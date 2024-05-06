Вбрання на відкритті "Євробачення", що точно запам'ятається
Макраме, tres chic і ключі для відновлених шкіл в Україні - що показали на відкритті конкурсу учасники "Євробачення" в Мальме.
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Ключі в учасниць українского дуету Alyona Alyonа & Jerry Heil - символ кампанії з відновлення шкіл, зруйнованих на їхній батьківщині під час війни, яку веде Росія.
Марія Бас з іспанського дуету Nebulossa почала музичну кар'єру, коли їй виповнилося 50 років. І ось тепер вона на "Євробаченні" з піснею, назва якої з іспанської перекладається як..."шльондра".
Альтернативний іспанський метал-гурт "Megara" в Мальме виступає від Сан-Марино. На "Євробаченні" завжди є місце альтернативі.
Композицію "Europapa" співака з Нідерландів Йоста Кляйна дехто вже назвав альтернативним гімном Європи.
Німець ISAAK сказав DW, що під час "Євробачення" хотів би дати невеличкий концерт на одній із вулиць Мальме. Вбрання якраз для вуличного музиканта?
На "Євробаченні" в Мальме вжито особливих заходів безпеки. З такими танцюристами Сільвестру Белту з Литви, схоже, нема кого і чого боятися.
Хорват Baby Lasagna - фаворит букмекерів на "Євробаченні-2024". Хустина з макраме - новий тренд конкурсу?
Нуца Бузаладзе від Грузії віддає перевагу класиці, коли йдеться про головний убір. Цікаво, як буде tres chic грузинською?
Очей не відвести від Захарії та Майкла з австралійського дуету Electric Fields.
Марина Сатті на килимовій доріжці на церемонії відкриття "Євробачення" "запалювала" з танцюристами.
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