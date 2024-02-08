Великобританія і Україна продовжили безмитну торгівлю

З боку Великобританії продовження безмитної торгівлі до 2029 року є кроком до довгострокової економічної підтримки України як під час війни, так і після її завершення, наголосили в уряді у Лондоні.

Великобританія та Україна продовжують безмитну торгівлю більшістю товарів до 2029 року. "Цей крок спрямований на допомогу українським підприємствам, які постраждали від війни, і є найщедрішою тарифною знижкою, яку пропонує будь-яка країна", - ідеться у пресрелізі уряду Великобританії, поширеному у четвер, 8 лютого. Зазначається, що відповідну угоду про продовження безмитної торгівлі у цей день на віртуальній церемонії підпишуть міністр торгівлі Великобританії Грег Хендс та міністерка економіки України Юлія Свириденко.

"Ця угода надає таку необхідну довгострокову економічну підтримку Україні, її підприємствам і людям, що є критично важливим для її відновлення після незаконного вторгнення Путіна", - цитує пресслужба уряду міністра торгівлі Великобританії.

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Безмитна торгівля з Великобританією - допомога економіці України

Як наголосив Вільям Бейн, керівник відділу торговельної політики Британських торгово-промислових палат, продовження термінів торгівлі з нульовим тарифом "відіграє важливу роль у допомозі українській економіці тоді, як вона перебуває під величезним тиском".

Угода про безмитну торгівлю між Великобританією та Україною була підписана у травні 2022 року і мала діяти до березня 2024 року. Спочатку вона була укладена на невзаємній основі, але Україна також погодилася відповідати підходу Великобританії, тож британські підприємства також можуть отримати вигоду від безмитного експорту в Україну.

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Нова угода передбачає продовження безмитної торгівлі на всі товари на п'ять років, за винятком яєць і птиці - безмитна торгівля цими товарами буде продовжена на два роки.