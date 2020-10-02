 Варшавське гетто: нелюдські умови смерті | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 02.10.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Культура й стиль життя

Варшавське гетто: нелюдські умови смерті

80 років тому нацисти створили у Варшаві найбільше гетто на території окупованої Європи.

Повстання у Варшавському гетто

Повстання у Варшавському гетто

У вересні 1939 року - за чотири тижні після вторгнення на польську територію - німецькі війська зайняли Варшаву. Єврейська громада Варшави була найбільшою в Європі. 380 тисяч євреїв, які тут проживали, становили майже третину населення міста. З перших днів окупації вони були піддані жорстоким утискам: у них відбирали житло та майно, заморожували банківські рахунки, їх схиляли до примусових робіт, їм забороняли користуватися громадським транспортом.

Читайте також: Діти примусових працівниць "третього рейху" - забуті жертви нацизму

2 жовтня 1940 року "губернатор Варшавського округу" Людвіґ Фішер (Ludwig Fischer) підписав наказ про створення "Єврейського житлового району" на основі єврейського кварталу в північній частині міста. Уже до середини листопада район був відрізаний від зовнішнього світу стіною три з половиною метри заввишки та колючим дротом. Мешканцям гетто, яких виявили за його межами без дозволу, загрожував розстріл на місці. Після примусового переселення сюди євреїв з усіх районів столиці та її околись на ділянці площею чотири квадратних кілометри часом проживало близько 450 тисяч людей. Попри те, що єврейське населення становило третину жителів Варшави, під територію гетто відвели менш трьох відсотків площі міста.

Нелюдські умови

"Життя в гетто передусім характеризувала жахлива тіснота", - згадував колишній в'язень гетто, нині покійний німецький літературний критик Марсель Райх-Раницький (Marcel Reich-Ranicki). - Гігієнічні умови були фатальними. Туберкульоз, черевний тиф, висипний тиф швидко поширювалися. Щоранку біля дверей лежали трупи. Людей ховали у загальних могилах".

Літературний критик Марсель Райх-Раницький

Літературний критик Марсель Райх-Раницький

При цьому для нацистських окупантів єврейський квартал був чи не туристичною принадою. Нацистська організація "Сила через радість" ("Kraft durch Freude"), яка опікувалася питаннями організації дозвілля населення в "третьому рейху", пропонувала автобусні екскурсії територією гетто.

"До цвинтаря постійно приводять екскурсійні групи - солдатів та цивільне населення. Більшість із них навіть не виявляє співчуття до євреїв. Особливий інтерес викликає сарай, у якому посеред дня складають десятки трупів. Я там нині був. Це просто моторошно, - зазначив у своїх записах, датованих 20 червня 1941 року, Емануель Рінгельблюм. - Трупи були схожі на скелети".

Завдяки польському історику єврейського походження Рінгельблюму повоєнний світ дізнався у деталях про страшні будні Варшавського гетто. Голод був найчастішою причиною смерті. За розпорядженням німецької влади, щоденний раціон жителів гетто становив не більше 184 калорій, притому що полякам належало 634 калорії, німцям - 2310 калорій на день.

Емануель Рінгельблюм

Емануель Рінгельблюм

По всій Польщі було створено чотири сотні гетто. Вони були проміжною станцією на шляху до таборів смерті. Після Ванзейської конференції у січні 1942 року, на якій обговорювалося "остаточне вирішення єврейського питання", нацисти почали ліквідовувати гетто і масово відправляти їхніх мешканців у табори, а там - у газові камери.

Починаючи з липня 1942 року впродовж семи тижнів 300 тисяч євреїв із Варшави були депортовані до концентраційного табору Треблінка, розташованого за 80 кілометрів від міста, та знищені там. На початку 1943 року в гетто залишилося близько 40 тисяч людей - ті, хто працював на німецьких підприємствах, у шпиталях, члени юденрату, співробітники поліції та їхні сім'ї.

Повстання у Варшавському гетто

Кілька сотень мешканців об'єдналися у підпільні групи спротиву. 19 квітня 1943 року, коли на територію гетто увійшли підрозділи СС та вермахту, загони військової поліції та СД, аби його остаточно ліквідувати, вони не очікували опору. Їх зустріли вогнем, у броньовики летіли пляшки з запальною сумішшю. "За пів години наші війська були розбиті та деморалізовані", - зазначив у своїх записах группенфюрер СС Юрґен Штроп (Jürgen Stroop).

