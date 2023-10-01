Варшава перед виборами: сотні тисяч демонструють проти уряду

За два тижні до виборів у столиці Польщі сотні тисяч людей вийшли на демонстрацію проти чинного консервативного уряду.

У Польщі за два тижні до парламентських виборів у неділю, 1 жовтня, проходить демонстрація проти політики націонал-консервативної правлячої партії "Право і справедливість" (ПіС). Організатором демонстрації під назвою "Марш мільйона сердець" виступила опозиція, зокрема ліберально-консервативна партія "Громадянська платформа" Дональда Туска.

Як повідомив з посиланням на дані поліції громадський мовник TVP, який став рупором уряду під час правління ПіС, на вулиці Варшави вийшли близько ста тисяч людей. Водночас Туск заявив про близько мільйон учасників ходи. Схожі оцінки щодо кількості людей має речниця влади Варшави Моніка Бойт. "Це безсумнівно найбільша демонстрація в історії Варшави", - цитує її агенція AFP.

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Демонстранти пройшли центром столиці Польщі, несучи в руках державні прапори та прапори ЄС, а також плакати з написами "З нас досить, хочемо змін" і "Разом ми маємо силу". У демонстрації також взяли участь багато відомих поляків, як-от колишній президент Польщі і лауреат Нобелівської премії миру Лех Валенса, зазначає агенція dpa.

Люди на демонстрації у Польщі тримають в руках плакати Фото: Kacper Pempel/REUTERS

Туск обіцяє зміни на краще

Виступаючи перед демонстрантами, Туск, який у минулому не лише був прем'єром Польщі, але й очолював у 2014-2019 роках Європейську Раду, заявив про наближення "переломного моменту в історії країни". Також він наголосив, що політичні "зміни на краще неминучі". "Нехай ніхто з правлячої команди не плекає ілюзій: ця зміна на краще неминуча", - цитує політика агенція AP.

"Громадянська платформа" пропонує як економічні послаблення для громадян та підприємців, так і відновлення демократичних принципів. Важливу роль у програмі партії відіграє покращення ситуації з правами жінок.

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Чергові парламентські вибори в Польщі відбудуться на 15 жовтня. За даними соцопитувань, правляча ПіС випереджає опозиційну "Громадянську платформу" з невеликим відривом. Утім, напевно, жодна з двох партій не зможе сформувати уряд самотужки. Туск сподівається, що ширша опозиція, яка включає партію "Ліві" (Lewica) та блоку консерваторів "Третій шлях" (Trzecia Droga), може перемогти правлячу партію та сформувати уряд.