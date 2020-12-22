Великобританія і Франція відвели свої кораблі від острова Джерсі

У суперечні між Лондоном і Парижем щодо права на рибальство в протоці Ла-Манш спала напруга. В четвер, 6 травня, в Лондоні повідомили про відведення британських бойових кораблів, відправлених раніше до острова Джерсі, після того, як французькі риболовні судна припинили блокаду цього острова.

За словами речника британського уряду, прем'єр-міністр країни Борис Джонсон "дуже задоволений" таким розвитком подій, передає інформагенція dpa. У Лондоні пообіцяли й надалі "підтримувати" острів Джерсі та його жителів у суперечці з Францією.

Brexit спричинив суперечку

Нинішня суперечка спалахнула навколо острову Джерсі, що є володінням британської корони, але не є частиною Великобританії. В обов'язки Лондона, зокрема, входить захист цього найбільшого з Нормандських островів.

Нещодавно Франція пригрозила заблокувати майже 60 риболовецькими суднами Сент-Хелієр - порт і головне місто Джерсі, якщо Великобританія не застосує якомога швидше пункти торговельної угоди. Крім того, в Парижі погрожували перекрити постачання електрики по прокладених по дну кабелях для понад 100 тисяч жителів острова Джерсі.

У розпал суперечки британські військово-морські сили відправили до острова два сторожових кораблі. Франція також направила в акваторію поблизу острова два патрульних судна.

У торговельній угоді між ЄС і Великобританією, що набула чинності в повному обсязі 1 травня, питання вилову риби вважається одним із найбільш суперечливих. Згідно з домовленостями, британці повинні допускати в свою акваторію тільки ті риболовецькі судна, що мали право ходіння там з 2012 року. Натомість за даними французької сторони, це нелегко довести. З 2026 року європейські рибалки будуть змушені відмовитися від чверті свого улову в британських водах, що відповідає втратам доходів у розмірі близько 650 мільйонів євро на рік.