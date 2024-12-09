Великобританія припиняє допомогу владі Грузії

Відповідну заяву про призупинення програмної підтримки уряду Грузії через "шокуюче" насильство щодо протестувальників поширив міністр закордонних справ Великобританії Девід Леммі.

Міністр закордонних справ Великобританії Девід Леммі засудив "шокуюче" насильство з боку влади Грузії щодо проєвропейських протестувальників і оголосив, що Великобританія припиняє будь-яку допомогу уряду в Тбілісі.

"Шокуючі сцени насильства щодо протестувальників і журналістів з боку грузинської влади є неприйнятними і повинні припинитися", - ідеться в заяві глави зовнішньополітичного відомства Великобританії від понеділка, 9 грудня.

"Великобританія негайно призупиняє усю програмну підтримку грузинського уряду, обмежує співпрацю в оборонній сфері та взаємодію" з владою, додав Леммі.

За його словами, рішення уряду Великобританії залишатиметься чинним "доти, доки не буде зупинений цей відхід від європейських демократичних норм і свободи".

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12-й день проєвропейських протестів у Грузії

Одинадцятий день у містах Грузії тривають масові протести. Їх спровокувала заява прем'єр-міністра країни Іраклія Кобахідзе про відмову від переговорів про вступ до Євросоюзу до 2028 року. Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі в перший же вечір приєдналася до мітингувальників, а надалі відмовилася залишити пост глави держави до проведення в країні нових виборів парламенту, склад якого вона назвала "нелегітимним".

Щодо протестувальників влада застосовує водомети, сльозогінний газ та сили поліції для насильницького розгону протестів і затримання їх учасників. Фіксуються випадки нападів невідомих в масках на журналістів та опозиційних політиків.