Повстання у Варшавському гетто

Повстання у Варшавському гетто

Гітлерівці відступили, але сили були нерівні. 750 бійців спротиву, озброєні пістолетами, саморобними вибуховими пристроями та пляшками з запальною сумішшю, билися проти 2000 солдатів, які використовували важку артилерію. 23-річний ватажок повстання Мордехай Анелевич за кілька днів до своєї смерті зміг ще зробити запис: "Те, що ми пережили, не можна описати словами. Двічі нам вдавалося змусити німців відступати. Здійснилася мрія мого життя: євреї гетто піднялися на боротьбу".

Читайте також: Бабин Яр: конвеєр смерті на околиці Києва

У повстання не було шансів: 16 травня 1943 роки воно було остаточно придушено. Гетто зрівняли з землею, тисячі євреїв депортували до табору смерті в Треблінці, спалили заживо чи розстріляли.

Колінопреклоніння у Варшаві та полонізація жертв

Трагедія Варшавського гетто та знищення 90 відсотків польських євреїв опинилися в центрі уваги світової громадськості, коли колишній канцлер ФРН Віллі Брандт (Willy Brandt) у грудні 1970 року під час візиту до Польщі став на коліна перед пам'ятником героям повстання. Цей неочікуваний жест символізував визнання провини за злочини, вчинені німцями в часи націонал-соціалізму, і готовність вести діалог із комуністичними країнами Східної Європи в межах так званої Нової східної політики Німеччини.

Колінопреклоніння Віллі Брандта у Варшаві

Колінопреклоніння Віллі Брандта у Варшаві

За винятком невеличкої єврейської газети польські ЗМІ цей жест проігнорували. "В офіційному дискурсі йшлося про нацистські злочини проти Польщі, а не проти євреїв. Уряд провадив політику полонізації жертв", - зазначає польський історик Маріуш Ястжаб, співробітник Музею історії польських євреїв "Полин" у Варшаві. Те, що з шести мільйонів жителів Польщі, загиблих від рук нацистів, половину становили євреї, майже не згадували. Сьогоднішня влада, на його думку, робить акцент на толерантності в польсько-єврейських стосунках та передусім говорить про героїв-поляків, які рятували євреїв від смерті.

Читайте також: "Шиндлер із Оснабрюка": праведник чи нацист?

Маріуш Ястжаб супроводжує екскурсійні групи туристів та школярів. Він пишається тим, що кожному, хто нині відвідує колишню територію Варшавського гетто, нагадують про темну сторінку історії міста. Окрім пам'ятника, присвяченого героям гетто, про долю євреїв, які постраждали від нацизму у Варшаві, розповідають графіті, камені спотикання та меморіальні таблички. Раніше все це було неможливим, каже історик.

  • Прощавайте, мої любі: останні листи жертв Голокосту

    "Прощавайте, мої любі": останні листи жертв Голокосту

    Як і багато інших

    Що за фотографія! Завдяки віддзеркаленню складається враження, що Залман Левінсон дивиться на нас з усіх боків. Знімок датується 1937 роком. Це маленький Салман, чи Сіма, - така ж дитина, як і багато інших. Він виріс у Ризі з мамою Фрідою й татом Селігом. У 1936-му його тітка переїхала у тодішню Палестину, яка перебувала під британським мандатом. Сіма регулярно надсилав їй листи.

  • Прощавайте, мої любі: останні листи жертв Голокосту

    "Прощавайте, мої любі": останні листи жертв Голокосту

    Будинок в Ризі

    От цим малюнком Салман подякував тітці Агнесі за подарунок на дев 'ятиріччя. "Бейт" - на ідиші "будинок" - написав він над малюнком. Незабаром після цього німецький верхмат захопив Ригу. Агнес більше нічого не чула про свого племінника. Вже після війни вона дізналася: Салмана та його батьків депортували в ризьке гетто, де вони й загинули.

  • Прощавайте, мої любі: останні листи жертв Голокосту

    "Прощавайте, мої любі": останні листи жертв Голокосту

    Показати обличчя жертв

    Цією онлайн-виставкою Меморіал історії Голокосту "Яд Вашем" вирішив показати останні листи жертв Голокосту - що вони писали перед тим, як загинули від рук нацистів. Крім того, "Яд Вашем" оприлюднив ще й фотографії дописувачів та їхніх близьких. Вгорі: світлина двадцятих років родини Келлер-Мозес. Вони були з німецького Ахена.

  • Прощавайте, мої любі: останні листи жертв Голокосту

    "Прощавайте, мої любі": останні листи жертв Голокосту

    "J" - єврей

    На паспорті Зіґфріда Келлера у 1938-му нацисти поставили штамп "J" (Jude - єврей). Для багатьох ця позначка стала смертним вироком. Зіґфрід - єдиний з родини, хто вижив. 2013 року він передав Яд-Вашем листи своєї матері Берти. У 1942-му вона написала йому з Терезіна в Чехії: "А тепер, мої любі діти, прощавайте і моліться за нас, і Бог захистить і нас, і вас".

