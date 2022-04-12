З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку війни в Україні за першу половину середи, 13 квітня.

На цій сторінці (оновлюється) DW продовжує стежити за подіями другої половини середи (час київський).

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У Європейському Союзі домовилися щодо схеми обміну готівкової гривні для українських біженців. Про це повідомили в пресслужбі Ради ЄС за підсумками засідання комітету постійних представників країн Євросоюзу. Планується, що остаточно цю рекомендацію Рада ЄС затвердить 19 квітня. Нею державам Євросоюзу радять створити схеми обміну гривень на місцеву валюту з однаковими умовами. Згідно з ними, кожна людина, яка прибула з України до ЄС, рятуючись від війни, зможе обміняти до 10 тисяч гривень за курсом Національного банку України, без комісії. Цією схемою зможуть скористатися і діти-біженці.

Великобританія забороняє імпорт заліза і сталі з РФ

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Великобританія забороняє імпорт заліза і сталі з РФ та експорт предметів розкоші, повідомляється на сайті британського уряду. 14 квітня парламент ухвалить заборону на імпорт заліза та сталі з РФ, а також на експорт квантових технологій, сучасних матеріалів та предметів розкоші до Росії. "Ми не припинятимемо наші зусилля, щоби зупинити військову машину (президента РФ Володимира - Ред.) Путіна", - прокоментувала нові санкції міністерка закордонних справ країни Ліз Трасс.