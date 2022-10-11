Велика сімка проводить зустріч за участю Зеленського

230-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події вівторка, 11 жовтня.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 10 жовтня.

На цій сторінці DW розповідає про події вівторка, 11 жовтня (час київський).

++16.55++

Канада оголосила, що найближчими тижнями направить до Польщі ще 40 саперів, які допоможуть польським збройним силам проводити тренування українців із розмінування.

Канадська міністерка оборони Аніта Ананд заявила на пресконференції у Варшаві, що її країна також підтримуватиме центри прийому українських біженців у Польщі.

++16.41++

У Кремлі підтвердили, що 12 жовтня президенти РФ Володимир Путін і Туреччини Реджеп Таїп Ердоган проведуть у Казахстані зустріч для обговорення війни в Україні.

Напередодні зустрічі турецька сторона закликала до припинення вогню. "На жаль, обидві сторони швидко відійшли від дипломатії. В міру того, як українсько-російська війна затягується ситуація стає все гіршою і складнішою. Перемир'я має бути встановлене якнайшвидше. Чим швидше, тим краще", - цитує AFP. слова міністра закордонних справ Туреччини Мевлюта Чавушоглу в телевізійному інтерв'ю.

Агентство зауважує, що Ердоган досі не прокоментував масовані російські удари по всій Україні 10 жовтня, водночас Чавушоглу провів телефонну розмову з українським колегою Дмитром Кулебою після атак, повідомило виданню турецьке дипломатичне джерело, не уточнюючи подробиць. Під час телеінтерв'ю сьогодні Чавушоглу закликав до "справедливого миру", заснованого на територіальній цілісності України. "Має розпочатися процес, який забезпечить кордон і територіальну цілісність України. Без припинення вогню неможливо говорити про ці питання у здоровий спосіб: життєздатне припинення вогню і справедливий мир", - сказав він.

++16.29++

Попри масовані ракетні удари по Україні з боку РФ українські Збройні сили продовжують контрнаступ на Херсонщині, наголосила речниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони "Південь" Наталя Гуменюк на брифінгу.

++16.16++

Військові РФ викрали заступника гендиректора Запорізької АЕС - "Енергоатом"

Російські військові викрали та, ймовірно, катують заступника генерального директора Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) Валерія Мартинюка, заявили в "Енергоатомі".

Запорізька АЕС Фото: Alexander Ermochenko/REUTERS

За даними українського оператора, Мартинюка викрали 10 жовтня та тримають в невідомому місці, "ймовірно застосовуючи методи катування та залякування". "Таким чином росіяни намагаються отримати вкрай необхідну їм інформацію про особові справи працівників Запорізької АЕС, щоб якнайшвидше змусити український персонал працювати на "Росатом". Окупанти у прямому сенсі застосовують тортури до атомників ЗАЕС, не цураючись найжорстокіших знущань", - йдеться у повідомленні.

"Енергоатом" звертається до генерального директора Міжнародного агентства з атомної енергеї (МАГАТЕ) Рафаеля Гроссі та світової спільноти з закликом задіяти всі можливі заходи для негайного звільнення Мартинюка з полону та повернення його до виконання посадових обов'язків. "Свавілля загарбників на Запорізькій АЕС треба якомога швидше зупинити! Для цього необхідно створити зону ядерної безпеки навколо ЗАЕС і повернути її під повний контроль України", - наголошується в повідомленні.

++16.06++

Велика сімка проводить зустріч із Зеленським

Лідери Великої сімки (США, Японія, Німеччина, Британія, Франція, Італія, Канада) проводять віртуальну зустріч за участю президента України Володимира Зеленського, повідомили в Білому домі. Зеленський проситиме в G7 додаткові засоби протиповітряної оборони на тлі масованих ракетних ударів РФ по Україні, зазначає агенція Reuters.

За даними агентства Bloomberg, у розпорядженні якого опинився проєкт заяви лідерів, за підсумками зустрічі G7 заявить, що підтримуватиме Україну стільки, скільки буде необхідно, зокрема, надаватиме фінансову, гуманітарну та військову допомогу. Також лідери мають заявити, що будь-які атаки на західну інфраструктуру зустрінуть єдину та рішучу відповідь.

У Кремлі вже заявили, що очікують від зустрічі більшої конфронтації. Речник президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков сказав, що можливе надання Україні передових систем протиповітряної оборони зробить "конфлікт більш тривалим і болючим для української сторони", але "не змінить цілей" Росії.

