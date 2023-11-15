Вбивство Татарського: Трепова в суді не визнала провину

Дар'я Трепова, яку обвинувачують у вбивстві в РФ "воєнкора" Владлена Татарського, відмовилася визнати провину за статтями про "терористичний акт" та "незаконний обіг вибухових пристроїв".

У Санкт-Петербурзі в середу, 15 листопада, розпочався суд у справі про вибух у міському кафе у квітні 2023 року, внаслідок якого загинув російський провоєнний блогер Владлен Татарський (справжнє ім'я - Максим Фомін).

Під час першого виїзного засідання 2-го Західного окружного військового суду Дар'я Трепова заявила, що не визнає провину за статтями про "терористичний акт" та "незаконний обіг вибухових пристроїв" і наполягає на наданих раніше показах, повідомляє видання "Фонтанка" із зали суду. Провину за статтею про "підробку документів" Трепова визнала повністю.

На суді було зачитано обвинувальний висновок. За версією російського слідства, 2 квітня 2023 року Трепова нібито за вказівкою кураторів з України принесла в кафе Street Food Bar №1 статуетку, начинену вибухівкою, і вручила її "воєнкору" Татарському. Внаслідок вибуху той загинув, постраждали ще 52 людини. Слідчий комітет Росії повідомляв, що потерпілими у справі проходять 85 людей.

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Ймовірний спільник Трепової визнав провину частково

Перед судом також постав Дмитро Касінцев, у квартирі якого затримали Трепову. Його звинувачують за статтею про "приховування злочину". Він частково визнав провину, але висловив незгоду з кваліфікацією злочину - спочатку його підозрювали в "неповідомленні про злочин", але згодом обтяжили обвинувальну статтю.

Касінцев перебуває під домашнім арештом, а Трепова - у СІЗО. Наступне засідання у справі суд призначив на 17 листопада.