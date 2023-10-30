Вбивство у Волновасі: Україна розпочала розслідування

Українська прокуратура розпочала розслідування за фактом вбиства дев'ятох осіб, включно з дітьми, на окупованій частині Донецької області у місті Волноваха.

Донецька обласна прокуратура розпочала розслідування за фактом вбивства військовими РФ в окупованій Волновасі Донецької області дев’ятьох цивільних людей. Про це у понеділок, 30 жовтня, повідомила пресслужба прокуратури.

Зазначається, що досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочато за фактом порушення законів та звичаїв війни. "Наразі досудове розслідування триває. Максимальне покарання за вказаний злочин - довічне позбавлення волі", - йдеться у повідомленні.

За даними правоохоронців, вбивство скоїли особи кавказької зовнішності, одягнуті у військову форму. Вони прийшли до приватного будинку і вимагали, щоб родина, яка у ньому мешкала, звільнила будинок для проживання одного з підрозділів російської армії, зазначають в прокуратурі. "Отримавши від 53-річного господаря відмову, нападники пригрозили членам його сім'ї фізичною розправою та пішли. 27 жовтня представники ЗС РФ повернулись до помешкання та, застосувавши вогнепальну зброю, розстріляли усіх дев'ятьох членів родини, які на той момент вже спали. Серед вбитих - троє жінок та двоє малолітніх дітей 2014 й 2018 років народження", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомлялося, "верхівка" військових "намагалася приховати все, а сусідам сказали - мовчати". Однак після розголосу так званий "Слідчий комітет РФ по ДНР" підтвердив факт вбивства дев'ятьох мешканців міста Волновахи, у тому числі двох дітей. За цим фактом так звані "правоохоронці" порушили кримінальну справу.