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++15.58++

Колишня канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) та експрезидент США Дональд Трамп могли би забезпечити мир в Україні, вважає прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. На його думку, Меркель могла би запобігти нападу Росії на Україну, якби продовжувала бути канцлеркою. "Те, що зробила Анґела Меркель під час "кримської кризи" (в 2014 році. - Ред.), було шедевром", - сказав Орбан, який 9 жовтня зустрічався з екканцлеркою ФРН у Берліні, повідомляє dpa.

На переконання угорського прем'єра, зараз, щоби зупинити війну потрібна угода між Сполученими Штатами та Росією, але нинішній президент США Джо Байден не є тією людиною, яка зможе припинити бойові дії в Україні, адже він "зайшов надто далеко у критиці президента РФ Володимира Путіна". "Це може прозвучати різко, але надія на мир - це Дональд Трамп", - заявив Орбан.

++15.50++

Посольство РФ у Берліні закидали пляшками з фарбою

Будівлю посольства Росії в Берліні невідомі закидали ввечері 10 жовтня балонами та пляшками з червоною фарбою. Вони розбилися на воротах і території дипломатичного представництва.

Фото: Gabriele Thielmann/imageBROKER/picture alliance

Постраждалих немає, повідомила сьогодні берлінська поліція.

Тим часом у місті Вердер у федеральній землі Бранденбург невідомі осквернили радянську пам'ятку на міському цвинтарі. Радянську зірку з постаментом повалили на землю та спробували зруйнувати кам'яну меморіальну табличку з іменами полеглих радянських солдатів. На клумбі перед пам'ятником розбили водопровідний кран та повиривали квіти.

Читайте детальніше: Будівлю посольства Росії в Німеччині закидали пляшками з фарбою

++15.44++

Сьогодні в Києві не буде відключень електроенергії, оскільки ситуація з електропостачанням стабілізована, повідомила у Telegram Київська міська державна адміністрація (КМДА).

В подальшому за необхідності може застосовуватися графік аварійних відключень для балансування енергосистеми, але лише за розпорядженням головного диспетчера державної енергокомпанії "Укренерго". "Відключення електроенергії не стосуватимуться об'єктів критичної інфраструктури: медичних закладів, підприємств життєзабезпечення міста тощо", - наголосили в КМДА.

++15.30++

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі напередодні переговорів Великої сімки. Як повідомив сам Зеленський, він розповів Драгі про наслідки масованих ракетних ударів Росії по Україні 10 жовтня. Український президент подякував італійському прем'єру "за послідовну вагому підтримку".

Як повідомили в пресслужбі Драгі, прем'єр Італії назвав ракетні удари РФ по Україні "неприйнятними жорстокими атаками, які ще більше посилюють відповідальність Росії". Він також підтвердив "близькість Італії до Києва та українського народу".

++15.19++

Протягом 10 жовтня російська армія випустила по території України 83 ракети різних типів і десятки безпілотників. Протиповітряна оборона знищила 43 російські ракети і 26 дронів, повідомив речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат на брифінгу.

За даними Повітряних сил станом на 13.30, у вівторок протиповітряна оборона збила вже 20 російських крилатих ракет і 13 іранських дронів-камікадзе Shahed-136.

++15.05++

Українців закликають прожовжити економити електроенергію в години пік

Через російські ракетні обстріли 10 жовтня були знеструмлені 3,9 тисячі населених пунктів України. Наразі в 3,8 тисячі з них уже повернули світло, відновлювальні роботи в центральних регіонах і Києві планують завершити протягом кількох днів.

Водночас у вівторок зафіксовані 33 нові обстріли. "Ворог продовжує витрачати десятки ракет ціною в сотні мільйонів доларів на те, аби українці день-два побули без світла. Але ми єдині й ми вистоїмо. Вчора українці по всій країні, відгукнувшись на заклик, добровільно зменшили споживання електроенергії в середньому на 10 відсотків. Дякуємо всім, хто зробив свій внесок у нашу енергостабільність", - написав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram.

Українська влада закликає громадян знову обмежити споживання електроенергії в години пік сьогодні - з 17.00 до 23.00: не вмикати енергомісткі прилади, наприклад, електроплити, електрочайники, електроінструменти, обігрівачі та кондиціонери, духовки та праски, мікрохвильові печі, кавоварки, пральні та посудомийні машини. Шмигаль наголошує, що такі заходи, як і графік відключень електроенергії, пов'язані не з дефіцитом потужності в енергосистемі, а з необхідністю проведення відновлювальних робіт.

