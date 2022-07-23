Великобританія розширить навчання українських військових - Джонсон

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150-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події суботи, 23 липня.
24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.
Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 22 липня.
На цій сторінці (оновлюється) DW розповідає про події суботи, 23 липня (час київський).
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Мер Харкова Ігор Терехов підтвердив удар армії РФ по місту. "Кілька сильних прильотів в районі центра", - написав він у Telegram. На місці працюють рятувальники. Відомо про одного постраждалого.
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Як повідомляє генеральний штаб Збройних сил України у щоденному оперативному зведенні:
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Великобританія працює над розширенням навчання українських військових, у тому числі шляхом залучення міжнародних партнерів. Про це, як повідомляє сайт британського уряду, прем'єр-міністр Сполученого Королівства Борис Джонсон сказав президентові України Володимиру Зеленському під час телефонної розмови 22 липня. Вони також обговорили питання поводження з ув'язненими, в тому числі британцями, на окупованих територіях України. "Прем'єр-міністр подякував президенту Зеленському за зусилля, які його уряд докладає для забезпечення свободи затриманих", - ідеться у повідомленні.
Джонсон запевнив Зеленського, що підтримка України не похитнеться, хто би не став наступним прем'єр-міністром Великобританії. Крім того, в ході розмови йшлося про дискусії щодо проведення пісенного конкурсу "Євробачення" наступного року. "Прем'єр-міністр підкреслив, що де би не проводилося "Євробачення", це має бути подія, яка прославляє та вшановує країну та народ України", - сказано в повідомленні.
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