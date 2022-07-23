24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 22 липня.

На цій сторінці (оновлюється) DW розповідає про події суботи, 23 липня (час київський).

++08.01++

Мер Харкова Ігор Терехов підтвердив удар армії РФ по місту. "Кілька сильних прильотів в районі центра", - написав він у Telegram. На місці працюють рятувальники. Відомо про одного постраждалого.

++07.49++

Як повідомляє генеральний штаб Збройних сил України у щоденному оперативному зведенні:

Армія РФ знову вела штурмові дії в напрямках Покровського та території Вуглегірської ТЕС і знову зазнала втрат та відійшла .

. На Слобожанському напрямку основні зусилля російські війська зосереджують на недопущенні просування української армії у бік державного кордону України на півночі та північному сході Харківської області.

На Краматорському напрямку солдати РФ вели обстріли з танків, ствольної та реактивної артилерії поблизу Верхньокам'янського, Стародубівки, Пискунівки, Сіверська, Білогорівки, Григорівки, Спірного та Виїмки. Штурмові дії у напрямку Верхньокам'янського та Сіверська українські військові успішно відбили .

. На Бахмутському напрямку російські війська обстріляли з артилерії райони Яковлівки, Соледара, Бахмута, Покровського, Бахмутського та Новолуганського. Біля останнього також завдали авіаційних ударів.

Попри те, що російська армія не вела активних дій на Харківському та Слов'янському напрямках, вона здійснювала обстріли населених пунктів: Харків, Золочів, Питомник, Борщова, Лісне, Руські та Черкаські Тишки, Мосьпанове, Грушувахи, Долини, Краснопілля, Дібровного, Мазанівки, Протопопівки, Чепіля, Великої Комишувахи, Норцівки, Богородичного, Вірнопілля та Карнаухівки.

++07.23++

Великобританія розширить навчання українських військових - Джонсон

Великобританія працює над розширенням навчання українських військових, у тому числі шляхом залучення міжнародних партнерів. Про це, як повідомляє сайт британського уряду, прем'єр-міністр Сполученого Королівства Борис Джонсон сказав президентові України Володимиру Зеленському під час телефонної розмови 22 липня. Вони також обговорили питання поводження з ув'язненими, в тому числі британцями, на окупованих територіях України. "Прем'єр-міністр подякував президенту Зеленському за зусилля, які його уряд докладає для забезпечення свободи затриманих", - ідеться у повідомленні.

Джонсон запевнив Зеленського, що підтримка України не похитнеться, хто би не став наступним прем'єр-міністром Великобританії. Крім того, в ході розмови йшлося про дискусії щодо проведення пісенного конкурсу "Євробачення" наступного року. "Прем'єр-міністр підкреслив, що де би не проводилося "Євробачення", це має бути подія, яка прославляє та вшановує країну та народ України", - сказано в повідомленні.

Читайте також: Великобританія: хто стане наступником Бориса Джонсона?