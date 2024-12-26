Вбивство Фаріон: Справу передали до суду

Підозрюваному в убивстві колишньої народної депутатки, мовознавиці Ірини Фаріон змінили кваліфікацію злочину та скерували матеріали до суду. Тепер 18-річному мешканцю Дніпра інкримінують умисне вбивство особи у зв’язку з виконанням нею громадського обов’язку з мотивів національної нетерпимості, а також незаконне поводження зі зброєю. Про це повідомили у Національній поліції України у четвер, 26 грудня.

"Під час перебування у цих групах у підозрюваного виникла особиста неприязнь до Ірини Фаріон через її активну позицію щодо захисту української мови та культури. На думку зловмисника, своїми діями вона "розколювала народну єдність", через це у нього виник умисел на вбивство громадської діячки", - зазначається у повідомленні. Наразі підозрюваний перебуває під вартою без права на заставу. Йому загрожує довічне позбавлення волі.

Що каже слідство

За даними слідства, у 2022 році підозрюваний в одному з месенджерів став учасником групи, яка пропагує культ насильства і жорстокості, а також расову, національну та релігійну нетерпимість і дискримінацію. Окрім того, у 2024 році він долучився до ще однієї групи, пов’язаної з російською неонацистською організацією, йдеться в повідомленні Нацполіції.

Раніше повідомлялося, що слідство встановило, що підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон прибув до Львова 9 липня. За час перебування у місті він тричі змінював місце проживання, а житло бронював самостійно. Правоохоронці демонстрували фрагмент оперативного відео, на якому, як стверджується, підозрюваний після прибуття до Львова заходить до поштового відділення, де отримує коробку з речами, яку він сам собі переслав з Дніпра, і в яких він, імовірно, був у день вбивства на місці злочину. Зокрема, серед цих речей - панама, велоокуляри і сумка через плече.

Камери спостереження не охоплювали місце злочину, але, за даними слідчих, вбивця наблизився до жертви і вистрілив. Після цього стрілець швидко втік - камера спостереження захопила момент, на якому чоловік біжить вулицею. На місці убивства була знайдена гільза від кулі до спортивної зброї.

Читайте також: Якою була Ірина Фаріон і що стоїть за її убивством

Як повідомлялося, Ірину Фаріон було вбито у Львові 19 липня в той час, коли вона з валізою чекала на таксі біля свого будинку. 25 липня правоохоронці у місті Дніпро затримали підозрюваного у вбивстві. Підозрюваний свою причетність до вбивства заперечує.