У Польщі пояснили, коли збиватимуть російські ракети

Поки що російські ракети ще жодного разу не були націлені на об'єкти на польській території, заявив міністр оборони країни Владислав Косиняк-Камиш.

Польща готова збивати над своєю територією російські ракети, якщо вони загрожуватимуть території країни, заявив міністр національної оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш.

"Дуже часто ми приводимо у готовність наші F-16, щоб діяти відповідно, якщо є небезпека для території Польщі, для захисту нашої території", - сказав Косиняк-Камиш в інтерв'ю "Голосу Америки", опублікованому у суботу, 21 грудня.

Однак, за його словами, Польща збиватиме над своєю територією російські ракети за умови, якщо вони становитимуть загрозу "для будь-якого місця в Польщі або інших країн-членів НАТО".

Ракети з РФ жодного разу не націлювалися на Польщу

"Не було такого випадку, коли б ракета була націлена на ціль на польській території, але так, минулого тижня польські F-16 злетіли і були готові захищати територію біля кордону", - заявив Косиняк-Камиш.

Він також вважає, що ситуація з порушенням повітряного простору Польщі також стосується Латвії та Румунії, де часто помічають невідомі дрони.

"Ми підготували систему ППО, у нас також є посилена ППО. Йдеться про аеропорт Жешув, який передається під охорону НАТО. Наші союзники Америка, Британія, Німеччина, Норвегія та інші країни захищають нас на авіабазі. І якщо цей повітряний простір буде порушено, ракета або дрон будуть збиті", - сказав міністр.

Нагадаємо, у минулому російські дрони і ракети, націлені на Україну, неодноразово порушувати повітряний простір сусідніх країн НАТО - Польщі та Румунії.

Українська влада неодноразово зверталася до західних партнерів з закликом допомогти перехоплювати російські ракети і безпілотники над Україною,як союзники по НАТО це робили у випадку з атаками на Ізраїль. Але у НАТО відповідають на це відмовою, обґрунтовуючи це побоюваннями бути втягнутими у війну проти Росії.