  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
У фокусі
Операція ЗСУ в Курській областіДострокові вибори в НімеччиніУкраїнські біженці в Німеччині
Останні відео
КонфліктиПольща

У Польщі пояснили, коли збиватимуть російські ракети

Максим Сидоржевський
22 грудня 2024 р.

Поки що російські ракети ще жодного разу не були націлені на об'єкти на польській території, заявив міністр оборони країни Владислав Косиняк-Камиш.

https://p.dw.com/p/4oTfR
Владислав Косиняк-Камиш
Міністр національної оборони Польщі Владислав Косиняк-КамишФото: Piotr Nowak/picture alliance / PAP

Польща готова збивати над своєю територією російські ракети, якщо вони загрожуватимуть території країни, заявив міністр національної оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш.

"Дуже часто ми приводимо у готовність наші F-16, щоб діяти відповідно, якщо є небезпека для території Польщі, для захисту нашої території", - сказав Косиняк-Камиш в інтерв'ю "Голосу Америки", опублікованому у суботу, 21 грудня.

Однак, за його словами, Польща збиватиме над своєю територією російські ракети за умови, якщо вони становитимуть загрозу "для будь-якого місця в Польщі або інших країн-членів НАТО".

Ракети з РФ жодного разу не націлювалися на Польщу

"Не було такого випадку, коли б ракета була націлена на ціль на польській території, але так, минулого тижня польські F-16 злетіли і були готові захищати територію біля кордону", - заявив Косиняк-Камиш.

Він також вважає, що ситуація з порушенням повітряного простору Польщі також стосується Латвії та Румунії, де часто помічають невідомі дрони.

"Ми підготували систему ППО, у нас також є посилена ППО. Йдеться про аеропорт Жешув, який передається під охорону НАТО. Наші союзники Америка, Британія, Німеччина, Норвегія та інші країни захищають нас на авіабазі. І якщо цей повітряний простір буде порушено, ракета або дрон будуть збиті", - сказав міністр.

Нагадаємо, у минулому російські дрони і ракети, націлені на Україну, неодноразово порушувати повітряний простір сусідніх країн НАТО - Польщі та Румунії.

Українська влада неодноразово зверталася до західних партнерів з закликом допомогти перехоплювати російські ракети і безпілотники над Україною,як союзники по НАТО це робили у випадку з атаками на Ізраїль. Але у НАТО відповідають на це відмовою, обґрунтовуючи це побоюваннями бути втягнутими у війну проти Росії.

Обов’язкові уроки стрільби у Польщі - "Європа у фокусі"

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба

Кулеба у Польщі говорив про участь партнерів у перехопленні ракет і дронів РФ

Кулеба у Польщі говорив про участь партнерів у перехопленні ракет і дронів РФ

Дмитро Кулеба обговорив з Радославом Сікорським те, як забезпечити участь сусідів України в перехопленні ракет РФ. Він переконаний, що основна проблема партнерів при ухваленні рішень - побоювання ескалації.
Політика28 серпня 2024 р.
Польський поліцейський

У Польщі в лісі знайшли уламки невстановленого військового об'єкта

У Польщі в лісі знайшли уламки невстановленого військового об'єкта

Уламки військового об'єкта виявили поблизу польського міста Замостя, що на півночі країни. Наразі не відомо, що це за об'єкт, звідки він і коли саме розбився.
Політика27 квітня 2023 р.
Польські літаки F-16

"Впадуть уламки": у Польщі пояснили, чому не збили російську ракету

"Впадуть уламки": у Польщі пояснили, чому не збили російську ракету

Оцінка траєкторії, швидкості та висоти польоту вказувала на те, що ракета покине повітряний простір Польщі. У разі збиття ракети уламки становили б ризик для місцевого населення, заявили Збройні сили Польщі.
Конфлікти24 березня 2024 р.