  • Прощавайте, мої любі: останні листи жертв Голокосту

    "Прощавайте, мої любі": останні листи жертв Голокосту

    Десять листів з тисяч

    З тисяч листів, що зберігаються в архіві, Яд Вашем обрав для експозиції десять. Більшість з тих, хто їх написав, не знали, що це буде їхній останній лист перед смертю. Особливо німецькі євреї - такі, як Зіґфрід Боденгаймер (на фото у військовій формі), які воювали у Першій світовій на боці Німеччини і не могли уявити, що нацисти їх вб'ють.

  • Прощавайте, мої любі: останні листи жертв Голокосту

    "Прощавайте, мої любі": останні листи жертв Голокосту

    Останній лист перед депортацією

    Багато хто з авторів листів намагалися приховати і прикрасити справжню ситуацію в концтаборі. Анна Майнінґер писала своїм дітям: "Ми у таборі з середи, зі мною справді все добре. Вам справді не потрібно турбуватися ... Якби б ми й надалі мали можливість отримувати звістки одне від одного … Сердечно цілую. Ваша любляча мама".

  • Прощавайте, мої любі: останні листи жертв Голокосту

    "Прощавайте, мої любі": останні листи жертв Голокосту

    На Святу землю…

    З варшавського гетто Перла Тітельман написала своєму чоловікові Йозефу та доньці Рейчел: "Я збираю всю свою волю в кулак, аби вижити заради вас ... Наша туга одне за одним - безмежна". Перлу вбили. Однак Рейчел і Джозеф вижили й емігрували у 1947 році на Святу землю - в майбутній Ізраїль.

  • Прощавайте, мої любі: останні листи жертв Голокосту

    "Прощавайте, мої любі": останні листи жертв Голокосту

    Поїзд в Освенцім

    Картина "Транспорт №2" Павла Кора зображує потяг, який привіз його батька в Освенцім - до місця його смерті. Виставка "Прощавайте, мої любі: останні листи жертв Голокосту 1941-1942 рр." в онлайн-версії також нагадує і про родичів та близьких шести мільйонів євреїв, вбитих у Європі.

    Автор: Сара Юдіт Гофманн


Також за темою

Margot Löhr | Stolpersteine

Діти примусових працівниць "третього рейху" - забуті жертви нацизму 02.10.2020

Сотні жінок та дітей зі Східної Європи виконували примусові роботі в нацистських таборах Гамбурга. Одна з жительок міста вивчила їхні долі та допомогла увічнити їхню пам'ять.

Deutschland AfD & Religion | Mann mit Kippa und deutscher Flagge

Голос, до якого дослухаються: 70 років Центральній раді євреїв Німеччини 15.09.2020

Центральній раді євреїв слід завдячувати поверненням єврейської культури до ФРН після Голокосту. Це - історія важкої пам'яті, однак також історія успіху.

Rainer Höß | Enkel des Auschwitz-Kommandanten Rudolf Höß

Наживаючись на пам'яті про Голокост: злочинні авантюри онука коменданта Освенціма 07.08.2020

Райнер Гесс, онук коменданта Освенціма Рудольфа Гесса, засуджений за шахрайство. З'ясувалося, що він намагався використовувати минуле своєї сім'ї й пам'ять про жертв Голокосту задля незаконного особистого збагачення.

Реклама

Відео

Як Оксана Линів повертає Галичину на культурну карту Європи (02.10.2020)

Уперше диригенткою на всесвітньо відомому Байройтському фестивалі у 2021 буде жінка - українка Оксана Линів. У ексклюзиві DW 42-річна уродженка Львівщини розповідає про своє рідне місто Броди, багатокультурну Галичину та історичні переплетіння між Україною та Західною Європою.  

Wind of Change від "Скорпіонс": 30 років гімну свободи і змін (02.10.2020)

Цю рок-баладу знає і співає весь світ. 30 років тому Scorpions написали свій хіт Wind of Change - "Вітер змін", надихнувшись поїздкою до Ленінграда. "Наші батьки приходили з танками, ми приходимо з гітарами", - любили казати вони на своїх концертах у СРСР.  

Фотогалерея

Археологічні знахідки у Німеччині

Останні найвизначніші археологічні знахідки у Німеччині

Артефакти, знайдені на території Німеччини, підтверджують, що її територія перебувала у епіцентрі подій в Європі.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  