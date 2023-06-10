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Лондон виділив 18,7 млн євро на гуманітарну допомогу Україні

Олександр Куницький
1 год. тому

Великобританія виділяє майже 18,7 млн євро на гуманітарну допомогу Україні. Гроші спрямують трьом гуманітарним організаціям, які мають допомогти, зокрема, постраждалим від знищення Каховської ГЕС.

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Біг Бен у Лондоні
Великобританія виділила майже 18,7 мільйона євро на гуманітарну допомогу УкраїніФото: Jan Haas/picture alliance

Уряд Великобританії оголосив про виділення 16 мільйонів фунтів стерлінігів (майже 18,7 мільйона євро)на гуманітарну допомогу Україні. Про це повідомляється у суботу, 10 червня, на сайті британського уряду.

Виділені гроші спрямують партнерам для того, щоб вони допомогли цивільному населенню на лінії фронту, переміщеним особам та 32 тисячам людей, які безпосередньо постраждали від затоплення через руйнування греблі Каховської ГЕС.

Зокрема, 10 мільйонів фунтів стерлінгів (майже 11,7 мільйона євро) отримає рух Червоного Хреста, п'ять мільйонів фунтів (понад 5,8 мільйона євро) - Управління ООН з координації гуманітарних питань (УКГП) і ще мільйон фунтів (1,17 мільйона євро) - Міжнародна організація з міграції (МОМ). 

Гроші виділяються на підтримку гуманітарних організацій, які наразі допомагають людям у зоні затоплення внаслідок знищення Каховської ГЕС, надаючи людям обладнання для швидкого реагування, прихисток і предмети першої необхідності, а також у районах, які постраждали внаслідок бойових дій, і громадах, які були переміщені.

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Також у британському уряді наголошують, що фінансування допоможе протидіяти довгостроковим наслідкам повені, зокрема інфекційним захворюванням, що передаються через воду, втраті людьми засобів до існування та ризикам, пов'язаним з наявністю мін.

Окрім того, Великобританія наступного тижня направить в Україну рятувальні човни, фільтри для води, водяні насоси і гумові чоботи, щоб допомогти Державній службі з надзвичайних ситуацій України впоратися з наслідками затоплення. Водночас, у повідомленні британського ураду наголошується, що очолюваний Великобританією Фонд "Партнерство за сильну Україну" вже доправив до Херсона два спеціалізовані рятувальні катери, пошуково-рятувальне та медичне обладнання.

Загалом Великобританія вже надала Україні економічну та гуманітарну допомогу на суму 1,5 мільярда фунтів стерлінгів (1,75 мільярда євро). За ці гроші було доставлено понад 11 мільйонів предметів медичного призначення, продукти харчування, машини швидкої допомоги та інше.

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