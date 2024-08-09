Великобританія запровадила нові санкції проти Білорусі

Під британські санкції потрапили начальники колоній та компанії, які дотичні до оборонно-промислового комплексу Білорусі та РФ.

Великобританія запровадила нові санкції проти білоруських компаній і начальників виправних колоній з нагоди четвертої річниці президентських виборів країні, які спровокували масові протести.

Як передає агенція dpa у п'ятницю, 9 серпня, під санкції, оголошені британським МЗС, потрапили троє начальників і один колишній начальник колоній. Також під санкції потрапили два виробники верстатів, які експортують до Росії товари для військово-промислового комплексу, і бізнес, який працює в білоруському оборонному секторі.

Міністерство закордонних справ вказало на репресії проти громадянського суспільства після того, як Олександр Лукашенко оголосив про перемогу на спірних виборах 9 серпня 2020 року в Білорусі. У ньому також зазначено, що санкції є відповіддю на "порушення прав людини та постійне сприяння незаконному вторгненню Росії в Україну".

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Лондон виділяє додаткові кошти на підтримку громадянського суспільства Білорусі

Великобританія також оголосила про виділення 2,5 мільйонів фунтів стерлінгів (3,1 мільйона доларів США) запланованого фінансування на підтримку "прав людини та ініціатив громадянського суспільства в умовах постійного політичного тиску".

Міністр закордонних справ Великобританії Девід Леммі наголосив, що "за чотири роки після жорстоких сцен, свідками яких ми стали в Білорусі, невпинні репресії Лукашенка проти громадянського суспільства не мають жодних ознак ослаблення". За його словами, понад 40 тисяч громадян Білорусі заарештовано за сфабрикованими політичними звинуваченнями, а "громадянське суспільство та незалежні ЗМІ розтоптані".

"Ми підтримуємо народ Білорусі та його прагнення до свободи та демократії та закликаємо режим негайно та безумовно звільнити всіх політичних в'язнів", - зазначив Леммі.

Нагадаємо, що днями Рада Європейського Союзу запровадила санкції щодо 28 людей за участь в репресіях і порушеннях прав людини в Білорусі.