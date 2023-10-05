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ЕкономікаУкраїна

Британія оголосила про допомогу Україні перед початком зими

Олександр Куницький
5 жовтня 2023 р.

Великобританія оголосила про виділення гуманітарної допомоги Україні, яка допоможе уряду країни і організаціям підтримувати людей взимку.

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Великобританія виділяє Україні гуманітарну допомогу
Великобританія виділяє Україні гуманітарну допомогуФото: Jan Haas/picture alliance

Великобританія виділяє Україні 500 мільйонів доларів на виплати допомоги взимку трьом мільйонам домогосподарств, повідомляється у четвер, 5 жовтня, на сайті британського уряду. Йдеться про четверту кредитну гарантію, яка була виділена через Світовий банк .

Також Лондон оголосив про виділення 34 мільйонів фунтів стерлінгів (за курсом близько 41,5 мільйона доларів) для Організації об'єднаних націй (ООН) і благодійних організацій, які надають прихисток і теплий зимовий одяг. Ще 10 мільйонів фунтів стерлінгів (за курсом близько 12,2 мільйона доларів) будуть виділені для забезпечення електроенергією домогосподарств, які постраждали від атак Росії на енергетичну інфраструктуру України.

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Лондон попередив про намір РФ з

Водночас у британському уряді з посиланням на дані розвідки попередили, що Росія може використовувати морські міни для ураження цивільних суден на маршруті, яким Україна експортує зерно. З огляду на це на під час зустрічі на полях саміту Європейської політичної спільноти прем'єр-міністр Великобританії та президент України Володимир Зеленський обговорили забезпечення тривалої глобальної підтримки України.

"Україна й Великобританія продовжать і розширять оборонну співпрацю. Ми також обговорили шляхи експорту зерна й погодилися з необхідністю захисту свободи судноплавства в Чорному морі", - повідомив український президент у Telegram.

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