноцидом, тому що стає все зрозуміліше, що Путін просто намагається знищити ідею того, щоб бути у змозі бути українцем, і докази цього все збільшуються", - наголосив він, цитує Reuters. Він повідомив, що уряд США доручить юристам "вирішити на міжнародному рівні", чи кваліфікуються дії РФ як геноцид, але наголосив, що особисто для нього це видається саме геноцидом.

Зеленський обіцяє покарання усім, хто скоїв воєнні злочини

++01.32++

Президент України Володимир Зеленський обіцяє, що на усіх російських воєнних злочинців, які вчиняли звірства проти українських цивільних, чекає відповідальність. "Безумовно, ми встановимо повну правду про всіх цих нелюдів, скільки би часу, скільки би зусиль для цього не знадобилося. Ми усіх знайдемо, і хай Медведчук вам буде як показовий приклад - навіть колишній олігарх не врятувався, що вже говорити про набагато простіших злочинців з російської глибинки. Дістанемо кожного!" - пообіцяв президент у відеозверненні у ніч на середу. За словами Зеленського, з'являється все більше свідчень та інших офіційних даних слідства про жахливі злочини окупантів. "Про нелюдську жорстокість російських військових по відношенню до жінок, до дітей, про численні зґвалтування. Не всі серійні ґвалтівники доходили до такого ступеня жорстокості, до якого дійшли російські солдати", - повідомив Зеленський.

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++01.18++

Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) висловила стурбованість повідомленнями про можливе застосування хімічної зброї в заблокованому російськими військами Маріуполі. "Технічний секретаріат ОЗХЗ уважно стежить за ситуацією в Україні. Секретаріат стурбований нещодавніми непідтвердженими повідомленнями про застосування хімічної зброї у Маріуполі, які циркулюють у ЗМІ останні 24 години", - йдеться у заяві організації.

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Президент України Володимир Зеленський запропонував обміняти затриманого Службою безпеки України Віктора Медведчука на полонених Росією українських військових. У своєму відеозверненні у ніч на середу Зеленський зауважив, що вважає "особливо цинічним" з боку Медведчука під час спроби втечі з України використовувати військовий камуфляж. "Намагався так замаскуватися - ось такий вояка, ось такий патріот. Що ж, якщо Медведчув сам для себе обрав військову форму, він підпадає під правила воєнного часу. Пропоную Російській Федерації обміняти цього вашого хлопця на наших хлопців і наших дівчат, які зараз у російському полоні", - наголосив Зеленський, додавши, що вважає важливим, щоб правоохоронні органи і військові розглянули можливість обміну Медведчука. За його словами, Медведчука було затримано при спробі втекти з України. "Він ховався 48 днів, а ось нарешті вирішив спробувати втекти за межі нашої держави", - повідомив Зеленський.

Шольц отримав запрошення до Києва

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Після того, як офіційний Київ відхилив візит президента ФРН Франка-Вальтера Штайнмаєра (Frank-Walter Steinmeier), до Києва було запрошено німецького канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz). Як заявив ввечері у вівторок, 12 квітня, в ефірі телеканалу ProSieben посол України у ФРН Андрій Мельник, президент та уряд країни "були б дуже раді, якби федеральний канцлер Олаф Шольц відвідав Київ". Під час такого візиту, за словами Мельника, мало б йтися про можливості поставки Німеччиною Україні важкого озброєння.

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Президент США Джо Байден закинув президенту РФ Володимиру Путіну скоєння геноциду в Україні. "Твій сімейний бюджет, твоя можливість заправляти авто - ніщо з цього не повинно залежати від того, чи якийсь диктатор оголошує війну або вчиняє геноцид за пів світу звідси", - заявив Байден у штаті Айова у вівторок, цитує агенція AFP.

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За інформацією агенції Reuters, США мають намір виділити додаткову військову допомогу Україні на загальну суму у 750 мільйонів доларів. Про виділення цієї допомоги може бути оголошено вже у середу. Що конкретно увійде до цього пакету допомоги, поки ще обговорюється, зауважує Reuters.

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