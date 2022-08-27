Великобританія дасть Україні підводні дрони для розмінування

185-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події суботи, 27 серпня.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 26 серпня.

На цій сторінці (оновлюється) DW розповідає про події суботи, 27 серпня (час київський).

++13.32++

РФ погрожує працівникам ЗАЕС напередодні візиту місії МАГАТЕ

Декілька співробітників Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) анонімно розповіли виданню The Telegraph, що російські військові погрожують персоналу напередодні візиту місії Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

Російський солдат на ЗАЕС Фото: AP/dpa/picture alliance

"Наше керівництво замовчує це, щоби не створювати паніку, а люди, які повертаються після цих підвальних "розмов", взагалі нічого не говорять. Не дивно, якщо під час візиту місії вони раптом почнуть говорити те, що їм наказали", - каже один із працівників. Він попереджує: "На період візиту планують звести до мінімуму присутність нашого персоналу, а в кожну диспетчерську посадити по парі своїх представників, які голосно кричатимуть, як вони чекали на "звільнення від київського режиму".

Читайте також: РФ заблокувала документ ООН, де критикували окупацію Запорізької АЕС

++13.03++

Серед загиблих внаслідок російського ракетного удару по залізничній станції Чаплине на Дніпропетровщині немає військових, стверджує журналіст агентства Associated Press, який відвідав місце удару. Опитані AP аналітики вважають, що атаку можна кваліфікувати як воєнний злочин, якщо підтвердиться, що її метою були мирні жителі.

"Залізничний вокзал - це, як правило, цивільний об'єкт і не повинен бути метою нападу", - сказала професорка Центру глобальних відносин Нью-Йоркського університету Дженніфер Трехан. Воєнним злочином може вважатися і удар по невеликій групі військових, якщо жертвами в результаті стали багато мирних жителів, погоджується професор юридичного факультету Університету Вандербільта та директор програми міжнародних юридичних досліджень Майкл Ньютон.

У міністерстві оборони РФ стверджують, що вбили цим ударом "понад 200 військовослужбовців резерву Збройних сил України". Українська сторона заявляє, що насправді загинули 25 цивільних, зокрема двоє дітей.

++12.36++

Росія вивезла з Сирії свої зенітно-ракетні комплекси С-300, які були розгорнуті поряд із містом Масіаф на північному заході країни, повідомляє видання The Times of Israel із посиланням на супутникові знімки компанії Imagesat international. На кадрах, зроблених 25 серпня, видно, що С-300 зникли з військової бази РФ. На інших знімках від 17 серпня вони стояли в порту Тартус на російському торговому судні Sparta II. Як свідчать дані MarineTraffic, корабель прибув 26 серпня до порту Новоросійська. На думку аналітиків, С-300 перекинули назад до Росії для посилення комплексів, пошкоджених під час війни в Україні.

Читайте також: Через нестачу ракет РФ використовує ППО для наземних атак - розвідка

++12.01++

Великобританія дасть Україні підводні дрони для розмінування

Великобританія подарує Україні шість підводних безпілотників-мінних мисливців, щоби допомогти розчистити берегову лінію. Про це повідомляється на сайті британського міністерства оборони. Три з них нададуть зі складів Великобританії, ще три закуплять у промисловості. Автономні мінно-пошукові дрони ефективно працюють на глибині до 100 метрів і виявлятимуть російські міни за допомогою датчиків для подальшого знешкодження Військово-морськими силами (ВМС) України.

Протягом найближчих місяців десятки українських військовослужбовців ВМС навчатимуть у Великобританії використовувати такі безпілотники. Тритижневі навчальні курси британський Королівський військово-морський флот проводитиме разом із Шостим флотом ВМС Сполучених Штатів Америки. В міноборони Великобританії також нагадують, що навчають українських моряків керувати кораблями класу Sandown Minehunter.

Читайте також: США передадуть Україні робота-пса від Boston Dynamics для розмінування - ЗМІ

++11.32++

Служба безпеки України (СБУ) стверджує, що затримала агента російської військової розвідки, який наводив ракетні удари по школах Миколаєва, передаючи їхні точні координати. "Також зловмисник збирав розвіддані про дислокацію, переміщення та озброєння Сил оборони України на півдні. Встановлено, що за його "наводкою" у Миколаєві зруйновано та пошкоджено декілька об'єктів військової інфраструктури та завдано нищівного удару по двох школах", - кажуть в СБУ.

