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Дар'ю Трепову заводять до Слідчого комітету РФ
Московський суд заарештував Дар'ю Трепову до 2 червняФото: Russian Investigative Committee/dpa/picture alliance
ПолітикаРосійська Федерація

Вбивство Татарського: суд заарештував підозрювану Трепову

Жан Рофе | Степан Смишляєв
47 хв. тому

Дар'я Трепова, затримана після вибуху в кафе в Санкт-Петербурзі, пробуде під вартою до 2 червня. Їй висунуто обвинувачення в теракті та незаконному носінні вибухових пристроїв.

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Басманний районний суд Москви у вівторок, 4 квітня, заарештував Дар'ю Трепову, затриману у справі про вибух у кафе в Санкт-Петербурзі, внаслідок якого загинув російський пропагандист Владлен Татарський. Дівчина буде під вартою до 2 червня.

У вівторок Слідчий комітет (СК) РФ висунув обвинувачення Треповій. Їй закидають терористичний акт, вчинений організованою групою, що спричинив умисне заподіяння смерті людині, а також незаконне носіння вибухових пристроїв, вчинене організованою групою.

За версією СК , Трепова 2 квітня, "виконуючи вказівки осіб, які діяли з території України, принесла в кафе в центрі Санкт-Петербурга статуетку, начинену вибухівкою", і передала її пропагандисту.

Читайте також: Що відомо про Дар'ю Трепову, яку підозрюють у вбистві "воєнкора" Татарського

Вибух у кафе Санкт-Петербурга

Увечері 2 квітня в Санкт-Петербурзі в кафе Street Food Bar № 1, яке належить засновнику приватної військової компанії "Вагнер" Євгену Пригожину, стався вибух. У цей момент у закладі проходив "творчий вечір" Владлена Татарського. Унаслідок вибуху Татарський загинув, ще 32 людини постраждали. Спочатку СК розслідував вибух, за статтею "вбивство", однак пізніше  перекваліфікував на "терористичний акт".

В Національному антитерористичному комітеті РФ заявили, що замах на Татарського нібито був спланований спецслужбами України "з залученням агентури з-поміж осіб, які співпрацюють з так званим Фондом боротьби з корупцією Навального".

В Україні смерть пропагандиста називають російським "внутрішнім тероризмом".

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