За його словами, зараз немає жодної потреби ані в аварійній допомозі з боку європейських країн, ані в імпорті електричної енергії. Водночас за потреби така можливість існує.

++14.50++

Багато населених пунктів Дніпропетровщини залишилися без світла. "Ворожа атака у понад п'ять годин. Країна-терористка знову ударила по об'єктах життєзабезпечення. Росіяни поцілили ракетами по енергетичній інфраструктурі у Павлоградському та Кам'янському районах. Є серйозні руйнування", - написав у Telegram голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Він повідомив, що в Дніпропетровській області запроваджується режим тотальної економії електроенергії, щоби могли працювати лікарні, транспорт та інша важлива соціальна інфраструктура.

++14.36++

Основними цілями останніх атак російських військ є енергетичні об'єкти, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. "Багато з них вони вразили вчора, і вони вражають ті ж самі та нові об'єкти сьогодні. Це воєнні злочини, сплановані заздалегідь і спрямовані на створення нестерпних умов для цивільного населення", - написав він у Twitter.

Окрім того, за даними МЗС України, 10 жовтня Росія поцілила у кілька дипломатичних установ у Києві. Зокрема, одна із ракет пошкодила візовий відділ посольства Німеччини в Україні, а друга - будівлю, в якій працює персонал консультативної місії ЄС. "Росія перетнула нову червону лінію в своїх злочинних діяннях. Атаки на іноземні дипустанови є воєнним злочином, грубим порушенням Віденської конвенції про дипломатичні зносини, відповідно до якої приміщення дипломатичних установ є недоторканими", - наголосили в МЗС.

++14.23++

У результаті удару по Ладижинській ТЕС у Вінницькій області постраждали шестеро людей, повідомила компанія "ДТЕК". "Атаки відбулися в той момент, коли на місці працювали рятувальники. Є постраждалі", - йдеться у повідомленні компанії у Facebook. Унаслідок повторного обстрілу знову пошкоджено енергообладнання підприємства.

++14.19++

Президентка Молдови Майя Санду вважає проліт російських ракет над її країною 10 жовтня "грубим порушенням статусу нейтралітету". "Ми поважаємо територіальну цілісність та суверенітет інших країн та вимагаємо, щоб наші кордони також поважалися", - заявила Санду на брифінгу у вівторок. За її словами, із запущених напередодні Росією ракет три "незаконно перетнули повітряний простір Молдови" над районами лівобережжя Дністра, містами Флорешти та Сороки. Санду вважає це "порушенням повітряного простору та статусу нейтралітету Молдови з боку Росії".

++14.11++

Восьмеро невідомих осіб увечері 10 жовтня закидали територію посольства РФ в Берліні повітряними кульками і пляшками з червоною фарбою, повідомляють місцеві ЗМІ. Вони розбилися на воротах і на території російського диппредставництва, повідомила берлінська поліція у вівторок, 11 жовтня. Співробітники посольства уже видалили фарбу.

++14.06++

Уряд Німеччини надасть додатково ще 56 будівель, в яких може бути розміщено до 4000 біженців. Про це повідомила міністерка внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер (Nancy Faeser) під час наради з представниками земель та комун, яка відбуваєтсья у Берліні у вівторок. Дотепер на федеральному рівні було організовано притулки, розраховані на 64 тисяч біженців. Німецькі комуни вже давно вимагають від Берліна більшої фінансової підтримки для того, щоб зменшити навантаження на місцеві бюджети від великого напливу біженців з України.

++13.57++

Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомляє про повернення до України ще 37 депортованих окупантами дітей. За інформацією мінреінтеграції, дітей наприкінці серпня примусово вивезли з Харківщини до російського смт Кабардінка (біля Геленджика), попри те, що у всіх є батьки. Наразі родини возз'єдналися та перебувають в безпечному місці на Закарпатті.

++13.54++

Посол ЄС у Білорусі - німецький дипломат Дірк Шубель (Dirk Schuebel) - залишив свій пост у Мінську. "Білоруська влада вирішила не продовжувати мені візу й акредитацію ще на рік, що дуже ускладнює реалізацію мого мандата", - написав він на своїй сторінці у Facebook у вівторок, 11 жовтня.

