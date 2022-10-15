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Протест через вбивство журналістки Дафни Каруани Галіції
Протест через вбивство журналістки Дафни Каруани ГаліціїФото: picture-alliance/AP Photo
ПолітикаМальта

Вбивство журналістки на Мальті: виконавці визнали провину

Аліна Коломієць
52 хв. тому

Братам Деджорджіо присудили до 40 років ув’язнення. Раніше їм загрожувало максимальне покарання у вигляді довічного ув'язнення.

https://www.dw.com/uk/vbivstvo-zurnalistki-na-malti-vikonavci-zlocinu-viznali-svou-provinu/a-63450938

Двоє братів 59-річний Джордж і 57-річний Альфред Деджорджіо зізналися у вбивстві мальтійської журналістки-розслідувачки Дафни Каруани Галіції. Це сталося за кілька годин після того, як вони заявили суду, що не винні у цьому злочині, пише AP.

Зрештою, їм присудили до 40 років ув’язнення. Раніше Джорджу і Альфреду Деджорджіо загрожувало максимальне покарання у вигляді довічного ув'язнення.

Крім того, підсудних також зобов'язали сплатити по 50 тисяч євро з грошей, які вони отримали в результаті злочину, а також судові витрати.

"Це важливий крок вперед, щоб відновити справедливість у справі, яка є темною сторінкою в історії Мальти", - йдеться в заяві, оприлюдненій офісом прем’єр-міністра Роберта Абели незабаром після ухвалення вироку.

Брати Деджорджіо були заарештовані і звинувачені у вбивстві в грудні 2017 року разом зі спільником Вінсом Мускатом. Відомий мальтійський бізнесмен Йорген Фенек у листопаді 2019 року був звинувачений в причетності до вбивства.

Боротьба з корупцією: журналісти Мальти продовжують справу вбитої колеги (02.02.2018)

Журналістка Дафна Каруана Галіція загинула 16 жовтня 2017 року внаслідок підриву автомобіля, в якому, за версією слідства, спрацював дистанційний вибуховий пристрій. Раніше Галіція заявляла про погрози на свою адресу. Незадовго до своєї загибелі журналістка займалася розслідуванням дій голови уряду і двох його найближчих помічників через підозри в корупції.

Її вбивство спричинило політичну кризу на Мальті.

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