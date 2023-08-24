"Важливий кожен": звернення Зеленського у День Незалежності

Президент України звернувся до українців з нагоди Дня Незалежності. Він подякував громадянам за їхні внески у боротьбу за незалежність України.

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 24 серпня, привітав українців з Днем Незалежності України. У своїй промові він, зокрема, підкреслив цінність кожного громадянина.

"У великій війні немає маленьких справ. Немає непотрібних. Немає неважливих. Це стосується і людей, і дій, і слів", - наголосив він у відеозверненні, подякувавши всім, хто бореться за Україну і підтримує її, і згадавши тих, хто загинув, і тих, хто був змушений рятуватися від війни чи перебуває в окупації. А також тих, хто продовжує працювати, ліквідовувати наслідки російської агресії, захищати людей та виготовляти зброю.

Зеленський у промові подякував усім рідним військових: "Дякую кожному, хто чекає рідних із фронту, кожному, хто щодня молиться за них.. Чимало українців втратили через війну близьких. Герої, завдяки яким ми не втратили України. Я дякую і вклоняюся перед кожним і кожною з них".

Президент України окремо звернувся до українок, які були змушені рятувати дітей за кордоном. "Я дякую кожній українській матері, для якої наша держава є й залишиться домом. Попри те, що через війну довелося поїхати. І коли в будь-якій країні мама дає своїй дитині книжку українською, щоб дитина не втратила себе й свого, коли мама вчить української, коли переживає за Україну й чекає новин з України, чекає, щоб можна було повернутися, - це найважливіше. Бо ви важливі. Всі українці! Хоч би де довелося зараз бути", - зазначив президент.

Закінчив своє звернення Зеленський фрагментом відео з передсмертними словами Олександра Мацієвського, полоненого військового ЗСУ, розстріляного росіянами після слів "Слава Україні!": "Усі потрібні, усі важливі - і люди, і дії, і слова. Бо ми всі зробили так, що коли один говорить: "Слава Україні!", весь світ відповідає: "Героям слава!".

Цьогоріч Україна відзначає 32-у річницю незалежності.