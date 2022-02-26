Вашингтон надає Києву негайну військову допомогу

О 5-ій ранку 24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти Україн. Хроніки 24 і 25 лютого читайте тут і тут

DW стежить за подіями 26 лютого з 6-ї ранку (час київський).

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Президент США Джо Байден видав меморандум щодо надання Україні негайної військової допомоги, повідомляє Білий дім. Ідеться про виділення 600 мійльйонів доларів. Близько 250 з них пропонується виділити без чіткої вказівки статей витрат, ще 350 - як військову допомогу по лінії Пентагону, у тому числі для навчання українських військовослужбовців.

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Співачка Мадонна висловилась в підтримку України та закликала надати країні гуманітарну допомогу: "Безглузде та жадібне вторгнення Росії в Україну мусить зупинитися! Ми підтримуємо вас президент Зеленський! Ми молимося за вас і вашу країну! Благослови вас усіх!", - написала вона в Instagram і додала посилання на перелік гуманітарних організацій, яким можна перерахувати кошти.

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Адміністрація Джо Байдена хоче, щоб Конгрес США виділив 6,4 мільярда доларів (5,7 мільярда євро), що мають піти на відповідь Вашингтона на російське вторгнення в Україну, передає агенція AP. Кошти мають бути перераховані головно на військову та гуманітарну допомогу регіону, повідомили три джерела, поінформовані про запит. Найбільші суми отримають Пентагон, Держдеп, а також Агентство США з міжнародного розвитку (USAID), яке розподіляє допомогу на потреби мирного населення. Найменші за обсягом кошти підуть міністерствам фінансів та торгівлі, які відповідають за формування санкційної відповіді Вашингтона.

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Ситуація у Києві перебуває під контролем збройних сил України і громадян. Про це заявляє секретар РНБО Олексій Данілов. "Зупиняємо орду як можемо, ситуація під контролем військових Збройних сил України та громадян Києва", - цитує "Укрінформ".

Водночас очевидці повідомляють про стрілянину в районі площі Перемоги, залізничного вокзалу, центральних вулицях.

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Молдова прийняла близько 25 тисяч українських біженців та отримала 430 заяв щодо надання притулку, повідомив міністр закордонних справ республіки Ніку Попеску. Він зазначив, що молдавська влада робить все можливе, щоб розмістити біженців і надати їм необхідну підтримку.

++07.05++

Щонайменше у шІстьох містах України оголошено повітряну тривогу. Сирени лунали спершу у Луцьку та Рівному. Пізніше повітряна тривога була оголошена у Львові. Близько 6.30 сирени зазвучали в Черкасах та Умані. О 6.40 повітряну тривогу оголосили у Херсоні. Про це повідомляє "Українська правда"з посиланням на Держслужбу сецзв'язку.

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Влада України запросила екстрене фінансування у Міжнародного валютного фонду (МВФ), повідомила директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва у заяві про підтримку України. "В арсеналі Фонду є низка інструментів, і в міру розвитку ситуації в Україні ми продовжуватимемо обговорювати з владою, як ми можемо їм найкраще допомогти", - зазначила вона, цитує "ІНтерфакс-Україна".

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Тривають важкі бої у місті Василькові на Київщині, за 40 км на південь від столиці. Про це повідомило у Facebook командування Повітряних сил України. За його даними, російські війська намагалися висадити десант із повітря на аеродромі Василькова.

++06.30++

На метро "Берестейська" у Києві 101-ю бригадою знищено колону: 2 легковики, 2 вантажівки з бк, танк. "Все спокійно, всіх поклали", - повідомляють Сухопутні війська у Facebook.

++06.25++

США запропонували допомогти президентові України Володимиру Зеленському залишити Київ, де йдуть бої, проте він відмовляється покинути столицю. Про це повідомила газета The Washington Post.

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У Києві вуличні бої.

++06.05++

Станцію метро "Політехнічний інститут" у Києві зсередини закрили на гермозатвори. Про це повідомило агенція УНІАН із посиланням на Telegeram-канал Vgorode. Потрапити туди ззовні тимчасово неможливо. "Понад 50 пострілів і вибухів, кулеметні черги - в районі Шулявки (Солом'янський район Києва. - Ред) та зоопарку за останні 10 хвилин", - повідомляють журналісти телеканалу ICTV у Telegram.

++06.00++

У низці районів Києва у ніч проти 26 лютого були чутні вибухи, передає агенція УНІАН. Вибух прогримів у Деснянському районі столиці України. Як повідомляє "Українська правда", може йтися про спроби російських військ зруйнувати теплоелектроцентраль №6 (ТЕЦ-6).