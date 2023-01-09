Великобританія може поставити Києву танки Challenger 2 - ЗМІ

Війна Росії проти України - новини понеділка, 9 січня (час київський).

++17.20++

Україна просила Грузію передати комплекси "Бук", які Київ надав Тбілісі під час війни у 2008 році, але уряд Грузії категорично відмовився, повідомив тимчасовий повірений у справах України в Грузії Андрій Касьянов у публікації, оприлюдненій у "Європейській правді" . Зазначається, що запит також передбачав передачу і переданих Грузії Сполученими Штатами протитанкових комплексів Javelin. США не лише схвалили передання своєї зброї, а й навіть запропонували Тбілісі замінити передані комплекси на новіші комплекси. "Незважаючи на те, що уряд Грузії категорично відмовився надавати військову допомогу, Україна виступає проти використання цього питання у внутрішньополітичних суперечках та відкидає будь-які звинувачення у спробах втягнути Грузію у війну з РФ", - підсумував Касьянов.

++17.05++

За час війни Фінляндія надала прихисток понад 45 тисячам українців-біженців, найближчим часом фіни додатково приймуть громадян України з країн Балтії, повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський. "Фінляндія дала прихисток понад 45 тис. громадян України у себе, і наразі вони працюють над тим, щоб додатково з балтійських країн могли також приїхати до Фінляндії громадяни України та отримати прихисток", - сказав міністр журналістам у Києві після робочої наради з главою МВС Фінляндії.

++16.40++

Великобританія може поставити Україні танки Challenger 2

Великобританія вперше розглядає можливість поставок в Україну британських танків Challenger 2, повідомляє телеканал Sky News із посиланням на джерела, знайомі з переговорами. За словами одного із співрозмовників, Лондон може передати близько 10 танків. Сам по собі цей крок не сильно змінить розклад сил на полі бою, але матиме велике значення, оскільки може спонукати інших союзників зробити те саме, розповіло Sky News українське джерело. "Це буде хороший прецедент для демонстрації іншим - насамперед, Німеччини з її Leopard та США з Abrams", - сказав співрозмовник телеканалу.

++16.20++

В Очакові попереднього відомо про трьох поранених та 50 пошкоджених будівель внаслідок обстрілу армією РФ. Про це повідомив начальник управління поліції у Миколаївській області Сергій Шайхет у Telegram.

++15.55++

Польща заохочує інші країни до створення широкої коаліції для постачання Україні сучасних бойових танків, як-от Leopard, заявили заступник міністра закордонних справ Павел Яблонський та інші офіційні особи Польському громадському радіо, пише dpa. Польща могла б бути частиною такої коаліції, але самостійно не робитиме такого кроку, ідеться в повідомленні. Зазначається, що повідомлення про те, що Варшава готова передати Україні кілька сотень або навіть усі свої бойові танки Leopard, є "дезінформацією".

++15.50++

Німеччина поки не планує поставки танків Leopard 2 в Україну - речник уряду

ФРН наразі не планує відправляти танки Leopard 2 в Україну, заявив речник німецького уряду Штеффен Гебештрайт (Steffen Hebestreit) на брифінгу в Берліні. Німеччина не робитиме жодних кроків самостійно, пояснив він. При цьому Гебештрайт послався на домовленості зі США та Францією і зазначив, що йому нічого не відомо про плани партнерів по НАТО щодо постачання танків Leopard 2 в Україну.

++15.45++

Лише четверо осіб змогли виїхати з окупованого Мелітополя до Запоріжжя через блокпост у Василівці за останні три тижні, повідомив мер міста Іван Федоров. "Ситуація, на жаль, лише погіршується... Через Василівку до міста Запоріжжя майже неможливо потрапити. За останні три тижні проїхати змогли лише чотири особи", - цитує "Інтерфакс-Україна" з брифінгу у Медіацентрі "Україна - Укрінформ". За словами Федорова, також ускладнюється процес виїзду через тимчасово окупований Крим: мелітопольці витрачають на це від чотирьох до шести діб, оскільки Кримський міст практично не функціонує.

++15.40++

Указом президент Володимир Зеленський затвердив санкції Ради національної безпеки і оборони проти російського музичного продюсера Йосипа Пригожина та російського актора Дмитра Дюжева.

++15.30++

Минулої доби російські війська 77 разів обстріляли Херсонську область, повідомила регіональна військова адміністрація. Вогонь вівся з артилерії, мінометів та реактивних систем залпового вогню. 21 обстріл припав на житлові квартали Херсона, снаряди потрапили до приватних і багатоквартирних будинків, повідомила влада. Внаслідок ударів поранення різного ступеня тяжкості отримали троє людей.

