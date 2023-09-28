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КонфліктиПольща

Варшава: Ракета в Пшеводуві була українською

Валерій Сааков
28 вересня 2023 р.

Приналежність ракети, що впала торік у польському Пшеводуві, до українських комплексів підтвердив генпрокурор Польщі Збігнєв Зьобро. Раніше про це писали польські ЗМІ.

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Наслідок падіння ракети у польсьому Пшеводуві
Наслідки падіння ракети у польсьому Пшеводуві, листопад 2022 рокуФото: UGC via REUTERS

Генеральний прокурор Польщі Збігнєв Зьобро підтвердив, що ракета, яка торік упала в польському Пшеводуві, була українською. Про це Зьобро заявив у четвер, 28 вересня, під час візиту в Люблін, повідомляє PAP.

Згідно з заявою польського посадовця, який водночас обіймає посаду міністра юстиції Польщі, польська прокуратура провела розслідування, результати якого "однозначно" вказують на те, ракета мала українське походження.

"Що стосується місця запуску і приналежності до конкретного військового з'єднання, то це була українська ракета", - пояснив польський урядовець, посилаючись на висновок експертів.

У Варшаві нарікають на небажання української сторони співпрацювати

Водночас Зьобро вказав на відсутність співпраці з українського боку щодо цього питання. За його словами, співпраці з українською стороною з цього питання "не було вже кілька місяців".

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"Це (відсутність співпраці з українського боку. - Ред.) триває вже кілька місяців. Я не думаю, що це рішення на рівні прокуратури. Я вважаю, що це рішення на високому політичному рівні", - зазначив Зьобро.

Днями польське видання Rzeczpospolita з посиланням на джерела в слідчих органах повідомило, що ракета, яка торік упала в польському Пшеводуві, була українською. За даними видання, йдеться про ракету до зенітного ракетного комплексу (ЗРК) С-300 радянського виробництва.

Інцидент з жертвами в Пшеводуві

15 листопада 2022 року під час масованого ракетного удару РФ по Україні на фермі в селі Пшеводув Люблінського воєводства впала ракета, внаслідок чого загинули двоє людей. Пшеводув розташований за кілька кілометрів від кордону з Україною.

Згодом у Варшаві не виключили, що ракета могла бути українською, хоч і вказували на потребу в детальному розслідуванні.

Пізніше агенція новин Associated Press (AP) з посиланням на трьох американських чиновників писала, що на території Польщі могла впасти ракета української ППО, яка відбивала масовану атаку ЗС РФ.

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