Під час обшуку за місцем проживання затриманого правоохоронці виявили мобільний телефон, який він нібито використовував для комунікації з російським координатором. "Кіберфахівці СБУ встановили, що затриманого завербував кадровий співробітник воєнної розвідки РФ після початку повномасштабного вторгнення. Чоловік був активним учасником дискусій у численних Телеграм-каналах антидержавного спрямування, де не приховував своїх антиукраїнських поглядів і відверто просував російські наративи", - йдеться у повідомленні. Чоловіку повідомили про підозру та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує позбавлення волі на строк до 12 років.

++10.59++

РФ не підписала документ ООН, де критикували окупацію ЗАЕС

Росія відмовилась підписувати підсумковий документ за результатами оглядової конференції Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Причиною стали претензії до змісту п'яти розділів проєкту підсумкової угоди, але конкретики представники РФ не навели.

Водночас ЗМІ наголошують, що однією з головних тем зустрічі була ситуація на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС). Згідно з проєктом документа, з яким ознайомилося агентство AFP, учасники конференції хотіли висловити "серйозне занепокоєння" військовими діями на територіях українських АЕС, зокрема на Запорізькій. Також у документі критикувався факт того, що українська влада більше не має контролю над ЗАЕС, що веде до негативних наслідків для безпеки в регіоні.

++10.38++

Росія навряд зможе провести 11 вересня "референдуми" на окупованих українських територіях через "тертя" в окупаційних адміністраціях і партизанські атаки, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

++10.02++

Цього тижня посилилась інтенсивність російських обстрілів на Донецькому напрямку, повідомляє військова розвідка Великобританії. На північ від Донецька точаться інтенсивні бої поблизу Сіверська і Бахмута. "Ймовірно, проросійські сепаратистські бойовики трохи просунулися до центру села Піски, що поблизу Донецького аеропорту. Проте загалом російські війська забезпечили небагато територіальних здобутків", - ідеться у щоденному звіті розвідки.

Британські розвідники вважають, що Росія могла посилити свої зусилля на Донбасі задля того, щоби залучити туди більше українських військових на тлі припущень, що Україна планує великий контрнаступ.

++09.36++

Не менше ніж 1110 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Росії. Як повідомляє офіс генерального прокурора України, 377 дітей загинули, 733 зазнали поранень. Цифри не остаточні, оскільки ще встановлюються дані з місць ведення активних бойових дій, тимчасово окупованих та звільнених територій. Найбільше постраждалих дітей у Донецькій області - 388, Харківській - 202 та Київській - 116.

Через бомбардування та обстріли російською армією в Україні пошкоджені 2328 закладів освіти. З них 289 зруйновані повністю.

++09.14++

США замовили для України NASAMS на 200 мільйонів доларів

США уклали контракт з компанією Raytheon Missiles & Defense на виробництво зенітно-ракетних комплексів NASAMS для України.

NASAMS Фото: Robin Van Lonkhuijsen/ANP/dpa/picture alliance

Ці системи протиповітряної оборони середньої дальності здатні вражати та знищувати літаки, безпілотники та крилаті ракети.

Договір укладений на суму в майже 200 мільйонів доларів. Як повідомили в Пентагоні, контракт має бути виконаний до 23 серпня 2024 року.

Читайте детальніше: США замовили для України системи NASAMS на 200 мільйонів доларів

++08.59++

Голови обласних військових адміністрацій (ОВА) прозвітували про ситуацію в регіонах:

Вночі армія РФ завдала чергового удару по Запоріжжю та Запорізькому району. Як повідомив Олександр Старух, атакували об'єкти інфраструктури в Шевченківському районі Запоріжжя та поблизу міста. "Загалом зафіксовано 16 прильотів", - написав він у Telegram. Наразі інформація щодо постраждалих відсутня, дані уточнюються.

та Запорізькому району. Як повідомив Олександр Старух, атакували об'єкти інфраструктури в Шевченківському районі Запоріжжя та поблизу міста. "Загалом зафіксовано 16 прильотів", - написав він у Telegram. Наразі інформація щодо постраждалих відсутня, дані уточнюються. Вночі Миколаїв опинився під обстрілами з боку російської армії. "Відомо про влучання на околицях міста. Попередньо без жертв та постраждалих", - повідомляє Віталій Кім. Вчора внаслідок обстрілів Первомайського загинула людина, а під час обстрілів Березнегуватого була поранена жінка.

