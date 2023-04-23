Велика сімка закликає продовжити і розширити "зернову угоду"
Віталій Кропман
4 год. тому
Міністри сільського господарства країн G7 засудили Росію за спроби "використовувати продовольство як засіб дестабілізації".
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Країни Великої сімки (G7) закликали до "продовження, повної реалізації та розширення" угоди щодо експорту українського зерна Чорним морем. Про це в неділю, 23 квітня, повідомляє агентство Reuters із посиланням на спільну заяву за результатами зустрічі міністрів сільського господарства країн-членів G7 у Японії.
Міністри засудили Росію за спроби "використати продовольство як засіб дестабілізації та як інструмент геополітичного примусу".
Крім того, в міністри заявили про готовність допомогти Україні з розмінуванням сільськогосподарських земель і відновленням сільськогосподарської інфраструктури.