++13.50++

Одна людина зазнала травм унаслідок ракетного удару по Львову у вівторок, повідомив міський голова Андрій Садовий. "За попередніми даними, внаслідок ракетного удару травмовано одну людину. Стан середньої важкості", - написав він у Telegram.

++13.48++

Під час п'ятигодинної повітряної тривоги у першій половині дня у вівторок ЗСУ збили біля Києва декілька російських ракет, повідомив мер Києва Віталій Кличко. "Завдяки нашим Збройним силам декілька ракет було збито на підльоті до Києва. Жодних вибухів не було у столиці України. Сьогоднішній день розпочався нормально, без будь-яких інцидентів", - сказав Кличко в ефірі єдиного національного телемарафону.

++13.45++

У міноборони РФ заявляють, що завдали по території України у вівторок вранці "масованого удару високоточною зброєю великої дальності повітряного та морського базування". Представник відомства Ігор Конашенков стверджує, що ударів завдано по об'єктах військового управління та системи енергетики України.

"Укренерго" не просило Європу допомоги зі струмом

++13.30++

Системний оператор НЕК "Укренерго" не просив аварійної допомоги у європейських країн для стабілізації енергопостачання, порушеного внаслідок масованих атак російськими військовими енергетичної інфраструктури, повідомили в компанії. "Аварійну допомогу не запитували вчора, і не плануємо зараз. Енергосистему вдалося збалансувати самотужки і за рахунок внутрішніх ресурсів", - пояснили у пресслужбі НЕК. Там також зазначили, що український оператор має можливість запросити аварійну допомогу будь-якої миті, оскільки підписано відповідні угоди з операторами системи передачі сусідніх європейських країн. Водночас в "Укренерго" висловили впевненість у тому, що Україна зараз не потребує імпорту електроенергії.

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++13.19++

Мер окупованого Мелітополя Запорізької області Іван Федоров повідомив про вибухи на міському аеродромі, де росіяни облаштували військову базу. "Окупанти заметушилися й одразу пишуть про якісь там "навчання". Проте жителі вже навчились розрізняти глухі звуки їхніх жалюгідних "навчань" проти гучних вибухів ліквідації їхніх військових баз", - висловив переконання Федоров у Telegram.

++13.11++

Польща готується до нової можливої хвилі біженців з України у зв'язку з активізацією російських атак, заявила міністерка сім'ї та соціальної політики країни Марлена Мальонґ. "Наші кордони відкрито, і ми також логістично готові до прийому біженців", - наголосила вона в ефірі громадського мовника TVP, запевнивши українців у подальшій підтримці. За даними Варшави, станом на вересень в країні проживало близько 1,3 мільйона українських біженців.

Танк Leopard 2A4 Фото: Courtesy Canadian Armed Forces/REUTERS

++13.06++

Німецький оборонний концерн Rheinmetall поставить Чехії 15 сучасних танків в обмін на радянські танки, які Прага раніше надала Києву. Відповідний контракт у вівторок у Празі підписано представниками Німеччини та Чехії, повідомили в Rheinmetall. Згідно з попередньою офіційною інформацією, йдеться про 14 бойових танків Leopard 2A4 і броньовану ремонтно-евакуаційну машину Buffalo, повідомляє dpa. За даними джерел агенції, сума поставки становить 157 мільйонів євро. Перший танк має бути передано у грудні цього року, а повністю угоду мають завершити до кінця 2023 року.

++13.00++

Третина Львова залишилося без електрики після ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури, повідомив у Telegram міський голова Львова Андрій Садовий. "Унаслідок ракетного удару 30 відсотків Львова тимчасово без електроенергії", - написав він. Також мер Львова повідомив, що у Сихівському та Франківському районах перебої з водопостачанням. Садовий попросив городян зробити невеликий запас води, оскільки можуть виникнути перебої із водопостачанням.

++12.56++

В Україні провели чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, повідомив президент Володимир Зеленський. На ньому "відзначили якісну роботу підрозділів ЗСУ", які захищають небо, обговорили подальшу деокупацію українських територій та підготовку війська до зими. Інші деталі щодо засідання не розголошують.

