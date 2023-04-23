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Фото: Yasin Akgul/AFP
ПолітикаУкраїна

Велика сімка закликає продовжити і розширити "зернову угоду"

Віталій Кропман
4 год. тому

Міністри сільського господарства країн G7 засудили Росію за спроби "використовувати продовольство як засіб дестабілізації".

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Країни Великої сімки (G7) закликали до "продовження, повної реалізації та розширення" угоди щодо експорту українського зерна Чорним морем. Про це в неділю, 23 квітня, повідомляє агентство Reuters із посиланням на спільну заяву за результатами зустрічі міністрів сільського господарства країн-членів G7 у Японії.

Міністри засудили Росію за спроби "використати продовольство як засіб дестабілізації та як інструмент геополітичного примусу". 

Крім того, в міністри заявили про готовність допомогти Україні з розмінуванням сільськогосподарських земель і відновленням сільськогосподарської інфраструктури.

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Росія погрожує розірвати "зернову угоду"

Раніше РФ назвала проблематичним продовження "зернової угоди" після 18 травня. Вона вимагає зняття обмежень з експорту російських зерна та добрив.

Востаннє вона погодилась продовжити угоду лише на 60, а не 120 днів. 18 квітня Україна заявила, що Росія блокує перевірку суден.

За даними Організації Об'єднаних Націй, "зернова угода" сприяла зниженню світових цін на продовольство на 18 відсотків.

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