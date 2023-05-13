G7 збільшить допомогу Україні та розширить санкції щодо РФ

Міністри фінансів і керівники центробанків Великої сімки виступили за збільшення підтримки України до 44 мільярдів доларів і готові запроваджувати нові санкції щодо Росії.

Міністри фінансів і керівники центральних банків країн Великої сімки (G7) збільшать економічну підтримку України на поточний та початок наступного року до 44 мільярдів доларів. Про це ідеться в комюніке за підсумками їхньої зустрічі у місті Ніїгата в Японії у суботу, 13 травня, опублікованому на сайті Європейської Комісії.

"Ми разом із міжнародним співтовариством збільшили наші зобов'язання щодо бюджету та економічної підтримки України на 2023-й і початок 2024 року до 44 мільярдів доларів США, що дало змогу затвердити програму Міжнародного валютного фонду (МВФ) для України у розмірі 15,6 мільярда доларів США за 4 роки", - ідеться у документі. Зазначається, що ця підтримка "надає Україні впевненості та дає змогу її владі забезпечувати функціонування уряду, продовжувати надавати основні послуги, здійснювати найбільш критичний ремонт пошкодженої інфраструктури та стабілізувати економіку".

Водночас міністри та керівники центробанків G7 заявляють, що "з нетерпінням чекають на швидке проведення структурних реформ в Україні у рамках програми, підтримуваної МВФ", що посприяє не тільки стабілізації та повоєнному відновленню, а й "допоможе каталізувати подальшу фінансову підтримку з боку інших країн та установ, а також приватного сектора".

Автори комюніке зауважили на необхідності розширення донорської бази з огляду на значні потреби у фінансуванні відновлення та реконструкції. "Мобілізація приватного капіталу також має вирішальне значення. У цьому контексті ми вітаємо зусилля, що тривають, активізувати приватні ресурси шляхом надання гарантій і страхування", - зазначається в документі.

Підтримка санкцій щодо РФ та моніторинг ефективності обмежень

Водночас міністри і керівники центробанків Великої сімки підтвердили "непохитну рішучість запроваджувати і забезпечувати дотримання санкцій та інших економічних заходів для подальшого підриву здатності Росії вести свою незаконну, невиправдану і неспровоковану агресивну війну.

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"Ми (...) ініціювали обмін типологіями обходу й ухилення та іншою відповідною інформацією через Механізм координації правозастосування. Надалі ми продовжуватимемо посилювати координацію в моніторингу транскордонних операцій між Росією та іншими країнами й уважно відслідковуватимемо ефективність обмежень цін на російську нафту та нафтопродукти", - йдеться в комюніке.

Учасники зустрічі закликали інші країни також долучитися до запроваджених проти Росії заходів і зусиль щодо їх правозастосування.

У зустрічі брали участь голова Міжнародного валютного фонду, група Світового банку, Організації економічного співробітництва та Ради з розвитку і фінансової стабільності, а також віртуально - міністр фінансів України Сергій Марченко.