++12.42++

Масовані ракетні удари, завдані Росією по містах України 10 жовтня, вказують на порушення законів війни і можуть прирівнятися до воєнних злочинів, якщо цивільні особи та об'єкти інфраструктури було навмисно обрано мішенню, заявили у вівторок в Управлінні Верховного комісара ООН з прав людини. "Ці удари, ймовірно, порушили принципи ведення бойових дій відповідно до міжнародного гуманітарного права", - заявила журналістам в Женеві речниця УВКПЛ ООН Равіна Шамдасані. Вона закликала РФ утриматися від подальшої ескалації і запобігти жертвам серед цивільного населення і ураженню цивільної інфраструктури.

++12.25++

Російські окупанти продовжують перекидати на територію Білорусі дрони-камікадзе Shahed-136, заявило Головне управління розвідки міністерства оборони України. "Станом на 10 жовтня на територію країни було завезено 32 зазначені БПЛА, до 14 жовтня планується ввезти ще вісім", - повідомило ГУР МО у вівторок. Як зазначають у ГУР МО, Білорусь також надає армії Російської Федерації матеріально-технічні засоби та боєприпаси зі своїх складів.

++12.20++

За попередньою інформацією, Росія вранці у вівторок завдала ракетного удару по об'єкту енергетики у Львівській області, повідомив у Telegram голова Львівської ОВА Максим Козицький. Він попередив жителів області про можливі перебої з електропостачанням і закликав залишатися в укриттях, допоки триває повітряна тривога.

++12.11++

У Львові чути звуки вибухів, повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна". Зокрема, звуки двох вибухів було чітко чути в центральній частині міста.

++12.10++

Україна та Росія повинні якнайшвидше досягти перемир'я, заявив у вівторок міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавошоглу.

++12.06++

На Ладижинській ТЕС на Вінниччині ударом дрона-камікадзе пошкоджено енергетичне обладнання, повідомила пресслужба компанії. За її даними, обійшлося без жертв.

++12.00++

Тіла 62 українських захисників повернуто в межах чергової операції, повідомляє міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України у вівторок. "Відбулася чергова передача: додому повернули 62 полеглих героя", - йдеться в повідомленні пресслужби міністерства. Зазначено, що переговори були надважкими, але завдяки кропіткій роботі всієї команди уповноваженого зі зниклих безвісти Олега Котенка вдалося повернути українських воїнів, зокрема бійців із Оленівки.

++11.44++

У селищі Опитному Донецької області внаслідок російських обстрілів загинула одна людина, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Лідери 11 держав Європи назвали дії РФ воєнним злочином

++11.30++

Лідери країн "Бухарестської дев'ятки" спільно із Північною Македонією та Чорногорією засудили нещодавні масові бомбардування українських міст Росією. У оприлюдненій 11 жовтня заяві йдеться про те, що такі атаки є воєнними злочинами, згідно з міжнародним правом.

"Нагадаємо, що воєнні злочини та злочини проти людяності не мають строку давності та підпадають під юрисдикцію судів у всьому світі", - йдеться у заяві. Країни-підписанти звернення закликали Росію припинити атаки на цивільні об'єкти України та заявили про неприйнятність ядерних погроз РФ. "У цьому контексті ми підтверджуємо нашу відданість захисту власних країн та союзників", - йдеться у заяві.

До "Бухарестської дев'ятки" входять країни-члени НАТО Болгарія, Чехія, Естонія, Угорщина, Латвія, Литва, Польща, Румунія та Словаччина.

++10.56++

Міністр оборони США Ллойд Остін проведе в Брюсселі 12 жовтня засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") та візьме участь у зустрічі міністрів оборони країн НАТО. "Міністр оборони США Остін прибуває до Брюсселя завтра. Він проведе шосте засідання Контактної групи з питань оборони України за участю понад 50 країн. Міністр Остін потім візьме участь у зустрічі міністрів оборони НАТО", - повідомляється у Twitter посольства США у НАТО у вівторок.

++10.54++

США поділяють точку зору України, що Росія планувала масовані ракетні удари по українських містах ще до вибуху на Керченському мосту. Атаки такого масштабу неможливо було здійснити за кілька днів, заявив CNN координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі. "Скоріше, це планувалося досить давно. Це не означає, що вибух на мосту до Криму не міг прискорити їх планування", - зауважив він.

++10.40++

Прем'єр-міністерка Великобританії Ліз Трасс на майбутній віртуальній зустрічі лідерів G7 закликає до проведення найближчими днями позачергового саміту країн-членів НАТО у зв'язку із ситуацією в Україні, повідомили в британському уряді.