++15:10++

Внаслідок обстрілу Херсона загинула людина - ОВА

У Херсоні внаслідок обстрілу житлового кварталу загинула людина, ще одна жінка дістала поранення від уламків російських снарядів, повідомив у Telegram глава Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

++15:00++

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Північної Македонії Дімітаром Ковачевським на початку головування країни в Організації з безпеки та співробітництва в Європі. "Обговорили ризики ескалації на фронті, подальшу оборонну співпрацю та поглиблення двосторонніх відносин між нашими країнами", - написав Зеленський у соціальних мережах.

Крім того, президент України провів розмову з прем'єром Португалії Антоніу Коштою. "Говорили про безпекову співпрацю. Подякував за готовність надавати дієву підтримку енергетичній системі України. Також обговорили конкретні кроки щодо реалізації нашої формули миру", - написав Зеленський.

++14:54++

Виконавчий віцепрезидент Європейської комісії Франс Тіммерманс перебуває з візитом в Києві. Він обговорив з українським прем'єр-міністром Денисом Шмигалем посилення енергетичної стійкості країни.

"Активно ведемо роботу з європейськими партнерами над підтримкою за чотирма напрямками: демілітаризація Запорізької атомної електростанції, постачання електрообладнання, можливості імпорту електроенергії з Європейського Союзу та санкції проти Росії", - написав Шмигаль у Telegram. У цьому контексті він зауважив, що Україна розраховує на наявність в десятому пакеті санкцій ЄС щодо РФ обмежень проти російської ядерної галузі, зокрема проти "Росатома".

Також співрозмовники обговорили питання післявоєнного відновлення України. "Відбудова має відбуватися на основі принципів зеленого курсу. Україна має значний потенціал у сфері альтернативної енергетики, що допоможе Європі швидше відмовитися від російських викопних ресурсів", - написав Шмигаль та додав, що очікує на укладення меморандуму між Україною та Євросоюзом у сфері відновлюваних газів найближчим часом.

++14:39++

ЄС обговорюватиме з G7 десятий пакет антиросійських санкцій

Під час піврічного головування Швеції у Раді Європейського Союзу ЄС вестиме тісний діалог з країнами Великої сімки щодо запровадження десятого пакету санкцій проти Росії. Про це журналістам у Брюсселі повідомив постійний представник Швеції при ЄС Ларс Даніельссон.

Швеція почала шестимісячне головування в Раді ЄС з 1 січня 2023 року Фото: Jürgen Schwenkenbecher/picture alliance

Він зауважив, що ухвалювати нові санкції щодо РФ стає дедалі складніше. "Ми повинні переконатися, що десятий пакет санкцій матиме більший вплив на Росію, ніж на деякі країни-члени ЄС", - пояснив дипломат.

Він також повідомив, що Швеція займатиметься пошуком можливостей для притягнення до відповідальності воєнних злочинців і для використання заморожених російських активів на відбудову української інфраструктури та економіки. Крім того, Стокгольм сприятиме бажанню Києва наблизитись до членства в ЄС, зокрема, про це йтиметься на саміті Україна-ЄС, який відбудеться 3 лютого в Києві.

++14:22++

Внаслідок обстрілів Росією території України 8 січня загинули двоє цивільних на Донеччині. 10 мирних жителів дістали поранень: по троє у Херсонській та Харківській областях, по двоє - у Донецькій та Запорізькій, повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко з посиланням на заведення обласних військових адміністрацій.

++14:07++

Вночі російські солдати обстріляли одне з підприємств критичної інфраструктури Херсона. Внаслідок обстрілу зруйнована електропідстанція, що живить кілька великих котелень, але подача тепла та світла в місті не припинялись. Люди не постраждали, повідомив голова обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

++13:50++

Європейський суд з прав людини оголосить 25 січня рішення щодо прийнятності розгляду міждержавної справи "Україна та Нідерланди проти Росії", яка стосується прав людини на окупованій території Донбасу з 2014 року, в тому числі збиття боїнга рейсу МН‑17.

У разі позитивного рішення ЄСПЛ перейде до розгляду справи по суті, повідомила уповноважена в справах суду Маргарита Сокоренко.

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++13:30++

У Росії денонсують конвенцію про відповідальність за корупцію

Президент РФ Володимир Путін вніс у Державну думу законопроєкт про денонсацію Росією конвенції про кримінальну відповідальність за корупцію.

