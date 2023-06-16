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Лондон виділяє для України 60 млн фунтів через фонд НАТО

Олександр Куницький
2 год. тому

Великобританія передасть 60 мільйонів фунтів у фонд НАТО для допомоги Україні. Ці гроші використовують для фінансування безпечного зв'язку, пайків, пального, медикаментів, бронежилетів, зимового одягу та спорядження.

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Біг Бен
Великобританія виділяє 60 мільйонів фунтів на військову допомогу УкраїніФото: Jan Haas/picture alliance

Великобританія виділяє 60 мільйонів фунтів стерлінгів (за курсом це близько 70,1 мільйона євро) на військову допомогу Україні. Про це повідомив міністр оборони країни Бен Воллес на зустрічі міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі, йдеться у п'ятницю, 16 червня, на сайті британського уряду.

Зазначається, що гроші будуть передані в Комплексний пакет допомоги НАТО для України (CAP). Гроші з цього пакету спрямовуються на фінансування безпечного зв'язку, армійських пайків, пального, медикаментів, бронежилетів, зимового одягу та спорядження для протидії мінним, хімічним і біологічним загрозам.

"Міжнародна спільнота працює разом, щоб забезпечити стабільну Європу, включаючи нашу критичну інфраструктуру, і підтримати Україну, - наголосив Воллес. - Цей новий внесок до фонду НАТО для України є частиною нашого постійного зобов’язання щодо забезпечення України необхідним обладнанням і навчанням".

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Загалом внесок Великобританії у фонд НАТО разом з останнім пакетом сягнув 80 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 93,5 мільйона євро), наголошують в британському уряді.

Нагадаємо, 15 червня Великобританія разом з Данією, Нідерландами та США оголосили про передачу Україні сотень ракет протиповітряної оборони малої та середньої дальності та відповідних систем. Постачання озброєння вже розпочалося і має завершитися протягом кількох тижнів.

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