Вбивство двох українок: німецька пара визнала провину

Німецьке подружжя у суді визнало провину у вбивстві двох українських біженок і викраденні дитини однієї з них. Стали відомі деталі безпрецедентного злочину.

У Мангеймі, що на півдні Німеччини, у вівторок, 7 січня постали перед судом 45-річна жінка та 43-річний чоловік, обвинувачені у вбивстві у березні 2024 року українки та її матері та у викраденні дитини. На першому ж засіданні подружжя визнало провину, повідомляє агенція dpa. Згідно з повідомленням, адвокати обвинувачені зачитали у залі суду письмове зізнання у вбивстві жінок і викраденні дитини. У заяві, як зазначається, подружжя висловило каяття у тому, що сталося.

За версією прокуратури, подружжя вбило 51-річну українську біженку Марину Стеценко та її 27-річну доньку Маргариту, щоб забрати дитину останньої. Вбивство було скоєне, за даними слідства, після того, як зловмисники потайки підклали жертвам у їжу психотропні речовини. Імовірно, це сталося під час вечері у китайському ресторані, куди подружжя зловмисників запросило жертв під приводом святкування дня народження. Тіло 51-річної бабусі викраденої дитини після двотижневих пошуків виявила на березі озера поблизу міста Хокенгайм. Кількома днями раніше поліція у Хоккенгаймі на березі Рейну тіло її дочки з ознаками насильницької смерті. Як встановило слідство, після вбивства 27-річну жінку намагалися спалити.

Мати, бабуся та дитина проживали у центрі розміщення біженців, як переїхали до Німеччини з України, рятуючись від війни.

Мотив: бажання мати дівчинку

На момент вбивства матері і бабусі дівчинці було лише п’ять тижнів. Мотивом злочину, як вважає слідство, стало прагнення пари мати дівчинку. Як з'ясували журналісти видання Die Zeit, у подружжя обвинувачених вже є діти, яких вони виховували разом. У жінки - двоє синів від першого шлюбу, а також восьмирічний на момент злочину спільний син. У чоловіка, за даними видання, є донька від першого шлюбу, яку він, однак, рідко бачив.

Чоловік, йдеться у розслідуванні Die Zeit, зізнався психологам, що прагнув зробити дружину щасливою, здійснивши її мрію про доньку. З посиланням на документи слідства і дані психологічних експертиз, видання повідомляє, що зловмисниками розглядалися різні варіанти отримати дівчинку, зокрема викрадення новонародженого немовля у лікарні. Зрештою, однак, з'явився план викрасти дитину однієї з українських біженок.

"Щоб збільшити шанси на викрадення дитини, 44-річна жінка вступила до групи підтримки українських біженців у Telegram, через яку у січні 2024 року зв'язалася з 27-річною жертвою, коли вона шукала перекладача для майбутнього народження доньки", - зазначили у прокуратурі.

Знання російської як привід для знайомства

За даними видання Die Zeit, зловмисниця вільно володіє російською. Вона - донька росіянки і російського німця - народилася у Казахстані і приїхала до Німеччини у віці 15 років. Познайомившись з українками, жінка наполегливо пропонувала допомогу з перекладом у різних інстанціях, йдеться у статті Die Zeit.

Зловмисниця, як повідомляє видання з посиланням на дані слідства, вже після народження дитини 27-річної українки, під приводом допомоги біженці отримала без її відома свідоцтво про народження для дитини під інше ім'я, під яким подружжя і планувало виховувати дівчинку після вбивства її матері. Рідним і знайомим подружжя розповідало різні версії того, звідки взялася дівчинка. Зокрема, що її буцімто привезли з Чехії.

Вирок наприкінці лютого?

Як очікується, вирок у справі буде винесено наприкінці лютого. У прокуратурі Мангейма, відповідаючи на запит DW, повідомили, що вимога обвинувачення щодо міри покарання буде озвучена на одному з наступних судових засідань.

Дівчинка, якій зараз близько одинадцяти місяців, живе в Україні з тіткою, яка взяла її під опіку після вбивства матері, що виховувала її сама. Нова опікунка виступає співпозивачкою у справі.