Вашингтон, Париж і Лондон засудили фейк про "брудну бомбу"

243-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події понеділка, 24 жовтня.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 23 жовтня.

На цій сторінці DW розповідає про події понеділка, 24 жовтня (час київський).

++09.45++

Східний комітет німецької економіки закликав не зволікати з підготовкою до відновлення України, зазначивши, що німецький бізнес має відігравати провідну роль у цьому процесі. У справі відновлення України не слід чекати закінчення війни, заявив заступник голови Східного комітету Ганс-Ульріх Енґель (Hans-Ulrich Engel) напередодні німецько-українського економічного форуму, що відкривається в понеділок, 24 жовтня, в Берліні.

За словами заступника голови Східного комітету, німецька економіка готова взяти на себе провідну роль у відновленні економіки України. Німецько-український економічний форум проводиться за ініціативи Східного комітету німецької економіки та Німецько-української промислово-торговельної палати. Захід відкриють канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) і прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

++08.53++

Росія намагається компенсувати дефіцит високоточних ракет за рахунок використання іранських дронів-камікадзе "Шахід-136", йдеться у зведенні військової розвідки Великобританії. Росіяни використовують велику кількість іранських безпілотників, щоб прорвати українську систему протиповітряної оборони, однак зусилля України з враження БПЛА "Шахід-136" стають все більш успішними, констатує розвідка. "Офіційні джерела, включаючи президента Зеленського, стверджують, що до 85 відсотків атак перехоплюються", - наголошується в повідомленні, оприлюдненому у Twitter міністерством оборони країни.

++08.30++

Унаслідок обстрілів за минулу добу у Донецькій області загинуло шість мирних громадян, ще 5 поранено, повідомив голова ОВА Павло Кириленко. "За 23 жовтня стало відомо про 6 мирних жителів Донеччини, убитих росіянами: 3 у Курдюмівці, 2 у Великій Новосілці та 1 у Бахмуті. Ще 5 людей за вчора отримали поранення", - написав Кириленко у Telegram. Він додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

++08.15++

Уряди Сполучених Штатів Америки, Франції та Великобританії спільно засудили фейк Росії щодо "брудної бомби". У заяві йдеться, що міністри оборони цих країн на прохання глави російського оборонного відомства Сергія Шойгу поспілкувалися з ним 23 жовтня. "Наші країни чітко дали зрозуміти, що ми всі відкидаємо відверто неправдиві твердження Росії про те, що Україна готується використати брудну бомбу на власній території", - йдеться у повідомленні. Крім того, західні країни попередили, що викриють будь-яку спробу РФ використати ці звинувачення як привід для ескалації.

++08.01++

Росія намагається підірвати надання підтримки Україні західними країнами заявами про можливе застосування Києвом "брудної бомби" (вибухового пристрою, начиненого радіоактивним елементами, під час підриву якого не відбувається ядерної реакції). "Заклики (міністра оборони РФ Сергія - Ред.) Шойгу і поширення російськими державними ЗМІ фальшивих погроз про бомби мають на меті залякати західні держави, щоб вони припинили або обмежили підтримку України, оскільки Росія стикається з продовженням військових невдач і ймовірною втратою західної частини Херсона до кінця року", - йдеться у щоденному звіті американського Інститут вивчення війни (ISW).

В інституті звертають увагу, що 23 жовтня Шойгу зателефонував одразу декільком міністрам оборони країн НАТО: Франції, Туреччини, Великобританії, і США, стверджуючи, що Україна нібито готується здійснити атаку під фальшивим прапором, використовуючи "брудну бомбу".

На думку представників інституту, ці заяви навряд чи свідчать про готовність Росії використати ядерну зброю, а скоріше є спробою залякати західних прихильників України та, можливо, "розширити тріщини в альянсі НАТО".

++07.30++

За попередню добу, російські сили завдали двох ракетних та 28 авіаційних ударів, здійснили 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, звітує генштаб ЗСУ. "Ударів зазнали об'єкти цивільної інфраструктури населених пунктів Бахмут, Запоріжжя, Миколаїв та Новотавричеське Запорізької області", - йдеться у повідомленні у Facebook. Зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів з території Білорусі, включно із застосуванням ударних БпЛА іранського виробництва, застерігає українська сторона.

++07.00++

Ізраїль надав Україні розвіддані, корисні для боротьби з іранськими дронами, пише The New York Times, посилаючись на анонімного українського чиновника.