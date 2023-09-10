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ПолітикаСполучені Штати Америки

США і В'єтнам уклали всеосяжне стратегічне партнерство

Валерій Сааков
10 вересня 2023 р.

Під час візиту до Ханоя Джо Байдена США та В'єтнам також уклали угоду про постачання напівпровідників і рідкісноземельних елементів.

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Президент США Джо Байден і генсек правлячої Комуністичної партії В'єтнаму Нгуєн Фу Чонг
Президент США Джо Байден (л) і генсек правлячої Комуністичної партії В'єтнаму Нгуєн Фу ЧонгФото: Luong Thai Linh/AP/picture alliance

Майже через 50 років після закінчення В'єтнамської війни Вашингтон і Ханой офіційно поглиблюють свої відносини. Під час візиту у неділю, 10 вересня, президента США Джо Байдена до В'єтнаму обидві країни уклали "всеосяжне стратегічне партнерство", що, за словами в'єтнамського керівництва, є найвищим рівнем співпраці з іншою державою. Ханой і Вашингтон також уклали угоду про постачання напівпровідників і рідкісноземельних елементів.

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Байден, який прибув до В'єтнаму з саміту G20 в Індії, наголосив на "важливості" партнерства між двома країнами. Це може стати "початком ще більшої ери співпраці", зазначив Байден під час зустрічі з генеральним секретарем правлячої Комуністичної партії В'єтнаму Нгуєн Фу Чонгом.

Чонг подякував Байдену за його внесок у покращення відносин. Наразі на рівні "всеосяжного стратегічного партнерства" В'єтнам має відносини лише з Росією, Індією, Південною Кореєю та Китаєм.

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Поглиблення відносин відбувається на тлі зусиль Вашингтона створити в Південно-Східній Азії потужну противагу впливу Китаю, що зростає, і поліпшити постачання рідкісноземельних елементів з дружніх держав.

Ханой підтримує тісні стосунки з Москвою

Серед дражливих питань у відносинах між Ханоєм і Вашингтоном - ситуація з правами людини у В'єтнамі та тісні стосунки Ханоя з Москвою, пише AFP. Напередодні візиту Байдена газета New York Times повідомила, що В'єтнам укладає угоди з Росією про постачання зброї в обхід американських санкцій.

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Заступник радника президента США з нацбезпеки Джон Файнер заявив журналістам у неділю, що Вашингтону відомо про десятиліття військової співпраці між Ханоєм і Москвою. Однак В'єтнам дивиться на відносини з Росією зі "чимраз більшим занепокоєнням".

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