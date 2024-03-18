Вбивство українки у Німеччині: що відомо про затриманих

Десятки слідчих окружної поліції у німецькому місті Мангайм розслідують вбивство 27-річної біженки з Харкова. У ЗМІ поширюється суперечлива інформація про затриманих напередодні підозрюваних у вбивстві.

Убивство 27-річної біженки з України у місті Гокенгайм на південному заході Німеччини 7 березня набуло неабиякого резонансу у німецьких ЗМІ. Адже після того, як тіло жінки на березі Рейну виявив місцевий мешканець, десятки співробітників поліції кілька днів шукали її маленьку доньку, якій на момент вбивства матері було лише декілька тижнів. 15 березня інформаційна агенція dpa з посиланням на поліцію повідомила, що немовля знайдене живим і неушкодженим.

Двоє чоловіків перетворилися на "двох осіб"

Поліція, згідно з першим повідомленням dpa, затримала двох чоловіків 43 і 44 років, які утримували дитину. Наступного дня слідчий суддя відправив їх під арешт за підозрою у вбивстві. Утім, вже 18 березня dpa скоригувала поширену раніше інформацію, змінивши "чоловіків" на "осіб", додавши, що поліція не надає інформацію про стать підозрюваних.

Тим часом таблоїд Bild, а також телеканал RTL, 17 і 18 березня оприлюднили репортажі своїх журналістів, які побували у місті Зандгаузен, де мешкали підозрювані. За даними журналістів, йдеться про подружжя - чоловіка і жінку. За даними видання Bild, йдеться про німця Марко О. і його дружину Іну О., німкеню російського походження. Ще 13 березня ввечері, розповіли виданню очевидці, чоловіка було затримано вдома, його дружину з викраденим немовлям трохи згодом в іншому місці. Невдовзі донька вбитої українки була ідентифікована після тесту ДНК.

Bild: подружжя зі Зандгаузена

У затриманого подружжя, як дізналися журналісти, поспілкувавшись із сусідами, троє синів. А нещодавно, як написав Bild, вони буцімто хизувалися у колі знайомих, що невдовзі у них "нарешті буде й донька", про яку подружжя буцімто давно мріяло. У статті Bild зазначено, що саме нав'язливе бажання жінки мати доньку поліція вважає імовірним мотивом вбивства.

"Ми поки не можемо дати інформацію ані про стать затриманих, ані про інші обставини", - зазначили у пресслужбі окружної поліції Мангайма, відповідаючи на запит DW. Так само правоохоронці не коментують і можливі мотиви вбивства, посилаючись на таємницю слідства.

Ти часом поки безрезультатно тривають пошуки 51-річної матері вбитої жінки, яка у момент вбивства, імовірно, перебувала разом з донькою і онукою.

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