++10.30++

Російські окупанти вранці у вівторок випустили по Україні щонайменше чотири ракети, які успішно збила українська протиповітряна оборона, повідомив речник Командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат. "З 7-ї ранку були запуски ракет. Як мінімум чотири ракети було запущено зі стратегічної авіації, і маємо інформацію, що наразі чотири ракети вже знищено", - сказав Ігнат в ефірі національного телемарафону.

++10.16++

На Київщині зранку вівторка сили ППО збили дві російські ракети, повідомив голова обласної військової адміністрації Олексій Кулеба. У Київській області триває повітряна тривога. Голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій також повідомив про роботу ППО в області.

++09.58++

Уповноважена уряду Німеччини з питань міграції Рім Алабалі-Радован (Reem Alabali-Radovan) закликала готуватися до можливого ​​нового притоку біженців з України. Наразі їх кількість скоротилася приблизно до 150 осіб на день, "але сувора воєнна зима може це змінити", заявила Алабалі-Радован виданням групи Redaktions Netzwerk Deutschland (RND). За її словами, зміна в потоці біженців насамперед торкнеться Польщі та Чехії. "Тому ми маємо залишатися в тісному контакті з сусідніми країнами і бути готовими продовжувати приймати людей, які тікають від війни", - пояснила Алабалі-Радован.

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++09.47++

У Telegram-каналах повідомляють про звуки вибухів у Київській області - ймовірно, спрацювала система протиповітряної оборони. Тим часом глава Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив про пуск ще 10 ракет у напрямку України. Також повідомляється про вибухи у Хмельницькій області.

++09.14++

Лідери країн Великої сімки (G7) проведуть 11 жовтня віртуальне термінове засідання з питань підтримки України, на якому, серед іншого, обговорять російські ракетні удари 10 жовтня, повідомили в Білому домі. До учасників зустрічі, яка має розпочатися о 15 година за київським часом, приєднається український президент Володимир Зеленський.

++09.06++

Внаслідок масованих ракетних ударів, завданих Росією по багатьох українських містах 10 жовтня, загинуло щонайменше 19 осіб, ще 105 були травмовані. Про це вранці повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій. Станом на ранок вівторка залишаються знеструмленими 301 населений пункт у Київській, Львівській, Сумській, Тернопільській та Хмельницькій областях.

Графік відключення світла у Києві

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Для балансування енергосистеми у Києві запроваджуються графіки погодинних відключень електроенергії, повідомили в операторі "ДТЕК Київські електромережі". У компанії пояснили, що через пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури у Києві та Київській області сформувався певний дефіцит енергопотужності. Тому державною енергокомпанією НЕК "Укренерго" було сформовано графіки аварійного відключення електропостачання, які зачеплять значну частину промислових та побутових клієнтів Києва. "Починаючи з 11 жовтня ми на щоденній основі заздалегідь будемо оприлюднювати ці графіки на сайті з адресами і часом відключення. Очікується, що тривалість відключень не буде перевищувати 4 годин", - зауважили у "ДТЕК Київські електромережі".

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Російські окупанти завдали по Запоріжжю ракетного удару з 12 ракет С-300, які уразили громадські об'єкти, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух. "2 ракети влучили в автосалон, внаслідок чого загинула 1 людина, виникла пожежа, співробітникам ДСНС вдалося її загасити. Інші ракети вразили навчальний заклад. Пошкоджено школу та амбулаторію", - повідомив чиновник.

++08.32++

У результаті ранкового ракетного обстрілу Запоріжжя ушкоджень зазнали заклад освіти, медичний заклад та житлові будинки, повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв. За його словами, внаслідок ударів є постраждалі.

++08.28++

Голова Вінницької ОВА Сергій Борзов повідомив про "влучання" на території області внаслідок атаки російських окупантів. У Telegram він спершу повідомив про те, що дронани-камікадзе Shahed-136 було вчинено атаку на Ладижинську ТЕС, утім, пізніше відредагував цю публікацію, прибравши подробиці.

В ISW сумніваються у нападі на Україну з Білорусі

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Експерти американського Інституту вивчення війни (ISW) вважають малоймовірним напад сил Росії та Білорусі на Україну з білоруської території, попри заяву правителя Білорусі Олександра Лукашенка про домовленість розгорнути регіональне угруповання військ РФ та РБ на західних кордонах Союзної держави. Російська частина такого угруповання в Білорусі, швидше за все, складатиметься з мобілізованих чи призовників з низьким рівнем готовності, які, ймовірно, не становитимуть значної військової загрози для України, зазначають аналітики. Водночас, використання Росією своїх обмежених запасів високоточної зброї для ударів по українській енергосистемі може позбавити Кремль можливості зірвати поточний контрнаступ ЗСУ у Херсонській та Луганській областях, зазначають в ISW.