Президент РФ Володимир Путін Фото: Mikhail Metzel, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP/picture alliance

Як ідеться в документі, рішення пов'язане з ухваленням комітетом міністрів Ради Європи рішення про виключення Росії з Групи держав проти корупції (ГРЕКО).

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++13:16++

Описуючи президента РФ Володимира Путіна в контексті розв'язаної ним війни проти України, президент Франції Еммануель Макрон зауважив: "Коли ви зустрічаєтесь з ним, він не неприємний. Ось у чому парадокс". Про це Макрон сказав в інтерв'ю журналу Le Papotin, заснованому в центрі догляду за молоддю з аутизмом, яке транслював телеканал France Televisions.

++12:55++

Папа Римський Франциск заявив, що війни, подібні до тієї, яка відбувається в Україні, де цивільні райони піддаються невибірковим руйнуванням, є "злочином проти Бога і людства". Про це він сказав у щорічній промові перед дипломатами, акредитованими у Ватикані, повідомляє Reuters.

++12:33++

За оновленими даними, внаслідок удару РФ по ринку в селищі Шевченкове загинули двоє людей: жінки 50-ти та 60-ти років. Ще п'ятеро людей дістали поранень, серед них - дитина, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За інформацією Харківської обласної прокуратури, серед поранених - 10-річна дівчинка.

++12:19++

Судно з українською кукурудзою підняли з мілини в Суецькому каналі

У понеділок вранці вантажне судно MV Glory під прапором Маршаллових островів, яке перевозило 65 тисяч тонн української кукурудзи до Китаю, сіло на мілину в Суецькому каналі. Згодом його відбуксирували, повідомляє Associated Press.

++11:55++

В Україні арештували майно Табачника на два мільйони доларів

Служба безпеки України повідомляє про арешт майна колишнього міністра освіти Дмитра Табачника на понад два мільйони доларів, яке він "переписав" на своїх родичів. Ідеться про квартиру в історичній частині Києва, земельні ділянки в котеджному містечку біля столиці та валютний банківський рахунок.

Фото: picture-alliance/epa/R. Pilipey

Табачника підозрюють в державній зраді. За даними слідства, він консультував місцевих "гауляйтерів" щодо організації псевдореферендумів на захоплених територіях Херсонської та Запорізької областей. Зараз він перебуває в анексованому Криму.

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++11:26++

Державний концерн "Укроборонпром" заявляє, що Росія хоче продати вкрадений в України Євпаторійський авіаремонтний завод. "Окупаційна адміністрація РФ виставила на продаж 100 відсотків акцій Державного підприємства "Євпаторійський авіаційний ремонтний завод", що входить до складу "Укроборонпрому" та перебуває на тимчасово окупованій території з 2014-го року. Це вже третя спроба загарбників продати те, що їм не належить", - йдеться у повідомленні.

++11:02++

На Миколаївщині на підльоті з моря до Очаківського порту протиповітряна оборона України збила вранці російський ударно-розвідувальний безпілотник оперативно-тактичного рівня, повідомляє повітряне командування Збройних сил України "Південь".

++10:46++

Внаслідок удару РФ по селищу Шевченкове на Харківщині загинула 60-річна жінка. Інших постраждалих госпіталізували. Рятувальники продовжують розбирати завали, повідомляє голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

++10:33++

РФ б'є з найновіших винищувачів зі свої території, щоб не втратити в Україні - розвідка

Щонайменше з червня Росія майже напевно використовує свої новітні винищувачі Су-57 для ударів по цілях в Україні, але робить це тільки зі своєї території, щоб уникнути втрат найсучаснішого в РФ надзвукового бойового реактивного літака, йдеться у щоденному звіті військової розвідки міністерства оборони Великобританії.

"Ці місії, ймовірно, обмежувалися польотами над російською територією та запуском ракет великої дальності класу "повітря-земля" або "повітря-повітря" на територію України", - сказано в ньому. Швидше за все, Москва прагне уникнути репутаційних втрат, зниження експортних перспектив та компрометації секретних технологій, які можуть виникнути в разі втрати Су-57, зазначається далі.

++10:04++

Росія вдарила по ринку на Харківщині: люди - під завалами

Російська армія вдарила, за попередньою інформацією з зенітно-ракетного комплексу С300, по ринку в селищі Шевченкове Харківської області, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За інформацією заступника керівника Офісу президента України Крила Тимошенка, є семеро постраждалих, зокрема дитина. Під завалами можуть залишатися люди. Рятувальна операція триває.

