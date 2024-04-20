Вчені припускають наявність свідомості навіть у комах

У Нью-Йоркській декларації про свідомість тварин стверджується, що у всіх хребетних і багатьох безхребетних є "реальна можливість" свідомості і що їх благополуччя заслуговує на увагу.

Група з 39 видатних вчених - біологів та філософів - з різних країн підписали Нью-Йоркську декларацію про свідомість тварин, яка передбачає можливість свідомості у ширшого кола тварин, ніж це офіційно визнавалося раніше. Декларація була представлена на конференції у Нью-Йоркському університеті у п'ятницю, 19 квітня.

Згідно з документом, існує "переконлива наукова підтримка" того, що птахи і ссавці мають свідомий досвід, і "реальна можливість" свідомості у всіх хребетних, включно з рептиліями, амфібіями та рибами. Ця можливість поширюється і на багатьох безхребетних, йдеться у декларації, таких як комахи, ракоподібні, включно з крабами та омарами, та на головоногі молюски, такі як кальмари, восьминоги та каракатиці.

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"Безвідповідально" ігнорувати свідомість у тваринному світі

В основі Нью-Йоркської декларації лежить низка відкриттів останніх років, що дозволяють вважати різних тварин розумними. Наприклад, вчені виявили, що роба губань-чистильник здатна проходити "дзеркальний тест", тобто впізнавати себе у дзеркалі. Раніше цей тест проходили шимпанзе та дельфіни, наявність свідомості у яких викликає менше сумнівів.

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В інших експериментах було доведено, що риби також виявляють цікавість, бджоли вміють грати в ігри, каракатиці здатні запам'ятовувати побачене та понюхане, а раки реагують на протитривожні препарати.

"Коли існує реальна можливість усвідомленого досвіду у тварини, безвідповідально ігнорувати цю можливість під час ухвалення рішень, які торкаються цієї тварини, - наголошують вчені. - Ми повинні враховувати ризики, пов'язані з благополуччям, та використовувати фактичні дані для обґрунтування наших заходів реагування на ці ризики".