Польща підготувала транзитні коридори для українського зерна

У Польщі підготували транзитні коридори для експорту українського зерна, повідомив польський президент Анджей Дуда. Варшава запевняє, що намагається допомогти Києву з експортом збіжжя й країнам, які його потребують.

Територією Польщі обладнали транзитні коридори, призначені для експорту української сільгосппродукції. Про це заявив президент країни Анджей Дуда в ефірі одного з польських телеканалів, про що в неділю, 24 вересня, повідомила канцелярія Дуди в соцмережі X (колишня Twitter).

"У Польщі підготували транзитні коридори, завдяки яким українське зерно може проходити через Польщу та експортуватися куди потрібно. Ми намагаємося допомогти Україні й тим країнам, які потребують цієї допомоги", - запевнив Дуда, слова якого наводяться в дописі.

"Польщі не потрібне зерно з України"

Водночас президент Дуда підтримав рішення уряду Польщі щодо продовження заборони на постачання українського зерна.

"Я вважаю правильним рішення, що польський уряд залишив заборону на продаж українського зерна на польському ринку. Але ми повинні зробити все, щоб транзит був якомога більшим", - додав польський лідер.

За його словами, завдяки місцевим фермерам Польща є самодостатньою щодо сільгосппродукції. "Нам не потрібне зерно з України. Їхні чудові врожаї під час війни ледве потрапляли до країн, які їх дійсно потребують", - зазначив Дуда.

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"Зерновий" конфлікт України та Польщі

Польща в односторонньому порядку запровадила ембарго на імпорт з України чотирьох сільськогосподарських продуктів, включно з зерном. Україна натомість подала позов до Світової організації торгівлі (СОТ) на неї та пригрозила аналогічними заходами щодо імпорту чотирьох польських аграрних продуктів.

З трибуни Генеральної асамблеї Організації об'єднаних Націй (ООН) у Нью-Йорку Зеленський заявив: "Тривожно бачити, як дехто у Європі, деякі наші друзі у Європі, розігрують солідарність у політичному театрі, роблячи з зерна трилер. Може здатися, що вони грають власну роль, але насправді вони допомагають підготувати сцену для московського актора".

Після того президент Польщі Анджей Дуда порівняв Україну з потопаючим, який тягне на дно, а Моравецький зробив суперечливу заяву про військову допомогу Україні, яку потім розтлумачували уряд і президент.

Водночас 21 вересня міністри аграрної політики України та Польщі домовились знайти рішення щодо імпорту, яке врахує інтереси обох країн.

Того ж дня Зеленський подякував полякам за підтримку, коли його запитали, чи не боїться він втратити дружбу Польщі через суперечку щодо експорту Україною зерна. Своєю чергою, Дуда заявив, що суперечка щодо зерна не вплине суттєво на польсько-українські відносини.

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