Синєгубов уточнив, що серед постраждалих - 13-річна дівчинка.

++09:39++

Глава ОБСЄ виступила проти виключення Росії з організації

Генеральна секретарка ОБСЄ Гельґа Шмід виступила проти виключення Росії з організації.

Генеральна секретарка Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) Гельґа Марія Шмід Фото: DW

"Я вважаю, що з сьогоднішнього погляду є сенс, щоби Росія продовжувала залишатися членом ОБСЄ", - сказала вона в інтерв'ю німецькій газеті Die Welt. Свою позицію Шмід аргументувала необхідністю зберегти "канали зв'язку". Вона додала, що "тримати дипломатичні канали відкритими не означає домовлятися", а "сидіти за одним столом - не означає обмінюватися дипломатичними люб'язностями".

Крім того, Шмід зазначила, що на відміну від Ради Європи, ОБСЄ не має механізму призупинення членства, через який можна було би виключити Росію. "ОБСЄ народилася з протистояння часів "холодної війни". Вона була заснована країнами, які мали дуже різні інтереси, але хотіли запобігти ескалації", - пояснила генеральна секретарка.

++09:09++

Минулої доби внаслідок російських обстрілів Херсонщини троє людей дістали поранень різного ступеню тяжкості. Загалом армія РФ 77 разів обстріляла територію області з артилерії, реактивних систем залпового вогню та мінометів.

Зокрема, Херсон обстріляли 21 раз. Снаряди поцілили в приватні та багатоквартирні будинки, повідомляє у ранковому зведенні голова обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

++08:37++

Внаслідок обстрілів армією РФ Донеччини 8 січня загинули цивільні у Бахмуті та Соледарі. Ще двоє мирних жителів області дістали поранення, повідомляє голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко у ранковому зведенні.

++08:08++

У Росії критикують міноборони за фейкову заяву про "операцію відплати" - ISW

Американський Інститут вивчення війни (ISW) пише в своєму щоденному звіті про критику, якої зазнало російське міністерство оборони за фейкову заяву про "операцію відплати" в Краматорську.

У міноборони РФ вигадали "операцію відплати" за удар ЗСУ по російських казармах у Макіївці (на фото - його наслідки) Фото: RIA Novosti/SNA/IMAGO

"Спроби міноборони РФ стверджувати, що російські війська відповіли на український удар 31 грудня по російських позиціях у Макіївці, викликають подальше невдоволення у російському інформаційному просторі", - зазначають аналітики.

Міноборони РФ заявило 8 січня, що російська армія провела так звану "операцію відплати" - помсти за масову загибель російських військових у Макіївці - в рамках якої завдали ударів по пунктах розміщення українських військових у Краматорську, вбивши понад 600 осіб. Однак цю заяву спростували як Збройні сили України, так і іноземні журналісти.

"Кілька російських військових блогерів негативно відреагували на заяву міноборони РФ, вказавши, що воно часто представляє неправдиві заяви, і розкритикували російське військове керівництво за те, що воно сфабрикувало історію про "помсту" за удар по Макіївці замість того, щоб притягнути російське керівництво до відповідальності за втрати", - йдеться в аналітичному звіті ISW.

++07:39++

Російські війська протягом минулої доби завдали по Україні семи ракетних і 31 авіаційного удару та здійснили 73 обстріли з реактивних систем залпового вогню, повідомляє у ранковому зведенні генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ).

"За наявною інформацією, значна кількість озброєння та військової техніки, що прибуває для навчання особового складу противника до республіки Білорусь із РФ, знята з довготривалого зберігання та потребує обслуговування. Також відомо, що до робіт на цій техніці залучаються білоруські військовослужбовці", - йдеться у повідомленні.

Українська авіація вчора завдала 17 ударів по районах зосередження окупантів, а також три удари по їхніх позиціях зенітно-ракетних комплексів. Військові збили три російські гелікоптери (Ка-52, Мі-24 та Мі-8) і три розвідувальних дрони типу "Орлан-10". Ракетники та артилеристи вразили сім районів зосередження сил і військової техніки, а також склад пально-мастильних матеріалів РФ.

++07:17++

У Херсон 8 січня доправили сім генераторів від Німеччини: по три для "Херсонтеплоенерго" та водопровідно-каналізаційного господарства міста, один - на потреби Херсонського онкологічного диспансеру, повідомив голова обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

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