з боку російської армії. "Відомо про влучання на околицях міста. Попередньо без жертв та постраждалих", - повідомляє Віталій Кім. Вчора внаслідок обстрілів Первомайського загинула людина, а під час обстрілів Березнегуватого була поранена жінка. Вночі армія РФ інтенсивно обстрілювала Дніпропетровську область : сім разів ударила по Нікопольському району і тричі по Криворізькому. "Минулося без загиблих та постраждалих", - пише Валентин Резніченко.

: сім разів ударила по Нікопольському району і тричі по Криворізькому. "Минулося без загиблих та постраждалих", - пише Валентин Резніченко. Внаслідок нічних обстрілів Харкова 61-річна жінка отримала ушкодження осколком, але госпіталізації не потребувала, повідомляє Олег Синєгубов. Минулої доби в Харківському районі загинув 71-річний чоловік, коли один із російських снарядів влучив у трактор в полі .

. У Донецькій області внаслідок обстрілів 26 серпня загинули двоє цивільних. За даними Павла Кириленка, ще 12 мирних отримали поранення.

++08.46++

Міністри енергетики країн Європейського Союзу проведуть екстрене засідання для обговорення заходів щодо врегулювання ситуації в енергетиці. Про це в Twitter повідомив Петр Фіала, прем'єр-міністр Чехії, яка головує в Раді ЄС. Чехія скликає зустріч, на якій учасники спробують "знайти вирішення проблеми, яка переслідує всю Європу", за домовленістю з очільницею Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen).

++08.31++

У Росії призупинили видачу біометричних закордонних паспортів

Міністерство закордонних справ РФ підтвердило "призупинення" прийому заявок на отримання закордонного паспорта "нового зразка" - документа строком дії 10 років із біометричними даними. Захід називають тимчасовим, причини - технічними.

У російських консульствах за кордоном кажуть, що заявки перестали приймати через "необхідність переформатування електронного носія".

Фото: Sergei Bobylev/TASS/dpa/picture alliance

У червні російське міністерство цифрового розвитку на невизначений час заморозило проєкт внутрішніх "цифрових" паспортів у вигляді пластикових карток з чипом. Однією з причин джерело видання Forbes назвало сумніви чиновників у тому, що для реалізації ідеї знайдеться достатня кількість чипів.

Читайте детальніше: У Росії призупинили видачу біометричних закордонних паспортів

++08.18++

Вночі Харків потрапив під ракетний обстріл з боку російської армії. Під ударом опинилась центральна частина міста в Основ'янському та Київському районах, повідомив харківський міський голова Ігор Терехов.

Постраждала історична будівля - будинок купця Адама Піотровського, який кілька років тому реставрували. Також постраждала школа в центрі Харкова. За попередньою інформацією, жертв немає.

++08.00++

Ураження Антонівського мосту в окупованому Херсоні та Дар'ївського в Херсонській області не дозволяє використовувати їх для прямування важкої техніки, йдеться в повідомленні оперативного командування Збройних сил України "Південь" за підсумком доби 26 серпня.

++07.46++

Збройні сили України відбили атаки російських солдатів на декількох напрямках, повідомляє генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні. Армія РФ намагалася вести штурмові дії у напрямку Дементіївки, Григорівки, Невельського, Пречистівки, Соледара, Зайцевого та Майорська. Скрізь "успіху не мала та відійшла".

На Волинському та Поліському напрямках триває нарощення сил і засобів радіоелектронної розвідки. На Сіверському напрямку армія РФ продовжує утримувати окремі підрозділи Західного військового округу в прикордонних районах Брянської та Курської областей "з метою демонстрації присутності та сковування дій підрозділів сил оборони України".

Російські підрозділи продовжували обстрілювати з танків, бойових машин, ствольної та реактивної артилерії населені пункти на Харківському, Краматорському, Слов'янському, Новопавлівському, Авдіївському, Запорізькому та Південнобузькому напрямках.

++07.26++

Україна експортувала мільйон тонн агропродукції за "зерновою угодою"

За час роботи "зернової угоди" з трьох українських морських портів вийшов на експорт перший від початку війни мільйон тонн агропродукції. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні за підсумком 184-го дня війни.

За його словами, 44 судна з українською агропродукцією вже відправлені у 15 країн світу. Україна має ще 70 заявок на прибуття суден на завантаження зернових. Зеленський зазначив, що мета країни - вийти на обсяг у три мільйони тонн експорту по морю щомісяця.

Читайте детальніше: Україна експортувала мільйон тонн агропродукції за "зерновою угодою"