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Унаслідок масованого ракетного удару за минулу добу постраждала інфраструктура понад 30 населених пунктів, уточнює у традиційному ранковому зведенні генштаб ЗСУ. Під удар потрапили, зокрема, Київ, Львів, Рівне, Житомир, Тернопіль, Хмельницький, Івано-Франківськ, Вінниця, Прилуки, Ніжин, Конотоп, Харків, Кременчук, Дніпро, Кривий Ріг, Запоріжжя, Миколаїв та Одеса.

Найбільший ракетний обстріл України з 24 лютого To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

За останню добу російські сили завдали по Україні понад 60 ракетних та 30 авіаударів, здійснили близько 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, йдеться у повідомленні. При цьому 46 крилатих ракет та 27 безпілотників було знищено. Українська сторона натомість звітує про шість авіаударів по цілях противника.

За минулу добу підрозділи сил оборони України відбили атаки РФ в районах населених пунктів Бахмут, Бахмутське, Майорськ, Соледар та Первомайське. У районі населеного пункту Білозерка Херсонської області знищили близько 15 одиниць російської техніки, стверджують у ЗСУ. Генштаб також поінформував про успішний контрнаступ українських сил на Харківському та Херсонському напрямках.

Україна на генасамблеї ООН попередила про наслідки перемоги РФ для світу

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Більшість країн опиниться у дуже вразливому та незахищеному становищі, якщо переможе російське бачення майбутнього, заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця на 11-й надзвичайній спеціальній сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку у понеділок. "Єдине, чого боїться Росія, - це нашої міцної єдності цілей у захисті Статуту ООН, у захисті права кожної країни на те, щоб мати повагу до свого суверенітету й територіальної цілісності. Ми маємо врятувати ООН. Не в ім'я цієї зали, тижнів високого рівня та інших процедурних і протокольних заходів, що є звичайною роботою з 45-го року. Ми маємо це зробити в ім'я себе, оскільки більшість із нас опиниться в дуже вразливому та незахищеному становищі, якщо візьме гору російське бачення майбутнього - майбутнього, де лише ядерна міць, розмір збройних сил та кількість суден і літаків мають значення", - сказав Кислиця, цитує "Інтерфакс-Україна". За його словами, "нині Росія робить усе можливе, щоб повернути нас у 30-ті роки минулого року, навіть у 40-ті, коли Гітлер знищував суверенні держави шляхом вторгнення, хибних референдумів та аншлюсів".

++07.48++

Вранці у вівторок протиповітряна оборона збила три дрони-камікадзе, які атакували Одеську область, а також ще п'ять над Миколаївською областю, повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук. "На світанку над Одещиною сили ППО збили три дрони-камікадзе Shahed-136, якими росіяни атакували регіон. Також п'ять безпілотників збили над Миколаївщиною", - написав Братчук у Telegram.

++07.36++

Влада Нової Зеландії запровадила санкції щодо 51 російського підприємця та 24 проросійських "чиновників" на анексованих територіях України. За словами новозеландської міністерки закордонних справ Нанаї Махути, у списку є голова ради директорів металургійної компанії Evraz. Ці заходи набудуть чинності 12 жовтня. Крім того, запроваджено нові заборони на експорт та імпорт предметів розкоші, включаючи новозеландське вино та морепродукти, російську горілку та ікру, а також стратегічно важливих продуктів - нафти, газу та пов'язаного з ними виробничого обладнання. Ці заходи набудуть чинності 4 листопада.

++07.25++

Російські окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух. За його словами, цілями стали об'єкти інфраструктури. Влада міста уточнює інформацію про руйнування та постраждалих. Чиновник закликав мешканців перебувати у укриттях.

++07.15++

Президент США Джо Байден під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським запевнив, що Вашингтон продовжить надавати Києву підтримку, необхідну для самооборони, включаючи постачання передових систем протиповітряної оборони. У Білому домі наголосили, що постійно взаємодіють із союзниками та партнерами Сполучених Штатів з метою притягти Росію до відповідальності. Водночас глава української держави зазначив, що Київ "не піддасться російському ракетному шантажу".

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