Глава МЗС Великобританії повідомив про відкликання посла з Ірану для консультацій у зв'язку зі стратою британського підданого. Крім того, Лондон викликав повіреного у справах і запровадив санкції проти генпрокурора.

Великобританія тимчасово відкликала свого посла з Ірану, викликала повіреного у справах і запровадила санкції щодо іранського генерального прокурора, повідомив глава британського МЗС Джеймс Клеверлі ввечері в суботу, 14 січня. До такого кроку Лондон вдався після страти колишнього заступника міністра оборони Ірану Алірези Акбарі, який мав друге громадянство Великобританії.

"Ми притягуємо режим до відповідальності. Сьогодні Сполучене Королівство запровадило санкції щодо генерального прокурора Ірану, викликало повіреного у справах і тимчасово відкликало посла Великобританії для консультацій. Наша відповідь Ірану не обмежується нинішнім днем, ми розглядаємо подальші дії", - написав Клеверлі у Twitter.

Страта Алірези Акбарі

Раніше того дня іранські державне інформагентство Mizan повідомило, що колишнього заступника міністра оборони Аліреза Акбарі повішено в Ірані. Коли саме було скоєно страту, не уточнювали, однак як передало агентство AP з посиланням на свої джерела, це могло статися кілька днів тому.

Акбарі був заарештований іранською владою 2019 року, після чого йому було пред'явлено звинувачення в шпигунстві на британську розвідку MI-6. В інтернет оприлюднили відео, на якому колишній чиновник зізнається в роботі на розвідку Великобританії. Однак правозахисники вказують на те, що у відеоролику видно численні сліди монтажу, і, найімовірніше, зізнання були вибиті з Акбарі тортурами.

Великобританія і США засудили страту

МЗС Великобританії назвало цю страту британського підданого "варварством", яке "заслуговує на засудження в найрішучіших виразах". Прем'єр-міністр країни Ріші Сунак зі свого боку заявив про "безсердечний і боягузливий" акт "режиму, який не дотримується прав власних громадян".

"Ми глибоко стурбовані повідомленнями про те, що Акбарі накачували наркотиками і катували в ув'язненні, допитували сотні годин і змусили обмовити себе, - сказав речник Держдепартаменту США Ведант Патель. - Якщо говорити ширше, іранська практика довільних і незаконних затримань, вибивання зізнань і політично вмотивованих страт абсолютно неприйнятна і її має бути припинено".

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