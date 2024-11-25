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Вантажний літак DHL впав на будинок у Вільнюсі

Максим Сидоржевський | Олександра Іванова
25 листопада 2024 р.

Вантажний літак DHL, що летів з Лейпцига до Вільнюса, розбився вранці 25 листопада у Вільнюсі. Повідомляється про постраждалих і загиблого.

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Літак DHL
Літак DHL зазнав катастрофи у Литві, архівне фотоФото: Jens Schlueter/Getty Images

Вантажний літак німецької логістичної компанії DHL розбився вранці у понеділок, 25 листопада, поблизу столиці Литви Вільнюса.

"Вантажний літак DHL, що летів з Лейпцига, Німеччина, до аеропорту Вільнюса, розбився в Лієпкальнісі близько 5:30 ранку. На місці події працюють міські служби, а також пожежна машина і команда з аеропорту Вільнюса. Наразі роботу аеропорту не порушено", - йдеться у повідомленні оператора аеропортів Вільнюса, Каунаса і Паланги Lithuanian Airports.

За свідченнями очевидців, літак DHL впав на житлову забудову, після чого розпочалася масштабна пожежа. Як передає онлайн-видання Delfi, у поліцію повідомили, що двоповерховий житловий будинок, на який впав літак, розташовано на вулиці Жирню. "Рятувальники звільнили пілота, він прийшов до тями. Повідомляють, що в лікарню доправили двох постраждалих, одна людина померла", - зазначено в публікації.

Рятувальники повідомили журналістам, що даних про постраждалих мешканців будинку поки немає. У статті Delfi уточнюється, що на місці працюють сім автоцистерн і пожежники аеропорту. За інформацією видання, оператор літака - компанія SWIFT Air, компанія DHL орендувала його.

У литовському Центрі кризового управління заявили, що причини катастрофи літака DHL розслідують, пошуки членів екіпажу тривають. Зі свого боку поліція вказала, що з будинку, який постраждав під час падіння літака, було евакуйовано 12 осіб. 

Пізніше в поліції розповіли, що борт, який зазнав аварії, готувався заходити на посадку.

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